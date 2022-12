Mathieu Dufour a tout un succès dans sa manche. Le spectacle de l’humoriste capté au Centre Bell sera diffusé sur Netflix dès le 22 décembre, une première production humoristique originale québécoise sur la plateforme.

« Chaque fois que je prends le temps d’y penser, je trouve ça vraiment surréel », lance Mathieu Dufour au bout du fil. Même s’il savait en juillet dernier que son spectacle était filmé par Netflix, l’humoriste ne réalise pas encore tout à fait que le contenu sera bientôt accessible à tous les abonnés de la plus populaire plateforme de diffusion en continu.

En fait, avoue-t-il plus tard à blague, il se demandait encore si ce moment au Centre Bell « avait vraiment existé » avant de pouvoir visionner la captation. Ce spectacle sur Netflix permet de « marquer cette soirée, tellement grandiose et unique ».

Parmi les humoristes québécois, seul Martin Matte avant lui avait eu droit à son propre spécial Netflix. Et Mathieu Dufour est le premier dont le contenu est produit par la plateforme. « C’est vraiment grâce à Juste pour rire, qui leur a proposé l’idée, tient-il à mentionner. C’est une belle marque de confiance, c’est très excitant. »

Comme dans son salon

Ceux qui n’ont pu voir Mathieu Dufour sur scène, ceux qui veulent le revoir et ceux qui veulent le découvrir pourront ainsi le faire dans le confort de leur salon, se réjouit-il.

Le style de l’humoriste de 27 ans inclut beaucoup d’improvisation. Au menu de ce spectacle : des chorégraphies, des personnages, des invités et des anecdotes farfelues.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL L’humoriste Mathieu Dufour lors d’un spectacle donné plus tôt ce mois-ci à Québec

Je n’ai jamais eu une manière traditionnelle de travailler, dit-il. Tous mes shows sont différents et je n’en fais pas beaucoup parce que j’aime mieux la qualité que la quantité. Mathieu Dufour

Sur scène, il se laisse aller dans le moment présent plutôt que de « répéter la même affaire pendant 300 dates ». Pour ce spectacle filmé, il n’a pas voulu déroger à ses habitudes. « Ça aurait été une erreur de ma part de changer ma manière de faire en me disant que c’était gros et impressionnant, dit-il. Dix minutes avant le show, on a mis les gens de Netflix, qui venaient de Los Angeles, dehors de ma loge et on a décidé de ce que je m’en allais dire sur scène. »

Bien sûr, la préparation technique et la mise en scène ont été bien plus travaillées, mais c’est avec ses « petits mots-clés » choisis juste avant le spectacle qu’il s’est présenté devant plus de 13 000 personnes qui l’attendaient au Centre Bell. « Je me suis laissé une belle liberté pour que ça soit à mon image. »

Le pari a été gagnant, semble-t-il. « Le commentaire le plus touchant que j’ai reçu, et je l’ai reçu plusieurs fois après le show, c’est que même les gens dans le pit vraiment haut et vraiment loin avaient l’impression d’être dans leur salon. Ils étaient à l’aise, détendus. La magie a opéré. »

Toujours différent

Ce spectacle sera donc unique, comme toutes les représentations de l’humoriste originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Mais cette fois, des archives restent grâce à cette captation. L’humoriste se dit heureux « d’avoir du matériel disponible quelque part », même s’il avoue être un cordonnier bien mal chaussé, lui qui ne consomme pas du tout d’humour à l’écran (ni dans des salles de spectacles d’ailleurs).

Quoiqu’il en soit, alors qu’il décrit cette « maudite belle soirée » comme l’un des moments les plus émotifs de sa jeune carrière, Mathieu Dufour est manifestement fier de pouvoir présenter le spectacle à encore plus de monde, par le biais de Netflix.

Il sera également possible de le voir dans nos écrans dès janvier lors de la diffusion sur Amazon Prime de l’émission LOL : qui rira le dernier ?, à laquelle il a participé avec plusieurs autres humoristes. Il a aussi annoncé une tournée des amphithéâtres extérieurs du Québec durant l’été 2023.

Pour le reste, Mathieu Dufour improvise dans la vie comme dans ses représentations. « Il n’y a rien que j’aime plus que de n’avoir rien de prévu, de suivre mon instinct et d’embarquer dans des projets, affirme-t-il. Les plus belles surprises de ma vie, je ne les avais pas prévues d’avance. Je vais continuer à surfer là-dessus et à m’amuser. »