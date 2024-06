Dane Cook en tête d’affiche du festival Just for laughs

Dane Cook, Bassem Youssef, Bobby Slayton et une vingtaine d’autres humoristes et personnalités publiques participeront au festival Just for laughs du 18 au 28 juillet, au Quartier des spectacles, présenté pour la première fois dans le cadre de ComediHa ! salue Montréal.

Il s’agit ainsi de la première édition de Just for laughs depuis le rachat, il y a quelques mois, du Groupe Juste pour rire par ComédiHa !.

« C’est un premier pas pour la relance de Just for laughs. Notre équipe a fait un travail extraordinaire et est fière d’avoir réussi, en quelques semaines seulement, à monter cette programmation anglophone qui vient s’ajouter à ComediHa ! salue Montréal », indique Sylvain Parent-Bédard, président de Just for laughs et de ComediHa !, par voie de communiqué.

« Ceci s’inscrit dans notre volonté d’offrir aux fans d’humour de la métropole un festival qui unit les deux langues à la hauteur de leurs attentes, mettant de l’avant des spectacles internationaux de qualité. »

Une programmation extérieure gratuite, sur la place des Festivals, permettra aux amateurs d’humour de voir Dane Cook, le 27 juillet, ainsi qu’un autre artiste qui sera annoncé plus tard. Chaque soir, un 7 à 8 humoristique ainsi qu’un stand-up animé par Pantelis feront office de première partie aux spectacles principaux.

La Place des Arts, le Club Soda, le 9e et le Comedy Nest accueilleront des spectacles payants en salle, notamment présentés par Bobby Slayton, le 19 juillet, Bassem Youssef, le 20 juillet ou Marito Lopez, le 25 juillet.

