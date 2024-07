Pascal Cameron est partout sous l’enseigne de ComediHa! cet été. En plus de réchauffer l’ambiance de la scène Vidéotron, six soirs à l’extérieur, au nouveau festival d’humour montréalais ComediHa! salue Montréal, il participera au collectif Y’a de quoi rire de Billy Tellier, samedi au Théâtre Jean-Duceppe, et pilotera un gala 100 % personnages au ComediHa! Fest-Québec en tandem avec son amoureuse, Florence Longpré.

Marie-Josée R. Roy Collaboration spéciale

Pascal Cameron exprime bien fort sa reconnaissance envers l’équipe de ComediHa!, une alliée précieuse depuis le début de son parcours, qui lui a accordé quantité de tribunes pour se faire valoir (au ComediHa! Fest-Québec, à la télé dans La confrérie, etc.), et a même géré sa carrière pendant un certain temps.

« ComediHa! m’a permis de grandir en tant qu’artiste et humoriste, m’a permis de gagner ma vie quand c’était plus difficile. Je leur dois beaucoup », soutient l’intéressé.

Or, ce bouquet d’occasions, l’humoriste déjanté estime quand même ne pas les avoir volées. Si son nom circule depuis son passage au Prochain stand-up en 2020, s’il brille aujourd’hui en première partie de Crocodile distrait, le nouveau spectacle de Laurent Paquin, si un producteur – pas ComediHa! – l’a pris sous son aile pour le lancement de son premier one man show, dont les détails seront dévoilés à l’automne, c’est grâce à son propre labeur.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Pascal Cameron à l'animation de la soirée d'ouverture, jeudi soir

Je n’ai rien eu de facile, dans ma carrière. J’ai fait mon chemin. La confiance avec ComediHa! s’est bâtie avec les années, parce que je ne les ai jamais déçus. Pascal Cameron

Lorsque Pascal a appris que ses mentors concoctaient en vitesse grand V un nouveau festival pour la métropole afin de remplir le trou laissé béant par le départ de Juste pour rire, il a lui-même levé la main pour proposer ses services.

Josée Charland, directrice générale de ComediHa!, avait repéré le jeune artiste, alors étudiant, lorsqu’elle occupait des postes de direction à l’École nationale de l’humour. Elle estimait qu’il serait l’hôte idéal pour les soirées Stand up, apéros des grands spectacles de 21 h à l’extérieur.

Comme maître de cérémonie, sur le coup de 20 h 15, Cameron livre un petit monologue d’ouverture et assure les liens entre les prestations de trois invités de calibre « relève établie » (Tommy Néron, par exemple).

« Pascal tient régulièrement ce rôle d’animateur de soirées d’humour », explique Josée Charland à La Presse, en soulignant l’irrévérence pince-sans-rire de son poulain.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La directrice générale de ComediHa!, Josée Charland

« Il a une bouille sympathique, de la répartie, il est singulier. S’il se passe quelque chose dans la foule, s’il a envie de récupérer un gag qui a bien marché dans un numéro précédent, il a la vivacité d’esprit pour le faire. »

22 ans, bientôt 40

Pascal Cameron est l’un de ces drôles de moineaux au ton absurde dont on se demande ce qu’ils mangent en hiver. Du genre à déclamer d’un air grave Je n’t’aime plus, de Mario Pelchat, en hommage à sa douce Florence Longpré à En direct de l’univers, et à s’insurger du fait qu’on ne prononce pas « tournade » au lieu de « tornade », parce qu’une tornade, eh bien, ça tourne.

Son look coton-ouaté-chevelure-hirsute reflète une image de premier de classe poli, maladroit ; puis, il ouvre la bouche, invective tout ce qui bouge, et son objectif de faire connaître au spectateur un pot-pourri d’émotions culminant dans l’hilarité est atteint.

D’ailleurs, son aura de « bibitte » n’est pas tellement un rôle de composition, s’amuse-t-il.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Pascal Cameron

Il y a une cohérence entre ce que je dis et de quoi j’ai l’air [rires]. Mon but est de montrer l’incohérence dans tout ce qui existe. Pascal, dans la vie, a des valeurs ; Pascal, sur scène, regarde tout le monde et identifie ce qui est un peu de la marde en ce moment ! Pascal Cameron

Notre nouveau quadragénaire, autrefois biberonné à l’humour trash et arrogant des paroles d’Eminem et de Blink 182, revendique le droit à l’éternelle jeunesse. Il avait eu le cran de sa candide effronterie en relançant Louise Richer, qui l’avait refusé une première fois à l’École nationale de l’humour.

« J’ai réalisé que vous aviez fait une erreur en me refusant, je suis revenu cette année pour corriger votre erreur », a-t-il signalé à la dirigeante de l’établissement. La ligne a porté ses fruits, Cameron a obtenu son diplôme en 2011.

Une même énergie bon enfant devrait se dégager du gala absolument non traditionnel, jure-t-il, dénué de tout stand up, qu’il prépare avec Florence Longpré pour le ComediHa! Fest-Québec. On n’y croisera que personnages, costumes et paillettes. Patrick Groulx, Katherine Levac, Marie-Lyne Joncas, Silvi Tourigny, Claude Legault, Mona de Grenoble et Yves P. Pelletier, entre autres, en seront, avec leurs alter ego les plus célèbres.

« Avec ma copine, on se disait l’autre jour qu’on n’a pas 40 ans. On est laids comme du monde de 40 ans, mais on a des cerveaux de gens de 22. Il y a quelque chose d’incohérent dans tout ça ! »

Les soirées Stand up avec Pascal Cameron sont présentées à 20 h 15, sur la scène Vidéotron de ComédiHa! Salue Montréal, les 19, 20, 21, 25 et 26 juillet.

L’événement Y’a de quoi rire avec Billy Tellier aura lieu le samedi 20 juillet, à 19 h, au Théâtre Jean-Duceppe.

Le gala ComediHa! Fest-Québec de Florence Longpré et Pascal Cameron se tiendra le mardi 13 août, à 19 h 30, au Grand Théâtre de Québec.

Consultez la page de l’évènement au ComediHa! Salue Montréal