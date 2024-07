L’engouement suscité par le festival ComediHa! salue Montréal est prometteur. Concocté en catastrophe au printemps, le nouveau rendez-vous comique de la métropole ne possède certes pas encore le lustre de son prédécesseur, le festival Juste pour rire, mais une virée au Quartier des spectacles, en salle et à l’extérieur, vendredi, a confirmé l’essentiel : les Montréalais ont encore le goût de rire. Déjà, ils répondent présents.

« Acheter Juste pour rire, c’est comme acheter une maison où il y a eu un suicide. » La boutade est de Martin Petit, qui a commencé son numéro au spectacle Y’a de quoi rire, animé par Korine Côté, en évoquant la reprise des activités de l’ancienne entreprise iconique, emportée par la débâcle qu’on connaît, par le nouvel empire québécois de l’humour, ComediHa!.

L’image est forte, mais heureusement, ça ne sent pas le ramassage de dégâts au Quartier des spectacles en ce début de festivités de ComediHa! salue Montréal. Bien au contraire.

Le volet événementiel de ComediHa! n’est pas encore aussi implanté à Montréal qu’à Québec — où le festival du même nom célèbre ses 25 ans cette année —, mais les premières heures de notre nouvelle grand-messe de la rigolade laissent présager une nouvelle ère heureuse signée ComediHa! et Sylvain Parent-Bédard.

Suffisait de jauger la place des Festivals à peu près remplie – pas compacte, mais occupée jusqu’à la rue Sainte-Catherine – pour le collectif Queer & Friends, de Katherine Levac et ses convives, à 21 h 15, pour s’en convaincre facilement.

Y’a de quoi rire : Pas un gala, mais…

Les réjouissances ont commencé en douceur dans une température frisquette, jeudi, alors que Bleu Jeans Bleu tenait l’affiche de la grande scène Vidéotron. L’enchaînement de prestations de stand up conduit par Pascal Cameron en première partie n’a pas attiré une immense foule, mais la place des Festivals s’est animée graduellement quand les hommes de Claude Cobra sont montés au micro à 21 h 15, au son de leur air Bacon en bedaine.

Vendredi se tenaient à l’intérieur de la Place des Arts quelques gros bonbons de cette première édition de ComediHa! salue Montréal. Vers 19 h, le hall grouillait de monde. La cohue était particulièrement vive aux portes de la salle Wilfrid-Pelletier, où le toujours populaire Jean-Marc Parent revenait avec son traditionnel Évènement JMP. Au Théâtre Jean-Duceppe se pressaient les spectateurs du Y’a de quoi rire de Korine Côté, et la salle Claude-Léveillée accueillait Rachelle Elie dans le cadre de la série « découvertes » intitulée C’est l’heure du rire.

Pour ajouter à l’ambiance, juste à côté, au Théâtre Maisonneuve, les inconditionnels de Jay Du Temple allaient acclamer leur idole au terme de sa traversée du Canada à la course et à vélo. Cette conclusion du deuxième one man show de l’ex-timonier d’Occupation double, Fin, n’avait toutefois rien à voir avec ComediHa! salue Montréal.

Les soirées Y’a de quoi rire, pilotées par Korine Côté puis Billy Tellier ce samedi, sont ce qui se rapproche le plus d’un gala d’humour dans le menu de ComediHa! salue Montréal. L’organisateur soutient justement toutefois qu’il ne s’agit pas de galas. Appelez le concept comme vous voulez : Korine Côté, hier, en tenait la barre, a offert des monologues d’ouverture et de fermeture et a introduit tour à tour ses invités, qui y sont tous allés de (longs) échantillons de leur matériel de stand up récent.

Martin Petit, en grande forme, a particulièrement fait mouche avec son écœurement des « causes » et des journées thématiques. Josiane Aubuchon a captivé les troupes avec le récit de sa réduction mammaire. Patrick Groulx et son hurlant Curé Poirier, en guise de dessert, ont eu droit à une chaleureuse réception.

À vrai dire, ce premier happening Y’a de quoi rire — néanmoins généreux, de deux heures complètes, sans entracte — sentait le petit budget et le manque de répétitions, avec son absence totale de décor (sauf un tabouret) et de fil conducteur, et les trous de mémoire de Korine pendant ses propres tours de piste. Habile, l’humoriste, qui a discouru avec son habituelle ironie des récentes rénovations à son domicile et de son statut de maman monoparentale, a bien rattrapé le coup en faisant participer le parterre à ses oublis.

Autre différence notable avec les défunts galas (et soirées Carte blanche à compter de 2018) de Juste pour rire : ceux de la période récente de l’époque Rozon avaient lieu à la salle Wilfrid-Pelletier. Dans la foulée de la pandémie (2020 et 2022), ils s’étaient transportés au Théâtre St-Denis (maintenant l’Espace St-Denis) et au Théâtre Maisonneuve. Rares sont les spectacles d’humour déployés dans l’enceinte Jean-Duceppe, qui était environ à moitié pleine, mais très enthousiaste, pour la fiesta de Korine Côté.

Kat Levac frappe fort

Dehors, avec le soleil radieux qui régnait sur la ville, les passants étaient évidemment nombreux à circuler sur le site du Quartier des spectacles vendredi, pas nécessairement venus spécialement pour le festival. Mais plusieurs ralentissaient, attirés par les affiches aux couleurs mauve et jaune emblématiques de ComediHa!. D’autres, déjà prêts à s’amuser aussi tôt qu’à 18 h 30, s’imprégnaient de l’atmosphère qui allait plus tard s’électrifier.

Dans le passé, Juste pour rire commençait à dévoiler avant Noël des morceaux de la programmation de son festival de l’été suivant. Cette année, vu les circonstances, ComediHa! a annoncé au début de juin le contenu de sa proposition montréalaise. Le délai était court et laissait peu de temps pour la promotion et le déploiement de surprises.

Dehors, seuls quelques camions de rue et kiosques promotionnels répartis sur la place des Festivals, ainsi que la banderole « Voir la vie en drôle » à la hauteur de la rue De Bleury, laissent deviner la présence de ComediHa! sur place.

Mais, déjà, cette première salutation à Montréal parvient à créer des souvenirs : Katherine Levac, dès l’introduction de l’enchaînement Queer & Friends (où ont notamment défilé Barbada, Alex Perron, Sam Cyr et Coco Belliveau) a réussi, avec ses blagues de deuxième degré sur l’homosexualité, à scandaliser une spectatrice aux premiers rangs… au point où celle-ci, choquée, est partie sur-le-champ. Devant une soirée annoncée à thématique queer, avouons-le, y a de quoi rire…

Le festival ComediHa! salue Montréal se tient jusqu’au 28 juillet.

