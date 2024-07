Katherine Levac, Jean-Marc Parent, Phil Roy, Arnaud Soly : les stars de l’humour ne manquent pas dans la programmation de ComediHa! salue Montréal, le festival comique qui succède à Juste pour rire, du 18 au 28 juillet. Mais l’évènement sera aussi l’occasion de découvrir votre nouvel humoriste préféré. En voici quatre, que La Presse vous suggère d’aller saluer à votre tour.

De la classe à la scène

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’humoriste Douaa Kachache

Un spectateur éméché, qui la chahute ? Rien pour ébranler Douaa Kachache, une ancienne enseignante d’anglais au secondaire qui, en classe, en a forcément vu de toutes les couleurs. « Si t’es dans ma salle et que tu gosses les autres, d’abord, je te confisque ton cell, puis si tu continues, je te mets dehors », lance en exagérant peut-être un peu celle qui a remisé ses craies il y a un an, mais qui, d’une certaine manière, pratiquait déjà son prochain métier, devant ses élèves. « Mine de rien, pendant huit ans, à chaque début de période, j’ai fait du crowd work, j’ai rodé du stock. »

En rétrospective, c’est clair : Douaa Kachache, une Marocaine d’origine de 33 ans qui a grandi à Longueuil, avait tout pour devenir humoriste, dont l’exemple d’une mère qui ne peut s’empêcher d’en pousser une, même dans les contextes les moins appropriés. Anecdote parmi tant d’autres : « Je n’ai jamais vu personne à part elle revenir de funérailles et se vanter d’avoir tout détruit tellement elle avait fait rire les autres. »

« Sauf que devenir artiste, ce n’est pas une possibilité quand tu grandis dans une famille d’immigrants, ajoute Douaa Kachache. Je ne savais même pas qu’il y avait une École nationale de l’humour, sinon, j’aurais fait application là directement. Je pensais que tu naissais Martin Matte. »

Après une participation en 2015 à un concours d’amateurs au Club Soda, ses amies, lasses de l’entendre parler de son rêve sans oser l’enlacer, lui offrent pour son anniversaire des cours du soir sur les bancs de l’École nationale de l’humour.

Mes amies ont vu en moi quelque chose que je n’aurais pas pris le temps de faire grandir. Et je sais qu’arrivée à 50 ans, je m’en serais mordu les doigts de ne pas avoir essayé. Douaa Kachache

Malgré ses 73 500 abonnés sur TikTok, une plateforme qui aura soufflé dans les ailes de sa carrière, Douaa Kachache ne se sent jamais aussi utile, aussi à sa place que sur une scène, où ses numéros puisent dans son expérience de prof comme dans sa vie sentimentale. Vous la verrez bientôt en première partie de François Bellefeuille ou de Louis T.

« Étant donné que j’ai beaucoup enseigné au public, explique-t-elle, j’avais devant moi des élèves issus de milieux réellement pauvres et je tentais toujours, en 75 minutes, de leur faire oublier leurs problèmes. Je n’ai pas d’aspirations de grandeur. Tout ce que je veux continuer de vivre, c’est le moment béni où on ferme la porte de la salle et où tout ce qui compte, c’est ce qui se passe entre les spectateurs et moi. »

Douaa Kachache participe à la Carte blanche d’Arnaud Soly, le 25 juillet, sur la scène Vidéotron de la place des Festivals, en plus de présenter son spectacle solo le 19 juillet au Longueuil Comique Fest.

Jeune doyenne

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’humoriste Jessica Chartrand

À quoi ressemblait l’existence de Jessica Chartrand, avant l’humour ? « Je ne dirais pas que je n’allais nulle part, mais je n’étais pas plus heureuse qu’il faut », répond-elle. Concrètement ? Elle a livré pendant une dizaine d’années du poulet BBQ pour une chaîne à l’enseigne jaune et rouge.

Véronique Isabel Fillion, son amie avec qui elle coanime l’amusante série balado Poules mouillées, la taquine souvent – gentiment – parce qu’elle n’a pas fréquenté le cégep. « Je me souviens d’être aux portes ouvertes, raconte la principale concernée, et de ne tellement pas savoir dans quoi m’inscrire. Je ne voulais pas gaspiller l’argent de mes parents. »

Jessica Chartrand s’est donc beaucoup cherchée, jusqu’à ce que durant un voyage au Portugal et en Espagne avec sa sœur, elle vive quelque chose comme une épiphanie : à son retour, il lui fallait impérativement s’inscrire à l’École nationale de l’humour.

« C’est comme si ça avait toujours été mon rêve, dit-elle en se remémorant la première fois qu’elle a vu Louis-José Houde sur scène, à l’adolescence, mais que je m’étais convaincue que ce rêve-là n’était pas pour moi, que ça appartenait à quelqu’un d’autre. »

Même si elle n’a pas été admise au programme principal de l’établissement, et aura dû se tourner vers l’école des bars, elle ne pouvait plus ignorer ce qui avait trop longtemps sommeillé en elle. « Je n’ai jamais arrêté depuis », se félicite celle dont le premier spectacle solo abordera le beau sujet des fins heureuses et des nouveaux départs, dont elle est intime, autant sur le plan professionnel que personnel.

« Si je parle de ma nouvelle blonde sur scène, je m’assure tout le temps de peser plus sur le thème, sur la situation et sur les sentiments, confie-t-elle, et c’est ce qui fait qu’au final, les gens écoutent du stand-up queer sans s’en rendre compte. Parce que par exemple, il y a toujours, dans n’importe quel couple, quelqu’un de plus rigide que l’autre. »

Dans l’absolu, Jessica Chartrand est, à 37 ans, une jeune femme. Mais elle appartient néanmoins aux doyennes, parmi ceux et celles qui forment ce qu’on appelle la relève de l’humour. Le titre de travail de son premier spectacle en chantier ? Nouvelle vieille.

« Et ce n’est pas une position que je déteste, s’empresse-t-elle de préciser. Je regarde mon amie Mégan [Brouillard], qui est un petit génie, et moi, à 24 ans, je n’avais pas cette profondeur. Je n’aurais pas su de quoi parler. J’arrive à un moment de ma vie où je me connais un peu plus, où je suis un peu plus solide émotionnellement. » Elle rit. « J’ai bien dit un peu. »

Jessica Chartrand participe à l’évènement Queer and friends de Katherine Levac, le 19 juillet, sur la scène Vidéotron de la place des Festivals.

Le Michel-Ange du rire

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’humoriste Mibenson Sylvain

Pendant plusieurs mois, Mibenson Sylvain a quitté la maison le soir en faisant croire à sa mère qu’il s’en allait « chiller avec des amis », alors qu’il se rendait, en réalité, étrenner des numéros dans les micros ouverts de la métropole.

« Je me sentais comme Batman », lance en riant l’humoriste de 28 ans, qui est né à Boston, mais qui a passé sa petite enfance en Haïti, avant d’arriver à Montréal-Nord à l’âge de 5 ans. Une trajectoire qui n’est pas sans lien avec les cachotteries réservées à sa maman, explique-t-il.

Je ne pouvais pas dire à la femme qui a quitté Haïti pour m’offrir de meilleures opportunités que j’abandonne une carrière sûre pour aller faire des blagues. Je préférais attendre d’avoir atteint un certain niveau. Mibenson Sylvain

Dessinateur en bâtiment, Mibenson Sylvain entre en contact avec le monde l’humour grâce à un collègue qui, au travail, s’envoyait sans arrêt des épisodes de Sous écoute, l’influente série balado de Mike Ward, une des premières du genre au Québec. « Avant ça, je ne savais pas du tout que dans un open mic, à peu près n’importe qui peut monter sur scène. »

Fier Terrebonnien, le gentilé de la ville de Terrebonne où il a passé son adolescence, Mibenson Sylvain cite parmi ses modèles des icônes américaines comme Chris Rock, Patrice O’Neal et Kevin Hart, dont il est assurément l’hériter en regard de l’explosivité avec laquelle il performe – le verbe n’est pas innocemment choisi.

« Et puis il y a aussi Simon Leblanc », lance-t-il en énumérant ses influences. « Simon Leblanc, c’est un patnais [ami, en créole] à nous les Haïtiens. J’écoutais ses spectacles avec ma tante, qui est arrivée tard au Québec, mais qui l’aimait tellement. »

À quoi aspire-t-il ? « Tu sais, le gars qui a fait le plafond de la chapelle Sixtine, Michel-Ange. » Oui, oui, on le replace. « For real, je rêve que l’accumulation de tous mes spectacles, avec les années, forme un plafond de la chapelle Sixtine de l’humour. » Rien de moins.

Et sa mère, maintenant, l’a-t-elle vu en spectacle ? « Ah non, pas encore. Je ne serais pas down avec ça », répond le fils, qui aurait peur de la choquer, ou qu’elle apprenne qu’elle figure parmi les principaux personnages de ses numéros.

« Mais je sais que parfois, ses amies au travail lui disent que leur fille suit mes vidéos sur Instagram et que ça la rend très fière. »

Mibenson Sylvain participe à la Carte blanche d’Arnaud Soly, le 25 juillet, sur la scène Vidéotron de la place des Festivals.

Trouver sa vérité

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’humoriste Liliane Blanco-Binette

Un déclic. C’est ainsi que Liliane Blanco-Binette décrit tout ce qu’a transformé en elle sa participation au Womansplaining Show, la série de soirées 100 % féminine cofondée par Anne-Sarah Charbonneau, la seule autre femme de sa cohorte à l’École nationale de l’humour, dont elle a été diplômée en 2021.

« Jusque-là, à l’École, j’avais tout le temps essayé de trouver des sujets qui allaient plaire à tout le monde, mais surtout aux gars, se rappelle-t-elle. J’avais horreur de me faire dire que mon numéro est moins accessible parce que je parle de tel sujet. Au Womansplaining, c’était la première fois que je me demandais c’était quoi ma vérité en tant que femme. »

Ce numéro, né de son irritation face aux accoutrements absurdes des femmes dans les films d’action – « Pourquoi est-ce que la fille dans Aquaman a besoin de talons hauts, dans l’eau ? » –, marquera un tournant.

Avec un parcours classique de participation à Secondaire et Cégeps en spectacle et de ligues d’impro, Liliane Blanco-Binette a toujours su que l’humour serait sa vie. Mais là, enfin, elle faisait confiance à son instinct.

Compte tenu de ses 214 100 abonnés sur TikTok, la finaliste de l’édition 2023 de Big Brother Célébrités pourrait se satisfaire de transposer au micro l’irrésistible folie qu’elle distille dans ses vidéos, mais envisage la scène comme le lieu tout indiqué pour creuser des sujets d’une sensibilité qui sied moins à la brièveté d’une capsule conçue pour les écrans de téléphone. Qu’il s’agisse du rapport à son corps ou de douloureuses relations passées.

L’Américain Bo Burnham, un des maîtres dans l’art de donner l’illusion à ses spectateurs d’un dialogue d’une authentique intimité, compte parmi ses inspirations.

« J’aime ça pleurer quand je regarde un film ou quand j’écoute une toune », confie la Gatinoise d’origine de 26 ans, qui doit le patronyme Blanco à sa maman espagnole. « C’est comme si j’avais besoin de purger quelque chose et j’ai envie que les gens vivent ça avec moi aussi, mais par le rire. J’adore voir un artiste aller dans ce qui le torture, dans ce qui l’obsède, comme le font Bo Burnham et Virginie Fortin, parce que je veux avoir le sentiment que je converse avec l’humain derrière l’artiste. »

Liliane Blanco-Binette souhaite vous faire rire, mais aussi que vous repartiez avec l’impression d’avoir eu la plus riche des conversations entre amis. « Les jokes, c’est drôle. C’est tellement le fun, les jokes. Mais je ne pourrais pas faire juste des jokes. Pour moi, un spectacle, c’est important que ce soit dans le ressenti, dans le vrai, que ce soit une relation d’humain à humain. »

Liliane Blanco-Binette participe à l’évènement Génération Stand-up, le 21 juillet, sur la scène Vidéotron de la place des Festivals.

Consultez le site de ComediHa! salue Montréal