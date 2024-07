L’hommage du Cirque du Soleil à Rock et Belles Oreilles (RBO) met un peu trop de temps à décoller, mais une fois qu’il est lancé, le party « pogne », comme le chante le célèbre groupe d’humour.

Il faut dire que l’univers coloré, ludique et délirant de RBO se prête merveilleusement bien au cirque. Les chansons, les costumes, l’imaginaire débordant… L’alliance est naturelle. Mais pour l’aspect irrévérencieux, ça reste à travailler.

Confession avant d’aller plus loin : la dernière fois que nous nous étions déplacé à Trois-Rivières pour applaudir un spectacle du Cirque du Soleil, c’était en 2018 pour Juste une p’tite nuite, le coup de chapeau aux Colocs. Nous avions fait pareil en 2015 pour Beau Dommage. Et c’est tout.

PHOTO SYLVAIN MAYER, LE NOUVELLISTE Les membres de Rock et Belles Oreilles sur le tapis rose avant la première, mercredi soir

Bref, notre œil n’est pas expert, mais il n’est pas blasé non plus, chose qui peut arriver lorsqu’on assiste, année après année, aux productions d’une même série.

En attendant…

Mis en scène par Jean-Guy Legault, un habitué des spectacles « hommage » offerts à l’Amphithéâtre Cogeco (Robert Charlebois, Luc Plamondon, Les Cowboys Fringants), The Cirque – Hommage à Rock et Belles Oreilles commence léger en... cirque.

On trouve quatre acrobates en patins à roues alignées sur I Want to Pogne en ouverture, mais il faut attendre Arrête de boire (mariée à Talk About it de Belgazou, un bon flash) pour entendre les premiers « oh ! » et « ah ! » des spectateurs, les yeux levés au plafond, gracieuseté du tandem d’acrobates au sommet des mâts oscillants.

La prochaine réaction forte du public sera réservée aux deux couples d’acrobates aux sangles aériennes, sur l’air du Feu sauvage de l’amour, juste avant l’entracte. Le reste des tableaux du premier acte donnent l’impression d’être des intermèdes en attendant les véritables numéros à l’emporte-pièce qui accélèrent notre pouls.

PHOTO SYLVAIN MAYER, LE NOUVELLISTE Les acrobates sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, mercredi soir

Le faux Michael Bolton (longue crinière blonde oblige) a réussi à surprendre une portion du public en jonglant avec des balles en utilisant uniquement sa bouche sur Érotico-mocheton, mais sinon, c’était beaucoup de sketchs dansants, durant lesquels l’énergie retombait inévitablement.

Le Cirque ramène également plusieurs personnages iconiques du groupe d’humour, comme Ringo Rinfret, l’extraterrestre « dou-dou-dou-dou » originalement campé par Yves P. Pelletier, Chef Groleau et Monsieur Caron.

Déception : la relecture du célèbre Génies en herbe, opposant les écoles Saint-Jean-de-Bosco et Entrailles-les-Oies, qui nous a laissé sur notre faim, faute de répliques aussi cinglantes que l’original.

C’est peut-être le plus grand défaut du spectacle. Le Cirque salue avec brio plusieurs facettes du groupe, mais pour son côté impertinent et culotté, ça rate souvent la cible. Certaines blagues « provocantes » génèrent les rires ; d’autres, moins. Ne fait pas du RBO qui veut.

Mariage réussi

La deuxième partie paraît plus aboutie. Le mélange humour-cirque marche à fond durant le numéro de jonglerie commenté avec Madame Brossard, et dans celui de jeux icariens exécutés par quatre artistes déguisés en membres de la famille Slomeau. Applaudissements nourris et mérités.

PHOTO SYLVAIN MAYER, LE NOUVELLISTE Les acrobates sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, mercredi soir

Parlant d’acclamations, la première ovation debout est survenue durant le numéro de mains à mains, qu’on pourrait qualifier de tête à tête, étant donné l’unique point de contact des acrobates. Réservée en clôture sur Bonjour la police, la roue de la mort s’est également révélée un moment fort du spectacle. Nous n’avons pas été les seuls à retenir notre souffle en voyant la paire de bandits défier la gravité.

Des chansons qui sonnent

Autre point positif, même quand l’action sur scène manque d’effet wow, les chansons compensent. Ça nous est tombé dessus aux trois quarts du spectacle : les vieux tubes de RBO ont franchement bien vieilli. Oui, les nouveaux arrangements d’Alex McMahon, le directeur musical du spectacle, y sont pour quelque chose. Le musicien et réalisateur a donné une touche de modernité aux morceaux, sans toutefois renier leur époque d’origine : les clinquantes années 1980.

Mais si les vieux succès du groupe résonnent encore aujourd’hui, c’est d’abord et avant tout parce qu’ils proposent des mélodies pop entêtantes. Le genre de refrains hyper accrocheurs qui, 40 ans plus tard, font toujours mouche. On salue les Patrice Dubuc, Gaëtan Essiambre, Jocelyn Therrien et autres architectes derrière ces vers de (Rock et Belles) oreilles.

The Cirque – Hommage à Rock et Belles Oreilles est présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières jusqu’au 17 août.