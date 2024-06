Le président-directeur général de ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard, ressort lessivé, mais surtout galvanisé, de la négociation qui lui a permis de mettre la main sur Juste pour rire. « Ça a été un processus très exigeant. Six semaines de travail intensif, sept jours sur sept, près de dix-huit heures par jour… C’est un exercice qui aurait dû se faire en six mois ou un an. L’expérience a été extraordinaire pour l’entrepreneur que je suis. »

En acquérant des actifs de Juste pour rire (JPR), Sylvain Parent-Bédard devient l’un des hommes les plus puissants de notre industrie culturelle. Pour le « p’tit gars de Québec » qui, à 17 ans, venait voir Michel Courtemanche en spectacle à Montréal, il s’agit d’un pas de géant.

C’est définitivement le plus grand geste posé pour consolider le Groupe ComediHa! et faire en sorte que l’on puisse se positionner parmi les numéros un en humour dans le monde. Sylvain Parent-Bédard, président-directeur général de ComediHa!

ComediHa! pourra maintenant exploiter plusieurs contenus de l’entreprise créée par Gilbert Rozon, en 1983, notamment des tournées d’artistes, le festival Juste pour rire, Just For Laughs, Zoofest, ComedyPro, un riche catalogue audiovisuel, de même que la très populaire émission Les gags qui, grâce à son caractère universel, est diffusée dans une cinquantaine de pays.

Le bâtiment abritant le siège social de JPR, situé sur le boulevard Saint-Laurent, ne fait pas partie de l’entente. L’immeuble, évalué à 4,9 millions de dollars, aurait été cédé à un autre acheteur.

Dans un rapport du contrôleur de la firme PwC, responsable de la restructuration judiciaire de JPR, on apprend que ComediHa! ne conservera qu’une poignée de la centaine d’employés que comptait Juste pour rire au départ. « Ça, c’est l’un des côtés tristes de l’aventure, dit Sylvain Parent-Bédard. Nous allons devenir propriétaires jeudi ou vendredi. Mardi ou mercredi, les propriétaires actuels vont mettre à pied 100 % des employés. J’ai fait des entrevues avec certaines personnes clés. Nous entendons faire des offres à environ trois à huit d’entre elles, possiblement dix, pour nous aider à faire une transition. »

Mon collègue Hugo Joncas écrivait mardi que, selon des sources, le montant de la transaction s’élèverait à 25 millions de dollars. L’acquéreur se contente de répondre qu’il ne s’est pas opposé à la divulgation du montant de la transaction. « J’ai voulu agir en toute transparence. La Cour supérieure du Québec va rendre public le chiffre. »

Certains observateurs ont parlé de « monopole » de l’humour avec la création de cette nouvelle structure. Sylvain Parent-Bédard réfute cette idée. « Je suis totalement en désaccord avec ça. Il y a des festivals d’humour à Sherbrooke, à Gatineau, à Val-d’Or et à Alma. Il y a plusieurs agents d’artistes et plusieurs producteurs. L’industrie est équilibrée avec des diffuseurs et des salles de spectacle partout. ComédiHa! a montré au cours des dernières années qu’il pouvait travailler avec tout le monde. Donc, non, ça ne sera pas un monopole. »

Sylvain Parent-Bédard a fondé ComédiHa! en1997. En 2000 est né le Grand Rire de Québec devenu ComediHa! Fest. Le groupe participe à la création de l’émission Lol : -), qui a été diffusée dans plus de 130 pays. La filiale SYSMIK produit des évènements musicaux comme Madonna et Céline Dion sur les Plaines et la SuperFrancoFête qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

L’entreprise de Sylvain Parent-Bédard aura maintenant plusieurs têtes. À quoi devrait ressembler cette structure gigantesque avec les contenus de JPR ? « Juste pour rire ne sera pas une entité à part. On a fait l’acquisition d’actifs. Ces marques vont faire partie de celles que ComediHa! va exploiter. Quel sera le plan au juste ? Malheureusement, nous n’avons eu que six semaines pour faire la transaction. On doit s’asseoir et prendre des décisions rigoureuses pour ne pas répéter les erreurs du passé. »

On le sait, ComediHa! Fest est rattaché à la Ville de Québec et Juste pour rire à Montréal. Allons-nous assister à une fusion de ces grands festivals ? « On n’est pas rendu là, affirme Sylvain Parent-Bédard. Bien sûr qu’on sera tenté de créer des synergies. Mais on ose penser que les deux grands marchés québécois pour les festivals vont demeurer séparés. Pour le festival Juste pour rire, le Zoofest et ComedyPro, aucune décision n’a été prise. »

Dans l’immédiat, une édition de Just For Laughs et une autre dite de « transition », appelée ComediHa! salue Montréal, auront lieu cet été à Montréal. « Ça ne représentera pas ce dont le festival devrait avoir l’air au cours des prochaines années », tient à préciser Sylvain Parent-Bédard. Des détails de cette édition qui aura lieu du 18 au 28 juillet seront dévoilés mercredi.

Au cours des dernières semaines, il a beaucoup été question des liens entre les activités de type OBNL et celles qui sont commerciales au sein des grands festivals. Sylvain Parent-Bédard attendait visiblement ma question. « J’ai lu beaucoup de choses et je suis en désaccord avec plusieurs éléments. Notre organisation privée à but lucratif a toujours endossé et financé les OBNL. Jamais, en 25 ans, nos OBNL n’ont subi des déficits. Il faut avoir un haut niveau de déontologie, de gouvernance et de transparence. J’invite d’ailleurs toutes les organisations à la prudence à cet égard. »