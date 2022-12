À la suite d’un appel à tous, nous déposons dans votre bas de laine cet assemblage de chansons que certains de nos lecteurs aiment se repasser en boucle sous le sapin.

« Celui qui m’emballe depuis sa sortie, c’est le CD de Damien Robitaille. En commençant par Bientôt ce sera Noël et Tu m’emballes, sans oublier La parade, qui nous mettent dans une belle ambiance festive. Mais lorsqu’arrive Christmas Anyway, je ne peux m’empêcher de la faire rejouer cinq ou six fois. Cette chanson qui parle de solitude en temps de réjouissances m’apaise et me rend nostalgique. J’aime cette douceur et cette lenteur dans la musique. De plus, sa voix se prête très bien à ce rythme, lui qui nous a habitués à plus festif. »

Louise Marcil

« La chanson Toute seule pour Noël de Klô Pelgag, lancée en 2019, trouve une grande résonance en moi à l’approche de la saison festive : la voix lancinante et le piano mélancolique de l’autrice-compositrice-interprète expriment à merveille une tristesse qui, autrement, apparaît en complet décalage avec la gaieté ambiante. (Elle l’a magnifiquement interprétée au concert de Noël de Martha et Rufus Wainwright, qui a eu lieu [le 3 décembre] à l’église Saint-Jean-Baptiste. Toutes les chansons de ce spectacle mériteraient d’ailleurs de figurer dans votre palmarès, pour peu qu’elles eussent été enregistrées.) »

Émilie Houde

« Notre igloo de LARCHE, sortie il y a quelques semaines et entendue à Chants libres à Monique sur ICI Musique. Je l’écoute en boucle depuis, c’est juste trop beau ! »

Simon Dupuis

« J’ai eu la douleur de perdre la plus jeune de mes deux filles il y a dix ans. Elle adorait les Fêtes, leurs traditions, leurs rituels. C’était une période bénie. La réconciliation avec cette période de l’année est arrivée en 2015 quand ma conjointe m’a fait découvrir les chansons de Maryse Letarte. Coup de foudre instantané. La musique de cette artiste constitue pour moi une thérapie par l’émotion. L’album Des pas dans la neige est une pure merveille. Ma préférée : Entre Noël et le jour de l’An. Chaque année, le même émerveillement, les mêmes sentiments, entre la nostalgie et l’enchantement. Grâce à Maryse Letarte, j’ai les yeux mouillés mais le cœur chaud. Je ne la remercierai jamais assez d’avoir créé ce chef-d’œuvre. »

Benoit Huberdeau

« Mon obsession pour la chanson O come, O come Emmanuel du groupe Handsome & Gretyl s’explique mal, mais je ne suis pas capable d’arrêter de l’écouter. Je crois que c’est l’originalité des arrangements, en plus de leurs voix magnifiquement agencées (ils sont un couple dans la vie). Bref, je suis transportée quelque part en Irlande dans la steppe brumeuse de ce pays que j’adorerais visiter (j’ai un kick pour les roux). »

Caroline Tarte

« Chaque année, je ne me tanne pas de Let Me Sleep (It’s Christmas Time) de Pearl Jam. Un homme y raconte ses souvenirs joyeux de Noël. How magic it seemed. La naïveté de la jeunesse à ne penser qu’à jouer et s’amuser. Sans soucis sous le sapin. Avec une bonne perfo vocale d’Eddie Vedder. »

Eric Tremblay

« Driving Home for Christmas avec Jonathan Roy et Corey Hart. J’aime la voix rauque de Jonathan ainsi que celle de Corey qui en font une merveilleuse et tendre chanson de Noël. Je ne me lasse pas de l’écouter. Elle me prend aux tripes. »

Ginette Dion

« Plus qu’une chanson, c’est tout l’album A Very Chilly Christmas de Chilly Gonzalez que j’écoute en boucle depuis sa sortie en 2020 alors que j’étais enceinte. Ce magnifique album me rappelle de merveilleux et doux souvenirs. »

Sarah Laporte

« J’adore la chanson d’Elliot Maginot The Ballad of Mrs. Claus et je l’écoute à puissance maximale quand mon chum quitte la maison. Les arrangements musicaux et les paroles font que j’y reviens très souvent… même quand ce n’est plus Noël. »

Suzanne Marion

« Ma chanson préférée de Noël qui tourne en boucle ? Il neige sur NDG de Paul Cargnello, interprétée par Sarah MK. Parce que dès les premières notes, je suis envoûtée par le rythme apaisant de la mélodie. Parce qu’elle me plonge instantanément au cœur d’une douce tombée de neige, de celles qui se déversent à la vitesse des plumes et qu’on aime recevoir en pleine face en levant les yeux vers le ciel. »

Ghislaine Renaud

« Ma toune préférée de Noël est pour tout dire quasi inconnue, ici du moins. Il s’agit de When the Thames Froze de Smith & Burrows. C’est une très belle chanson par le chanteur du groupe Editors et elle est pleine de mélancolie et d’espoir aussi… »

Jean Breton