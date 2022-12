Dans un appel à tous, nous vous avons demandé de faire partager vos découvertes musicales de l’année. Outre Lisa LeBlanc et Salebarbes, qui semblent être les chouchous de nos lecteurs, voici quelques artistes et œuvres qui sont ressortis du lot.

« L’album Crash des Louanges a été de loin mon coup de cœur musical de l’année. On dirait qu’il a inventé un style à lui-même, je n’ai jamais entendu ça ailleurs, encore moins en français ! »

David J-Beaudoin

« Le spectacle au Gesù pour les 80 ans de Michel Donato et ses invités, le 9 juillet dans le cadre du Festival de jazz. J’ai tellement aimé que j’ai écouté le disque, en vente pour l’occasion, tous les jours pendant des semaines, et ensuite au moins une fois par semaine. »

Marielle Mailloux

« Véranda, un duo folk qui s’attaque au bluegrass en français. Magnifique. »

Jean Sawyer

« C’est sans contredit l’album Mercure de mai ! On y retrouve toute la poésie des paroles et le raffinement mélodique qui sont si caractéristiques de Daniel Bélanger. L’album a été la trame sonore de ma dernière semaine en tant qu’expatriée aux Pays-Bas après y avoir vécu trois ans et demi. Les paroles de la chanson Soleil levant – “Battre le pavé/M’improviser un itinéraire dans l’univers/Même si le mien ne fait que quelques rues” – résumaient bien ces dernières longues marches dans le centre d’Amsterdam. »

Cassandra Aucone

« Je connais à peine une chanson ou deux de Lisa LeBlanc, MAIS nous sommes allés à son show : c’est une bombe, cette fille-là. Son énergie est incroyable et son humour, incomparable. Il y a même eu une ovation dans le milieu du show après une toune demandant beaucoup d’énergie. Et là, Lisa a repris son souffle et a dit : “Tabarnac, Saint-Jérôme, j’ai jamais vu ça, c’est donc ben le fun !”, avec toute la candeur qu’on lui connaît. Bravo, Lisa, pour ton authenticité et ton talent rassembleur ! »

Jass Fugère

« Synchro Anarchy de Voïvod, un groupe que je suis depuis ses tout débuts (j’ai 57 ans). Empire Central de Snarky Puppy, qui vient au FIJM l’été prochain. J’ai précommandé le vinyle. J’espère très fort qu’ils sortiront une vidéo de cet album enregistré live en studio. Here It Is : A Tribute to Leonard Cohen, tout simplement excellent. Mais le clou pour moi a été mon abonnement à Tidal (haute fidélité) qui a fait exploser ma connaissance musicale. Tidal affirme remettre plus aux artistes que les autres plateformes. En souhaitant que ce soit le cas. »

Paul Berthold

« Parcels : après les avoir découverts à Osheaga, on écoute leur discographie en boucle. Zeit de Rammstein : encore une fois, après le concert au parc Jean-Drapeau, de nombreuses écoutes. medium plaisir d’Ariane Roy : tellement bon ! Cœur de Clara Luciani : super album et son show au MTelus était incroyable. Tout peut arriver de Roméo Elvis : du solide. »

Pierre Duchesne

« Ma préférence va indéniablement à Catherine Durand et sa Maison orpheline, pour la profondeur des textes et la volupté des cordes – un pur ravissement ! J’ai beaucoup aimé également l’opéra créé par Catherine Major pour Albertine en cinq temps. Son talent est sans borne. »

Mario Desloges

« Cheat Code de Danger Mouse & Black Thought : album sans failles, parfaitement produit. Rafraîchissant, cela fait simplement beaucoup de bien d’enfin écouter un album qui sonne comme du hip-hop plus traditionnel qui n’est pas du trap. On ferme les yeux et on peut se retrouver en 1996. Isle of Wisdom de Hallas : c’est une lettre d’amour au passé avec son style de rock classique, mais avec une touche du XXIe siècle. On est transporté dans une histoire fantastique d’un guerrier interspatial, on se laisse flotter grâce à la voix unique du chanteur et à des solos de guitare sortis des années 1970. »

Alex Van Strydonck

« Un homme et son piano de P’tit Belliveau a été une suite fantastique à son premier album. Il a développé son son typiquement jovial, combiné cette fois-ci à un élément plus mélancolique du piano. Cet album est sorti au bon moment après deux ans de pandémie, pour nous donner un coup de joie dont on avait grand besoin. […] Les paroles de ses chansons sont disponibles en ligne pour ceux qui n’ont pas encore l’oreille pour l’accent acadien ! »

Sophie Rousselle

« Mon coup de cœur musical cette année a été la chanson Dormir dans l’auto, de Daniel Bélanger. Le gars que je fréquentais et moi écoutions l’album collés l’un contre l’autre, et c’est sur cette chanson qu’il m’a embrassée passionnément pour la première fois. J’ai fredonné la chanson pendant au moins deux semaines, pensant à lui chaque fois ! Nul besoin de préciser qu’on est officiellement ensemble, et que le temps des Fêtes sera particulièrement doux cette année… »

Catherine Vachon

« Pour moi, 2022 a été marquée par le retour de la formation Porcupine Tree après une dizaine d’années d’absence. D’abord, un album en juin, puis le spectacle de la tournée en septembre. Des virtuoses au sommet de leur art et un Steven Wilson toujours aussi sous-estimé ou pas entièrement populaire. Peu importe, ç’a été magique ! »

Jocelyn David

« La harpe est un instrument qui peut à la fois exprimer le tonnerre et les rivières comme dans le morceau autochtone joué au Festival de Lanaudière. Elle n’est pas que relaxation ! Dernièrement, j’ai découvert Antoine Malette-Chénier, harpiste québécois. Son CD Consolation accompagne mes soirées. Sa musique me touche beaucoup et exprime mes états d’âme. La harpe sous les doigts d’Antoine Malette-Chénier se révèle et nous fait vivre plein d’émotions. »

Michèle Wasser

« Un gros coup de cœur musical depuis quelques années maintenant, mais encore plus depuis son dernier album, Mille ouvrages mon cœur : Salomé Leclerc. Quelle artiste douée, authentique et sensible. Vraiment, une auteure-compositrice qu’on gagne à mieux connaître. »

Geneviève Juneau

« Quelle belle et douce consolation que ce dernier album de l’autrice-compositrice-interprète Pomme. Elle nous apaise avec sa voix chaleureuse. Elle rend encore un vibrant hommage à l’Amour sous toutes ses formes. Son orchestration et ses approches musicales se démarquent de son précédent album, Les failles. Voilà une artiste qui ose le changement sans détour ni contours. »

Michèle Rolland

« Mon coup de cœur de l’année : Salebarbes. Je les ai découverts lors des émissions enregistrées aux Îles-de-la-Madeleine présentées à Radio-Canada et le plaisir continue dans celles filmées en Acadie. Les paroles, la musique, l’harmonie des cinq voix, l’accent m’ont séduite. En ces temps de morosité, Salebarbes apporte un vent de fraîcheur et beaucoup de bonne humeur. »

Lucie St-Jacques