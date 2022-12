Après une (autre) année riche en coups de foudre musicaux, voici les chansons qui ont passé l’épreuve du temps dans les écouteurs de nos journalistes.

Ali Hala Abada, de Vieux Farka Touré et Khruangbin

On n’a pas à connaître le répertoire d’Ali Farka Touré pour prendre plaisir à ces musiques ancrées au Mali, reprises par son fils virtuose et propulsées par les pulsions soul, funk et dub givrées du trio texan Khruangbin. On n’a qu’à se laisser porter par la basse ultra-cool et ces ambiances saupoudrées de psychédélisme tout en goûtant la guitare qui soulève la poussière dans un grésillement plein d’écho que prisent bien des musiciens du Sahara. Ce dialogue musical est tout simplement envoûtant.

IMAGE FOURNIE PAR DEAD OCEANS Ali

Anti-Hero, de Taylor Swift

On sait que Taylor Swift domine la pop de très haut, ce que le succès de son album Midnights et la folie entourant la vente de ses billets de concerts ont encore confirmé cet automne. Anti-Hero, chanson phare de son récent disque, montre pourquoi : elle a le sens de l’accroche musicale, un flow épatant et une souplesse extraordinaire dans la voix. Taylor Swift a aussi un autre atout rare : elle n’ouvre pas la bouche pour chanter des banalités. Sa pop a du sens et frise la perfection.

IMAGE FOURNIE PAR TAYLOR SWIFT Midnights

Tout près des trembles, de Richard Séguin

Les liens les lieux, plus récent disque de Richard Séguin, a beau être inégal, il touche parfois à la grâce. Comme sur Tout près des trembles, collage de souvenirs de sa mère, qu’il porte d’une voix douce, presque fragile, sur une guitare d’une délicatesse infinie. Séguin trouve une puissance immense dans cette simplicité qui culmine au refrain. L’artisan atteint ici un sommet de pureté, et c’est d’une beauté à dresser les poils sur les bras.

IMAGE FOURNIE PAR SPECTRA MUSIQUE Les liens les lieux

Fungal City, de Björk

Fossora, paru cet automne, ne vient pas avec un mode d’emploi. Björk nous invite à la suivre les yeux fermés dans des univers qui se déploient dans un espace inconnu, entre musique de chambre contemporaine, pointillisme mélodique et réminiscences technos. On savoure son disque à petites doses et on s’émerveille à la pièce. Fungal City, où les vents et les cordes se mêlent dans un lyrisme aussi emballant que déroutant, est l’une des pépites les plus brillantes de cet album à nul autre pareil.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BJÖRK Fossora

José Louis & the Paradox of Love, de Pierre Kwenders

L’auteur, compositeur et DJ montréalais d’origine congolaise Pierre Kwenders a remporté en septembre le prix Polaris du meilleur album canadien de l’année avec José Louis & the Paradox of Love. Il ne l’a pas volé. Son album mêle avec une adresse communicative ses racines africaines (coupé décalé, rumba congolaise, etc.) à la house, au rap et à la pop. Plutôt que d’opter pour un choc de styles, il propose des fondus qui se font en douceur et se glissent sans peine dans les oreilles.

IMAGE FOURNIE PAR ARTS & CRAFTS José Louis & the Paradox of Love

What Of Your Eyes, de Melody Gardot et Philippe Powell

Le piano de Philippe Powell (le fils du légendaire Baden Powell) est le seul instrument d’accompagnement sur ce sixième album studio de la chanteuse aux lunettes noires. Entre ces deux-là, le courant passe, la musique coule et l’élégance domine. Les poésies de l’une et de l’autre s’allient avec fluidité, même dans les moments les plus économes. Entre eux deux ne sort pas des sentiers battus. Il étend un peu plus, en revanche, l’univers de Melody Gardot avec le bon goût qu’on lui connaît.