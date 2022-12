Après une (autre) année riche en coups de foudre musicaux, voici les chansons qui ont passé l’épreuve du temps dans les écouteurs de nos journalistes.

Marianne, du Vent du Nord

Le Vent du Nord réaffirme, avec 20 Printemps, son statut de pilier du trad québécois. Le groupe met en valeur le terroir musical du pays avec autant de respect que d’originalité, et la puissante Marianne, avec ses gammes arabisantes, en est le meilleur exemple. Vivre la pièce en concert demeurera un souvenir impérissable.

IMAGE FOURNIE PAR LA COMPAGNIE DU NORD 20 Printemps

Omens, de Lamb of God

Lamb of God persiste et signe avec Omens, un album brutal qui témoigne de l’état d’esprit du quintette métal de Virginie. Sur la pièce-titre, les guitares de Willie Adler et de Mark Morton et la batterie d’Art Cruz sont à la fois précises, groovy et percutantes, alors que Randy Blythe rugit sa colère sans filtre. Le message passe plus que jamais.

IMAGE FOURNIE PAR NUCLEAR BLAST Omens

Rats Return, de Porcupine Tree

Figure de proue du post-prog contemporain, Porcupine Tree est revenu cette année avec CLOSURE/CONTINUATION comme s’il y avait eu une ellipse temporelle depuis The Incident, lancé en 2009. Devenue un trio, la bande de Steven Wilson n’a pas pris une ride, l’extrait Rats Return étant l’une des belles preuves qu’il y a toujours place au progrès dans le rock progressif.

IMAGE FOURNIE PAR SONY MUSIC CLOSURE/CONTINUATION

The Drop, de Sports Team

Bouffée d’air frais salutaire, Sports Team exulte le bonheur avec une énergie punk contagieuse. Enfants spirituels de Franz Ferdinand et des Hives, les six gringalets savent pondre des mélodies franchement bien ficelées sur lesquelles s’accrochent des textes teintés d’un implacable humour britannique. The Drop illustre bien de quel bois se chauffe Sports Team, mais il est fortement conseillé de savourer Gulp ! d’une traite.

IMAGE FOURNIE PAR BRIGHT ANTENNA RECORDS Gulp !

Flash Burns From Flashbacks, de The Mars Volta

Après un hiatus de 10 ans, Omar Rodríguez-López et Cedric Bixler-Zavala ont redémarré leur véhicule The Mars Volta, au grand plaisir de leurs fidèles. Le pari était audacieux, avec une formule beaucoup plus accessible, avec aussi beaucoup plus de références à leurs racines mexicaines. « Notre propre interprétation de la pop », a dit Bixler-Zavala en référence à ce nouveau matériel. Le plaisir croît avec l’usage.

IMAGE FOURNIE PAR CLOUDS HILL RECORDS The Mars Volta

Thin Thing, de The Smile

« Presque du Radiohead », comme l’a si bien dit le collègue Alexandre Vigneault dans sa critique du mois de mai dernier. A Light For Attracting Attention, de The Smile, nous amène en effet en terrain connu, pour notre plus grand plaisir. Mais la présence de l’excellent batteur Tom Skinner, qui assure le rythme au sein des Sons of Kemet, ajoute une touche polyrythmique parfaitement appropriée, tout particulièrement sur Thin Thing.

IMAGE FOURNIE PAR SELF HELP TAPES/XL RECORDINGS A Light For Attracting Attention

Paranormalium, de Voivod

Force métal implacable depuis près de 40 ans, Voivod continue de faire honneur à son statut légendaire avec Synchro Anarchy, superbe album qui signe le second âge d’or du groupe québécois. Les guitares de Daniel « Chewy » Mongrain sont toujours aussi féroces, mais sa touche progressive est plus affirmée. Quant à Denis « Snake » Bélanger, il n’essaie pas de ressasser les gloires du passé, mettant la maturité de son timbre de voix au service d’excellentes nouvelles chansons.

IMAGE FOURNIE PAR CENTURY MEDIA RECORDS Synchro Anarchy

curious/furious, de WILLOW

La fille de Jada Pinkett et de Will Smith poursuit sa conversion punk avec , un album presque sans faille qui affirme la position de la musicienne à la tête de cette remarquable cohorte de jeunes autrices-compositrices-interprètes de la génération Z qui ont récemment embrassé le langage et l’énergie rock. On en veut plus !