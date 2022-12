PHOTO ALEX INGRAM, THE NEW YORK TIMES

Après une (autre) année riche en coups de foudre musicaux, voici les chansons qui ont passé l’épreuve du temps dans les écouteurs de nos journalistes.

Basketball Shoes, de Black Country, New Road

Nul doute que les jeunots du collectif londonien ont connu un mois de février contrasté. Il y a d’abord eu la sortie de leur deuxième album – acclamé par les critiques, et pour cause ! – Ants From Up There, puis, peu après, le départ du chanteur à la voix brisée Isaac Wood, rendu « triste et effrayé » par l’attention médiatique. Mais au-delà de cette histoire, les 10 nouveaux morceaux sont magistraux. Un gros album qui se conclut à merveille avec Basketball Shoes, une pièce en crescendo... de 12 minutes !

IMAGE FOURNIE PAR NINJA TUNE Ants From Up There

Twitchin’ In The Kitchen, de Warmduscher (Red Axes remix)

La formation post-punk londonienne Warmduscher a proposé à des collaborateurs de remixer des pièces de son répertoire pour son maxi At The Hotspot Remixed. Cinq morceaux sont ainsi complètement refaçonnés par les artistes. De cette petite pépite, on retient surtout la relecture de Twitchin’ In The Kitchen par le duo Red Axes. Le rythme est accrocheur – pensez à The B-52’s –, contagieux, festif... et on se retrouve rapido sur la piste de danse !

IMAGE FOURNIE PAR BELLA UNION At The Hotspot Remixed

Bittersweet, TN, de Kevin Morby

Sur le sixième opus du gars de Memphis, This Is A Photograph, nous plongeons dans ses souvenirs familiaux avec bonheur, sur des airs folk – à la Bob Dylan – et rock – à la Lou Reed. À son amour de la musique des années 1970 et aux sonorités country rock traditionnelles, il ajoute quelques trompettes bien placées, une collaboration heureuse avec Erin Rae – en duo sur la pièce Bittersweet, TN –, de même qu’une orchestration classique pour actualiser son offre, qu’on accueille avec joie.

IMAGE FOURNIE PAR DEAD OCEANS This Is A Photograph

Tres Hermanos, des Hermanos Gutiérrez

Deux frères guitaristes en pleine possession de leurs immenses moyens ont proposé en octobre l’album El Bueno Y El Malo, un incontournable pour ceux qui aiment la musique instrumentale et cinématographique. Réalisé par Dan Auerbach (The Black Keys), qui s’invite même aux côtés des frères sur la pièce judicieusement titrée Tres Hermanos, l’album nous plonge dans un road trip poussiéreux qui rappelle les westerns-spaghettis de Sergio Leone. Beau et chaud : parfait pour passer l’hiver.

IMAGE FOURNIE PAR CONCORD El Bueno Y El Malo

A Gente Acaba (Vento Em Rosa), d’Alabaster DePlume

On a découvert le saxophoniste anglais avec To Cy & Lee : Instrumentals, sorti il y a deux ans. Sa musique, un doux jazz de chambre, est à la fois spirituelle et fragile. Alabaster DePlume a proposé en avril dernier un nouvel album, GOLD, où aux airs de saxophone il a ajouté une poésie spoken word. C’est l’instrumentale A Gente Acaba qui se démarque tout de même du lot. Une pièce enivrante, hypnotique.

IMAGE FOURNIE PAR INTERNATIONAL ANTHEM GOLD

Ceci n’est pas, de Saints Martyrs, avec Xarah Dion

On fait du bon rock au Québec, et Saints Martyrs en a fait la preuve cette année avec son disque Mythologie de dernier recours. Le chanteur Frère Foutre, le guitariste Souffrance, le claviériste Anonymous Bosch et le batteur Alpha Vil déploient une énergie sans borne pour le plaisir de l’amateur de grunge, de stoner et même... de métal guttural. Sur la pièce Ceci n’est pas, Xarah Dion s’invite et s’époumone au micro, alors que le tempo prend de l’expansion. Une toune qui donne de l’énergie !

IMAGE FOURNIE PAR FOLIVORA RECORDS Mythologie de dernier recours

Promenade, de Flore Laurentienne

Mathieu David Gagnon propose un regard musical unique sur le fleuve Saint-Laurent. Sur le deuxième volume organique de son projet, il expérimente avec des sonorités électroniques sans pousser les notes vers des plateaux audacieux. Cela donne un album d’ambiance et instrumental hors norme. À l’écoute de la pièce envoûtante Promenade, on se projette sur le bord du fleuve, marchant quelque part entre Kamouraska et Rivière-du-Loup.

IMAGE FOURNIE PAR COSTUME RECORDS Volume II

It’s Not Just Me, It’s Everybody, de Weyes Blood

La Californienne Natalie Mering poursuit son sans-faute musical avec ce disque sorti il y a un peu plus d’un mois. Mélancolique, It’s Not Just Me, It’s Everybody est le deuxième volet d’une trilogie inspirée par la déchéance sociale. Rien de jojo, il est vrai, mais la douceur qui en émane apaise et berce l’auditeur. Un peu à l’image du défunt duo The Carpenters, la pop rétro entendue sur la pièce-titre est au service de la magnifique voix de celle que l’on connaît sous le nom de Weyes Blood.