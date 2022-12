Après une (autre) année riche en coups de foudre musicaux, voici les chansons qui ont passé l’épreuve du temps dans les écouteurs de nos journalistes.

Satellite, de Harry Styles

L’artiste que nous avons le plus écouté cette année est Harry Styles. L’album que nous avons le plus écouté cette année est Harry’s House, paru l’été dernier. La chanson que nous avons le plus écoutée, surprise, est As It Was. Bref, le voici au sommet de notre palmarès rétrospectif, cette fois-ci avec la chanson Satellite, un bijou pop dont on ne se lasse jamais. À nos yeux, cette année a été celle du chanteur britannique, qui s’impose comme l’artiste le plus populaire de notre époque.

IMAGE FOURNIE PAR SONY MUSIC Harry’s House

Hello You, d’Arctic Monkeys

Arctic Monkeys a fait paraître à l’automne son meilleur album, le magnifique The Car. Un chef-d’œuvre qui a été notre refuge durant les derniers mois de l’année. Un disque qui a tout bon, qui se permet de mettre au premier plan une instrumentation grandiose. Alex Turner, meneur du groupe, ne cesse de nous impressionner, tant par sa plume que par sa performance vocale. La pièce Hello You est selon nous le point culminant de cette récente offrande des Britanniques.

IMAGE FOURNIE PAR DOMINO RECORDS The Car

Pas sa mère, des Sœurs Boulay

Quelle pièce bouleversante ! Pas sa mère est un morceau qui nous a mise à l’envers dès la première écoute. L’album dont il est tiré, Échapper à la nuit, a continué à nous habiter intensément, même une fois habituée à ses mots et à ses mélodies (plus entraînantes que sur les opus précédents). Une merveille aussi déchirante qu’enivrante.

IMAGE FOURNIE PAR SIMONE RECORDS Échapper à la nuit

Ton shift est pas fini, de Gab Bouchard

Une chanson parfaite, tant par ses paroles que par son refrain, sans parler de l’interprétation. Le disque dont elle est tirée, Grafignes, a joué des dizaines de fois dans nos oreilles depuis sa parution. Gab Bouchard y excelle : les thèmes qu’il aborde sont poignants, du deuil à l’envie de mourir, de l’autodestruction à l’espoir. Il les dépeint avec une plume plus aiguisée que jamais, qui se joint à une superbe instrumentation. Il s’agit sans aucun doute de l’un des meilleurs albums de l’année.

IMAGE FOURNIE PAR BRAVO MUSIQUE Grafignes

Rich Spirit, de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar semble incapable de rater son coup. Avec Mr. Morale & the Big Steppers, sur lequel figure l’incroyable morceau Rich Spirit, le rappeur de Compton excelle. Le nombre de chansons que nous aurions pu choisir pour notre palmarès est grand. Kendrick aborde des thèmes qu’il n’avait pas explorés auparavant, plus personnels que jamais, sur ce disque. Sa légendaire élocution est plus acérée encore, ses rimes sont plus frappantes et les rythmes sur lesquels il pose ses mots, plus accrocheurs. C’est Kendrick Lamar au sommet de son art.

IMAGE FOURNIE PAR INTERSCOPE RECORDS Mr. Morale & the Big Steppers

Ullutamaat, d’Elisapie (1969 Collective)

Ullutamaat est une douce et délicate ballade que nous a offerte Elisapie dans le cadre de l’album 1969. Le disque est une superbe œuvre collective rendant hommage à la fin des années 1960, pensée par le réalisateur Connor Seidel, pour laquelle il a réuni 12 artistes, dont Half Moon Run, Louis-Jean Cormier, Elliot Maginot, Ariane Moffatt et Philippe Brault. La chanson en inuktitut que signe Elisapie est une de celles auxquelles nous retournons le plus souvent. Elle nous enrobe de sa délicatesse, nous tire des larmes, nous berce dans toute sa beauté.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS MO FAT 1969

Whirlpool, Milk & Bone

La façon dont les voix de Laurence Lafond-Beaulne et de Camille Poliquin sont travaillées sur cette pièce (tout comme souvent sur l’album) est géniale. Plus que jamais, le duo de Montréalaises laisse aller ses cordes vocales. L’instrumentation qui accompagne ses paroles est entraînante, futuriste et savamment réfléchie. Sur cette pièce qui parle de résilience, on sent toute la dualité entre les textes profonds et la musique qui défoule. L’album nous a souvent accompagnée les matins gris de novembre, comme un baume pour remonter le moral. Whirlpool est une des preuves que Milk & Bone a atteint un nouveau sommet musical.

IMAGE FOURNIE PAR BONSOUND Chrysalism

Get Better, Alt-J

Cela faisait cinq ans qu’on n’avait rien entendu de l’excellent groupe britannique. Autant dire qu’on attendait son retour avec impatience. L’album The Dream s’est avéré rassurant pour les admirateurs du groupe, qui y ont retrouvé sa patte distincte, mais aussi enthousiasmant, puisqu’il montre qu’Alt-J peut toujours aller plus loin. Get Better, ballade folk, se situe au croisement du « nouveau » et de l’« ancien » Alt-J. C’est une des chansons que nous avons le plus écoutées cette année.