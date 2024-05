Mardi soir, à la Cinquième Salle de la Place des Arts, Louise Latraverse a livré la première montréalaise de son « seule en scène », L’Amour crisse, devant un public fidèle et ravi. Un spectacle imparfait, mais débordant de tendresse. Compte-rendu.

Malgré son expérience, son riche parcours, Louise Latraverse a encore des allures de petite fille sur la scène. Par moments, on a l’impression que l’actrice s’amuse dans un terrain de jeu. Un terrain qu’elle explore et ne cesse de découvrir… depuis 60 ans.

Dans ce premier solo, qu’elle rode depuis quelques mois, la comédienne nous raconte les coulisses de sa vie. À coups de souvenirs, d’anecdotes (un peu trop), de belles chansons, et d’abondantes rencontres. Celles-ci sont si nombreuses, qu’on a parfois l’impression d’assister à un festival de « name dropping » : Bob Dylan, Janis Joplin, Bibi Anderson, Maurice Chevalier, Félix Leclerc, Pierre Bourgault, Denise Bombardier, René Lévesque, Pauline Julien, Michel Tremblay, Clémence DesRochers… La liste des personnes qu’elle croise sur son chemin est longue.

Au fil du temps

PHOTO JEAN-CHARLES LABARRE, FOURNIE PAR LA PRODUCTION En 90 minutes, Louise Latraverse démêle ainsi le fil tortueux de sa vie.

Contrairement à sa biographie publiée ce printemps, dont la forme est éclatée et « non-traditionnelle », le récit du spectacle est plus chronologique. De son enfance à Arvida à son voyage initiatique en Inde, en 1993. En passant par sa rencontre avec l’auteur Marcel Dubé, qui lui offre à 20 ans son premier rôle à la télévision dans La Côte de sable. C’est sur ce plateau qu’elle tombera en amour avec Claude Léveillée. Elle vivra « deux ou trois ans » avec le musicien qui l’a aussi aimée… mais « moins que son piano ».

Elle enchaîne avec le succès des Girls, créé avec son amie Clémence, Chantal Renaud, Paule Bayard et Diane Dufresne. Puis nous parle de ses folles années new-yorkaises, de son grand et tumultueux amour avec le père de son fils, l’écrivain Emmett Grogan, mort d’une surdose dans le métro à Brooklyn. Un épisode tragique qu’elle aborde avec pudeur.

Ensuite, elle revient sur la passionnante aventure du Quat’Sous avec Paul Buissonneau. Un théâtre qu’elle inaugure et dont elle reprendra sa direction, au début des années 1980. Pour nous faire découvrir les Robert Lepage, René Richard Cyr et René-Daniel Dubois. Qu’elle quittera à bout de souffle. Avant de tout recommencer.

En 90 minutes, Louise Latraverse démêle donc le fil tortueux d’une vie qui est tout sauf plate. En se mêlant parfois dans son texte, déposé sur un lutrin, et qu’elle consulte durant la représentation, lorsque sa mémoire flanche… À 83 ans, on lui pardonne. Sa livraison est à la fois poétique, sensible et comique… quoique pas encore maîtrisée. Elle s’emmêle dans ses mots et s’égare dans le temps. Or, la comédienne rebondit grâce à son charisme et son franc-parler. La « petite fille » amusée est aussi une vieille dame indigne qui ponctue son récit de jurons bien sentis.

Statut de liberté

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Louise Latraverse durant l’enregistrement d’un épisode de la balado Juste entre toi et moi

Pour ce spectacle, Latraverse s’est entourée d’une petite équipe de collaborateurs : la comédienne Anick Lemay comme consultante au texte, le compositeur Christian Thomas à la conception sonore, Pyer Desrochers aux éclairages soignés et soyeux sans oublier le designer Denis Gagnon pour ses vêtements. Trois de ses toiles sont accrochées au-dessus de la scène. On aurait aimé une mise en scène plus élaborée, car l’ensemble ressemble un peu à une conférence animée par une bonne conteuse.

« La seule quête que j’ai eue dans ma vie, c’est la liberté », a-t-elle récemment confié au collègue Dominic Tardif, dans la balado Juste entre toi et moi. À 83 ans, Louise Latraverse demeure une femme aimante, libre et marginale. Si vous aimez cette artiste sans compromis, ou que vous suivez sa carrière depuis des années, L’Amour crisse vous charmera. Sinon, le récit de cette actrice au long cours risque de vous laisser indifférent.

L’Amour crisse En tournée québécoise jusqu’en janvier 2025.

