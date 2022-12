En vue de ce guide de rattrapage, nous vous avons demandé de présenter vos découvertes littéraires de l’année. Voici quelques auteurs et œuvres qui sont ressortis du lot.

« Une lecture marquante pour moi a été La vérité sur la lumière par Auður Ava Ólafsdóttir. En parallèle aux récits de sa tante, sage-femme dans la campagne islandaise, une jeune femme entreprend une transformation qui a résonné chez moi, alors que je réoriente ma carrière. De plus, les réflexions sur les soins des sages-femmes – ce sont elles qui accueillent les bébés, qui voient la lumière pour la première fois – m’ont remplie de gratitude pour la médecin de famille qui a ainsi mis au monde mes trois enfants. Je lui ai envoyé le livre par la poste, et elle m’a donné de ses nouvelles. Que du bonheur autour de ce roman, lu en vacances dans le parc du Bic. »

Natalie Clairoux, Beaconsfield

« Une femme extraordinaire de Catherine Ethier. J’ai eu autant de plaisir à lire son livre qu’à écouter ses chroniques à la radio. On l’entend nous raconter les aléas de la vie de ses personnages avec sa verve habituelle. Elle porte un regard lucide et caustique sur ceux qui en apparence mènent une vie de rêve, mais qui en réalité sont fragiles et vulnérables. Roman mélancolique, mais drôle sur la solitude, la santé mentale, les pensées suicidaires. Ça peut sembler lourd, mais c’est tout en finesse et en légèreté. »

Denise Péloquin

« J’ai adoré lire les romans graphiques et regarder la série Heartstopper. J’ai été beaucoup touchée par les thèmes abordés. Les personnages sont super attachants. Et puis ça fait tellement du bien de voir des personnes de la diversité sexuelle et de genre. »

Joëlle-Maxime Renaud

« Je souhaite faire connaître une œuvre magistrale qui n’a pas encore reçu toute l’attention qu’elle mérite au Québec : l’excellente bande dessinée française Un monde sans fin, publiée chez Dargaud. Il s’agit d’une bande dessinée de vulgarisation scientifique du bédéiste Christophe Blain et de l’ingénieur Jean-Marc Jancovici qui explique de manière claire et concise les fondements de la crise climatique et énergétique. Ce document est essentiel pour comprendre les limites de notre modèle et encourager l’adoption d’un mode de vie plus sobre en ressources. Selon moi, ce livre devrait devenir une lecture obligatoire pour chaque citoyen ou citoyenne ! »

Gaëlle Généreux

« Que je m’ennuie de la voix enveloppante et de la sagesse rassurante de Serge Bouchard ! Je lis et je relis, silencieusement ou à haute voix, La prière de l’épinette noire en m’imaginant l’entendre. »

Danielle Beauregard

« Mariana Mazza et son Montréal-Nord m’a beaucoup plu. Elle fait tout et le fait très bien. Longue vie à sa plume. Stéphane Rousseau m’a également emballé avec son autobiographie, Famille royale. Très divertissant. Un bon remède à la grisaille automnale. »

Mario Desloges

« C’est malheureusement après sa mort que je découvre François Blais. Je n’ai que Document 1, mais il était grand temps que je m’y mette. C’est unique en son genre, un vrai régal que j’ai dégusté lentement. »

Sophie Descoteaux