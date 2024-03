Devant la décision de Juste pour rire d’annuler pour des raisons financières le Festival estival et la présentation de sept spectacles, des artistes et leur entourage ont décidé de prendre les choses en main : ils vont produire eux-mêmes les spectacles déjà prévus et ceux à venir.

Pour éviter que le public ne demande des remboursements pour des spectacles qui auront lieu, certains humoristes ont tenu à annoncer rapidement sur les réseaux sociaux la poursuite de leur tournée.

C’est le cas de Jean-Sébastien Girard qui a annoncé sur X : « Les derniers spectacles de ma tournée Un garçon pas comme les autres ne sont PAS annulés ! Mon extraordinaire agence produira les dernières représentations. Mes pensées à tous ceux qui perdent leur emploi. Sale temps pour notre métier ! »

Même son de cloche du côté de l’humoriste Louis T. qui doit présenter un rodage de son nouveau spectacle Mâle Alpha, dès samedi à Bromont. Ce dernier a publié ceci sur Facebook : « Ma tournée est maintenue, autant pour les spectacles déjà annoncés que d’autres qui s’ajouteront. Les gens ayant déjà acheté des billets n’ont pas à s’inquiéter. Nous reprenons la production de la tournée. Mes pensées vont aussi et surtout aux employés ayant perdu leur emploi ce matin. »

Eve Côté, dont le spectacle Côté Eve est produit par Juste pour Rire a aussi publié un message, cette fois sur Instagram : « Pas de panique à bord, ce n’est pas Eve Côté qui fait faillite, c’est Juste pour rire. Mon show va bien ». Elle ajoute que son équipe travaille sur la situation et que ses fans recevront de « bonnes nouvelles » dans 48 heures. « N’entamez pas de processus de remboursement tout de suite. Tenez-le-vous pour dit, je vais continuer de venir vous visiter dans votre coin de pays », conclut l’artiste.

Aussi touchés par les annulations annoncées par Juste pour rire, l’équipe de gérance de Neev et de Mélanie Couture a fait parvenir ce message à La Presse : « François Simard et Gisèle Barry de Simone & Associés confirment que les tournées de Neev et Mélanie auront lieu tel que prévu. Comme tout le monde nous avons appris la nouvelle ce matin et on s’est mis immédiatement au travail pour reprendre la production des deux spectacles. »

Seuls deux autres spectacles ont été annulés suite à l’annonce du Groupe Juste pour rire : celui de Messmer prévu dans le cadre du festival et la comédie musicale Waitress qui mettait en vedette Marie-Ève Janvier, notamment.

Martin Béliveau, agent de Jean-Sébastien Girard et de Julie Ringuette (qui devait endosser un des rôles principaux dans Waitress), a indiqué à La Presse : « On a appris la nouvelle ce matin comme tout le monde. On sentait qu’il passait quelque chose, depuis la publication de l’article du Devoir sur la restructuration de Juste pour rire, mais pas à ce point-là ! En espérant que les contrats des artistes seront respectés… »

Finalement, l’équipe de communications derrière la comédie musicale mise en scène par Joël Legendre, l’Agence Roy-Turner, a transmis à La Presse ce court message : « nous aurons des nouvelles dans quelques jours de la suite de Waitress. »

Avec la collaboration de Marissa Groguhé et Luc Boulanger La Presse