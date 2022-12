L’humoriste Katherine Levac a annoncé mardi qu’elle remontera sur scène au printemps prochain pour le rodage de son prochain spectacle solo.

« Ça fait longtemps que j’attends ce moment les amis, j’ai hâte de vous présenter mes nouvelles jokes pour vous entendre rire, ou non, et ainsi me fier à votre opinion de public trustable, ouvert et coquin que vous êtes », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

L’humoriste ontarienne avait conquis bien des gens avec son premier spectacle, intitulé Velours, certifié d’un billet platine.

Son second one-woman-show, Grosse, avait été capté devant public et diffusé en ligne. Elle y abordait notamment la grossophobie, le film La vie d’Adèle, la procréation assistée et sa grossesse, au terme de laquelle elle est devenue mère de jumeaux.