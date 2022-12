Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La dernière

Club Soly

On n’a pas été super fidèle au Club Soly cette saison. Et pourtant, on s’est délecté de chacun des extraits qu’on a attrapés sur Twitter ou Facebook. Séquestration double, Louis-José Houde en humoriste des années 1990, Katherine Levac en coach d’enfants, Destiny’s Mom, Marc Labrèche en chef du Parti républicain du Québec, Creuse-méninges avec Stéphane Rousseau… On a partagé ces vidéos avec l’enthousiasme d’un candidat d’OD qui ouvre une canette de Shaker. Pour clôturer cette deuxième saison, Arnaud Soly rallie ses talentueux complices pour offrir une émission spéciale du temps des Fêtes, qui comprendra assurément quelques clips viraux.

Noovo, lundi, à 19 h 30

La valeur sûre

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Roch Voisine

Ensemble pour les fêtes avec Roch Voisine

Si vous n’êtes pas encore dans l’esprit du temps des Fêtes, cette émission spéciale pilotée par Roch Voisine devrait s’en charger… Ne serait-ce que pour l’immense sapin bourré de décorations qui trône à côté du feu de foyer. Enregistrée au chalet du chanteur à Saint-Alexis-des-Monts, au Québec, et réalisée par Luc Sirois (En direct de l’univers, Chanteurs masqués), cette émission alterne entre chansons d’occasion et bouts d’entrevue au cours desquels Voisine et ses invités, dont Les Hay Babies, se rappellent leurs Noëls d’enfance. Fait saillant : quand Luc De Larochellière empoigne sa guitare pour offrir Si fragile, cette superbe ballade de 1990 qui, étonnamment, s’insère parfaitement dans l’alignement, même dénuée de grelots.

TV5, samedi, à 20 h

La nouveauté

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Véronique Cloutier

La machine à rumeurs

Après Loto-Méno, Véronique Cloutier nous emmène ailleurs avec cette série documentaire de trois épisodes d’une heure dans laquelle elle explore notre rapport au potinage. La machine à rumeurs comprend plusieurs bons moments, comme lorsque l’animatrice confronte — gentiment — Simon Waddell, le fondateur de QC Scoop (anciennement OD Scoop), un site aux méthodes discutables, disons. On retient également l’entrevue de l’animatrice avec Denis Pantis, un producteur de disques québécois qui devait souvent inventer des histoires pour nourrir les journaux artistiques et promouvoir ses artistes et, surtout, cette statistique étonnante : on potinerait en moyenne 50 minutes par jour.

ICI Tou.tv Extra, section Véro.tv, dès mercredi

Le coup de dés

PHOTO ANDRÉ-OLIVIER LYRA, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Cathy Gauthier

Les grands bien-cuits ComediHa !

Parce qu’on est bon public pour l’humour souvent décapant et politiquement incorrect des bien-cuits, on jettera assurément un coup d’œil aux quatre nouveaux roasts proposés par ComediHa ! : ceux de Normand Brathwaite, Michel Barrette, Martin Matte et Cathy Gauthier, respectivement animés par Laurent Paquin, Gildor Roy, Fabien Cloutier et Jean-François Mercier. D’après la bande-annonce qui circule sur l’internet, ces hommages moqueurs seront moins brutaux que ceux diffusés sur Comedy Central aux États-Unis, au cours desquels les invités en prennent pour leur rhume. On a toutefois bon espoir de s’offusquer à quelques reprises en disant : « Est-ce qu’il/elle a vraiment dit ça ? ! ? »

Vrai, dès mardi