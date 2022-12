Noël ne rime pas seulement avec All I Want For Christmas de Mariah Carey (ou Boom Boom de Maryse Letarte). Depuis quelque temps, chaque jour apporte sa bordée de nouveautés musicales. Notre équipe musique en a compilé une sélection.

La Presse

Christmas On My Mind d’Elliot Maginot

Au rythme d’une chanson par année, l’auteur-compositeur-interprète montréalais Elliot Maginot est en train de se concocter un véritable répertoire de Noël. Christmas On My Mind est sa quatrième en quatre ans. Chanson joliment folk et intemporelle dans laquelle le père Noël se rend compte que le véritable bonheur est à la maison, entouré des gens qu’il aime. La voix angélique du chanteur sied bien à l’esprit des Fêtes, auquel il insuffle une belle touche de modernité tout en respectant les codes du genre.

0:00 0:00 Couper le son

Josée Lapointe, La Presse

Tout ce que je veux pour Noël c’est de l’amour de Nicola Ciccone

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Nicola Ciccone

Le plus étonnant, ce n’est pas que Nicola Ciccone lance un album du temps des Fêtes. Le plus étonnant, c’est que notre beau bonhomme, que tout semblait prédestiner à enregistrer pareil disque de saison, ait attendu plus de 20 ans avant de nous offrir L’esprit de Noël, 12 chansons, dont 4 flambant neuves, célébrant le seul moment de l’année où Google, Apple, Facebook et Amazon cèdent leur trône de maîtres du monde à un ventripotent résidant du pôle Nord.

0:00 0:00 Couper le son

Dominic Tardif, La Presse

So Much Wine de Phoebe Bridgers

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE PHOEBE BRIDGERS Phoebe Bridgers

Depuis 2017, chaque première neige est synonyme de reprise musicale signée Phoebe Bridgers. Cette fois-ci, la chanteuse alt-folk-country américaine s’approprie une pièce western tirée du répertoire du duo The Handsome Family. Rien de compliqué : la douce voix de Bridgers est accompagnée d’une guitare classique, de notes de violon et de la voix de son fiancé, Paul Mescal. En résulte une pièce mélancolique et chaleureuse.

0:00 0:00 Couper le son

Philippe Beauchemin, La Presse

Have Yourself a Merry Little Christmas de Scott Weiland

PHOTO MICHAEL DORNBIERER, WIKIPÉDIA COMMONS Scott Weiland

En 2011, l’idée même que le rockeur Scott Weiland se la joue crooner des Fêtes ressemblait à une blague confuse, à classer pas loin du pénible album de Noël de Bob Dylan. Sept ans après la mort précoce du chanteur de Stone Temple Pilots, la récente version bonifiée de The Most Wonderful Time of the Year charrie désormais comme une lancinante mélancolie. Difficile de l’écouter sans se rappeler que chaque 25 décembre ici-bas est en lui-même un cadeau.

0:00 0:00 Couper le son

Dominic Tardif, La Presse

Dogs Love Christmas Too de Chris Isaak

PHOTO WADE PAYNE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chris Isaak

Pour la deuxième fois seulement en 40 ans de carrière, le chanteur country Chris Isaak propose un album de chansons de Noël. À l’écoute des 13 pièces d’Everybody Knows It’s Christmas, on croirait qu’il s’agit d’enregistrements oubliés dans le fond du studio Sun de Memphis à la fin des années 1950. Un rockabilly pré-Elvis trace la ligne directrice de compositions légères et enjouées – c’est Noël, après tout ! On se déhanche, on danse et on rigole à l’écoute de la chanson Dogs Love Christmas Too ! Parce que oui, le temps des Fêtes, c’est pour tout le monde, même pour le meilleur ami de l’homme !

0:00 0:00 Couper le son

Philippe Beauchemin, La Presse

Christmas Without You de la chorale de Y’a du monde à messe

PHOTO CAMILLE GLADU-DROUIN, FOURNIE PAR AMBIANCES AMBIGUËS La chorale de Y’a du monde à messe

Si Jésus était une femme, elle aurait probablement les cordes vocales de Marie-Christine Depestre, une des nombreuses voix venues du ciel qui s’offrent en cadeau au sein de la chorale officiant à Télé-Québec derrière Christian Bégin. Cette chanson de rupture du temps des Fêtes, un sous-genre trop rarement mis à profit, compte parmi les doux moments d’un album entièrement composé de nouveaux refrains, dont Noël au soleil, un reggae signé L’Isle, et Juste après novembre, bonbon soul de Sarah Bourdon.

0:00 0:00 Couper le son

Dominic Tardif, La Presse

The Christmas Waltz de Jeff Goldblum

PHOTO MARK VON HOLDEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jeff Goldblum

Avec Jeff Goldblum, l’homme le plus heureux de la planète après le père Noël, chaque jour de l’année semble déjà imprégné d’une féerie qu’il serait péché de ne pas embrasser. Alors, imaginez quand c’est bel et bien Noël ! Seul le suave acteur pouvait faire honneur à une chanson popularisée par Sinatra, dont son orchestre emballe une version faisant la part belle à l’orgue B3, instrument par excellence du temps des Fêtes, quoi qu’en pensent les grelots.

0:00 0:00 Couper le son

Dominic Tardif, La Presse

Someday at Christmas de Lizzo

PHOTO SUZANNE CORDEIRO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Lizzo

L’offrande de Noël de Lizzo est tout à fait sublime. La chanteuse américaine a repris le classique de Stevie Wonder Someday at Christmas, en guise de « rappel amical de répandre l’amour et la bienveillance en ce temps des Fêtes ». Les carillons sonnent, puis la superbe voix de Lizzo résonne, sans fioriture. S’ajoute un enrobage instrumental tout en simplicité pour cette version R & B de la jolie ballade. Trois minutes délicieuses à « déballer » en exclusivité sur Amazon Music.

0:00 0:00 Couper le son

Marissa Groguhé, La Presse

Santa Baby d’Alicia Keys

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Alicia Keys

Croyez-le ou non, il s’agit du tout premier album des Fêtes d’Alicia Keys (offert seulement sur Apple Music). Lente et langoureuse, sa version de Santa Baby rend à la fois justice à la pièce reprise tant de fois et au talent d’interprète de l’artiste, qui se glisse dans un personnage pour entonner cet air si connu. Sa voix est travaillée pour avoir l’air de sortir d’une autre époque, l’accompagnement musical est théâtral. Alicia Keys a tout bon.

0:00 0:00 Couper le son

Marissa Groguhé, La Presse

Groovy Xmas des Linda Lindas

PHOTO EDUARDO VERDUGO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lucia de la Garza et Eloise Wong, des Linda Lindas

Groovy Xmas est un hymne de Noël punk rock comme il s’en fait peu. Les jeunes Linda Lindas maintiennent les codes de la chanson festive, mais lui donnent une touche punk amusante. Ce sont les guitares électriques qui se chargent, au refrain, d’entonner la mélodie de Noël. Les paroles font référence à Charlie Brown, à Home Alone, à Elf et au Grinch. L’air est entraînant et nous reste gravé dans la tête longtemps après l’écoute, signe d’une chanson de Noël réussie.

0:00 0:00 Couper le son

Marissa Groguhé, La Presse

Hallelujah, de Haim

PHOTO JORDAN STRAUSS, INVISION, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Alana, Danielle Haim et Este Haim à la soirée des Grammy de 2021

Ce n’est pas une chanson officielle de Noël ni une reprise du classique de Leonard Cohen, mais Hallelujah de Haim, tirée de l’album Women in Music Pt. III, se faufile merveilleusement bien dans une liste d’écoute de Noël. On y retrouve le meilleur du trio formé de trois sœurs : une mélodie prenante, de la félicité folk-pop et des harmonies vocales qui touchent droit au cœur.

0:00 0:00 Couper le son

Émilie Côté, La Presse

Noël Lougawou de Pierre Lapointe

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Lapointe

L’an dernier, Pierre Lapointe a sorti Chansons hivernales, un album de Noël fidèle aux codes du genre, qui a le mérite de réunir exclusivement des pièces originales, dont un exquis et groovy duo chanté en créole avec Mélissa Laveaux. Noël Lougawou a tout pour tempérer des préparatifs de Noël rushant et vous mettre en « mode cool ».

0:00 0:00 Couper le son

Émilie Côté, La Presse

Last Christmas de Future Islands

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Samuel T. Herring, du groupe Future Islands, à Osheaga en 2015

Une reprise de Last Christmas de l’irrésistible groupe synth-pop Future Islands ? Même pas besoin d’en faire le souhait au père Noël, puisque c’est offert sur les services d’écoute en ligne depuis quelques jours. On ne se tanne pas de la version originale de Wham !, mais on aime la relecture davantage feutrée et « sous influence » de la bande de Samuel T. Herring.

0:00 0:00 Couper le son

Émilie Côté, La Presse

O Come O Come Emmanuel de Sufjan Stevens

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Sufjan Stevens à la Place des Arts en 2015

Le temps des Fêtes est un moment de l’année propice au recueillement et l’émotion est à son comble quand on remue son for intérieur au son de l’hymne O Come O Come Emmanuel, interprété par Sufjan Stevens. Les albums de Noël de Sufjan Stevens sont incontournables avec leurs airs solennels remplis de pureté et de candeur. À découvrir si ce n’est pas déjà un classique dans vos chaumières.

0:00 0:00 Couper le son

Émilie Côté, La Presse

Happy Days des Backstreet Boys

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Les Backstreet Boys

Il se sera écoulé près de 30 ans avant que les Backstreet Boys offrent à leurs fans un disque complet de Noël. Un cadeau fort attendu, comme en témoigne son apparition, dès sa sortie, au sommet du palmarès Billboard consacré aux albums du temps des Fêtes. A Very Backstreet Christmas regroupe des pièces incontournables, dont White Christmas, mais aussi trois titres originaux. Dans Happy Days, le groupe lance une invitation à faire la fête comme en 1999. Danser en se moquant du bogue de l’an 2000 plutôt qu’en se souciant de la COVID-19 ? N’importe quand !

0:00 0:00 Couper le son

Véronique Larocque, La Presse

On est tous Noël, de Vladimir Kornéev

PHOTO LAURA WESTERMANN, FOURNIE PAR TAXI PROMO Vladimir Kornéev

Première chanson en français du baryton allemand d’origine russe qui multiplie les collaborations au Québec. Composée et réalisée par Rick Allison, longtemps complice de Lara Fabian, On est tous Noël a été écrite par Thierry Sforza. Kornéev est par ailleurs l’invité international du grand spectacle Parapapam aux côtés de Roch Voisine et de Guylaine Tanguay à la Maison symphonique, en plus d’avoir enregistré un duo avec Ginette Reno, L’autre côté du ciel, qui paraîtra sur le nouvel album de la diva québécoise en février 2023.

0:00 0:00 Couper le son

Pierre-Marc Durivage, La Presse

La tourtière à ma grand-mère, de Sara Dufour

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Sara Dufour

Véritable boule d’énergie, Sara Dufour mêle ses influences country et trad pour ce brûlot du temps des Fêtes, « un rigodon à sa manière ». Ode culinaire jeannoise, c’est aussi un voyage dans les souvenirs de l’autrice-compositrice-interprète, à l’époque où 62 personnes se réunissaient à la maison de Janot, sa grand-mère, pour célébrer l’arrivée du Nouvel An. « L’idée de cette chanson m’est venue à la suite d’une conversation que j’ai eue avec mon oncle Roland qui me disait : “Tu devrais écrire une chanson sur les galettes blanches à tante Fernande !” », souligne la fougueuse chanteuse, qui en profite pour conclure une fois pour toutes qu’une « tourtière, c’est pas du pâté à la viande » !

0:00 0:00 Couper le son

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Tone de Noël, de Bruno Rodéo

PHOTO FOURNIE PAR SIX MEDIA Bruno Rodéo

Lancée l’an dernier, Tone de Noël mérite qu’on lui fasse encore une petite place sous le sapin cette année. Enregistrée avec Marc Déry à la contrebasse et sa fille Noémie Tremblay, 9 ans, à la batterie, la composition originale de Bruno Rodéo a été pondue en temps de pandémie et son texte trahit un peu son époque, mais ça fait davantage sourire maintenant que le confinement est derrière nous. C’est aussi un beau clin d’œil au talent du Saguenéen, qui se veut un croisement entre Plume Latraverse et Willie Lamothe, avec de profondes racines rockabilly, mais aussi punk.

0:00 0:00 Couper le son

Pierre-Marc Durivage, La Presse