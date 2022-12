Le milliardaire Elon Musk a été accueilli par un flot de huées, et quelques applaudissements, de la part du public lors d’un spectacle de Dave Chappelle, dimanche soir à San Francisco.

L’humoriste américain a appelé le PDG de Tesla et propriétaire de Twitter sur scène lors d’un évènement spécial du Punchline Comedy Club. « Mesdames et messieurs, faites du bruit pour l’homme le plus riche du monde », a déclaré Dave Chappelle au public.

En réaction au chœur de huées, Elon Musk a dit à son hôte : « Vous ne vous attendiez pas à ça, n’est-ce pas ? »

« On dirait que certaines de ces personnes que vous avez virées sont dans le public », a répondu Dave Chappelle, faisant référence aux licenciements récents chez Twitter.

Environ la moitié des 7500 employés de l’entreprise basée à San Francisco ont été licenciés, début novembre, dans le cadre d’un remaniement qui a valu de nombreuses critiques à Elon Musk.