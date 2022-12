Alerte showbiz ! Deux téléréalités peuplées de célébrités locales s’affronteront cet hiver à la télé québécoise. La première fournée vivra enfermée et cloîtrée à Big Brother Célébrités 3 sur Noovo. La deuxième cuvée suera, braillera et vomira dans le fin fond du Costa Rica dans Sortez-moi d’ici ! à TVA.

C’est évident que ces deux émissions joueront à la Casa Dumas, toujours ouverte à des alliances aux noms douteux ou à une chanteuse populaire qui dort dans un lit de Pierrafeu au design inspiré d’un Rainforest Café.

Commençons avec la troisième édition de Big Brother Célébrités et l’identité secrète de ses 16 joueurs, qui empocheront 6500 $ par semaine de tournage. La production a déjà confirmé que l’animateur de Rouge FM Benoît Gagnon ainsi que la soprano Natalie Choquette — la mère de la finaliste de 2022, Éléonore Lagacé — déposeront leurs valises dans la maison-entrepôt pendant le gala du dimanche 8 janvier à 18 h 30, toujours piloté par Marie-Mai et ses vêtements flamboyants.

Mais qui d’autre les accompagnera ? Nostradumas et ses espions ont mené l’enquête et voici les résultats de leur collecte d’infos digne du film She Said ou de la gang de Scooby-Doo, choisissez.

Premier participant soupçonné : le chanteur Olivier Dion, diplômé de la Star Académie de 2012. Le jeune homme de 31 ans n’a pas voulu commenter cette rumeur persistante, mais son calendrier professionnel lui permettrait de s’enfermer dans un parc industriel d’Anjou pendant plusieurs semaines.

Autre nom quasi confirmé : l’humoriste Anas Hassouna, qui participe à l’émission humoristique Club Soly à Noovo, où il incarne le chroniqueur de droite Cash Séguin. L’agence qui le représente n’a rien dit à ce sujet mardi.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Anas Hassouna

Amie de Rita Baga de la première saison, la drag queen Mona de Grenoble rejoindrait aussi la nouvelle cohorte de célébrités encabanées. Mona de Grenoble, alias Alexandre Aussant, a participé aux émissions Le prochain stand-up et Roast Battle chez Bell Média. Contactée à propos de Big Brother Célébrités 3, la drag queen montréalaise m’a répondu qu’elle est « bien trop ballonnée pour faire des téléréalités du genre ». À suivre.

Sur la liste des candidats potentiels, on retrouve le nom de la comédienne Marianne Verville, fille de l’humoriste Pierre Verville et interprète d’Aurélie Laflamme au grand écran. C’est d’elle que parlerait Éléonore Lagacé dans sa capsule indice sur le site web de Noovo. Encore ici, ni la comédienne de Cerebrum ni son agence artistique n’ont répondu à des demandes d’entrevue.

Suspect suivant : l’humoriste Jérémy Demay, auteur, chroniqueur et porte-parole de Meubles RD. Jérémy Demay est représenté par le Groupe Entourage, qui produit aussi Big Brother pour Noovo, tiens, tiens. Selon l’agence de l’humoriste franco-québécois, « il n’y a pas de plan » à court terme pour Jérémy Demay.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jérémy Demay

Le nom de l’ex-plongeur et animateur Alexandre Despatie circule énormément en coulisse. Joint lundi, le médaillé olympique a cependant juré que cette rumeur était fausse et qu’il ne fera pas Big Brother Célébrités 3. On le croit.

La collaboratrice à la radio CKOI et humoriste Korine Côté serait également une des 16 vedettes pressenties par les producteurs de Big Brother Célébrités. Toutefois, son agence ne « peut rien confirmer ni infirmer en ce sens ».

Finalement, la designer Marie-Christine Lavoie, qui a animé Design VIP sur les ondes de Canal Vie, pourrait apparaître dans le loft en janvier. Il n’a pas été possible de la joindre mardi. Voilà où nous en sommes dans le dossier chaud de « Big Bro ».

Maintenant, Sortez-moi d’ici ! à TVA. J’ai vu les deux premiers épisodes mardi et c’est fort efficace. Pensez à un mix de Fort Boyard, du Lot du diable et de Survivor, mais avec des gens connus.

La première heure, que TVA relaiera le dimanche 19 février à 18 h 30 (c’est loin, je sais) roule à fond de train. Quatre vedettes sautent d’un hélicoptère en plein vol, la pauvre Colette Provencher fait de l’anxiété en pleine nuit, les campeurs préparent un festin de têtes de poisson et il y a des serpents, des rats et des coquerelles partout.

Le deuxième épisode ralentit la cadence et contient beaucoup de bla-bla humanitaire inutile. Par contre, une concurrente y vomit son gruau (pas de divulgâcheur, n’ayez crainte), Nathalie Simard y est super attachante et le groupe des 10 campeurs se soude de façon harmonieuse.

Les premières rencontres entre les 10 braves de Sortez-moi d’ici, qui se battent pour une cagnotte de 100 000 $ à remettre à un organisme de charité, débouchent sur des moments cocasses. Colette Provencher ne reconnaît pas du tout Jean-Michel Leblond, grand gagnant de la première saison de Chefs de bois, et elle pense qu’il s’agit d’un technicien.

Vainqueur de Révolution 3, Rahmane Belkebiche n’a aucune idée de qui est Nathalie Simard, mais aucune espèce d’idée. Livia Martin, la fille de l’humoriste Maxim Martin, est super sympathique et drôle. Vous constaterez aussi que le Dr François Marquis, de la docuréalité De garde 24/7, a plus d’une astuce dans son sac et que l’olympienne Marianne St-Gelais n’est pas elle-même quand elle a faim.

Ces vedettes dorment à la belle étoile, en pleine jungle humide, elles allument leur propre feu avec des pierres et se nourrissent en fonction des défis qu’elles relèvent. Les deux coanimateurs, Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion, crèchent à l’hôtel et ne salissent jamais leurs vestons couleur crème. Vraiment, la vraie nature dans Sortez-moi d’ici ! n’a rien à voir avec La vraie nature du chalet cocon de Jean-Philippe Dion, oh non.