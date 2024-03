In Memoriam Voici la série-évènement du printemps

Il faudra activer « pronto » votre abonnement à la plateforme Crave pour suivre la série québécoise la plus originale et la plus captivante du printemps, le thriller psychologique In Memoriam, qui loge à l’intersection de Succession et The Hunger Games, avec un soupçon d’influence téléréelle.