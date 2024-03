Déjà deux campeurs ont plié bagage dans la gluante téléréalité Sortez-moi d’ici ! de TVA, soit le planchiste Sébastien Toutant, qui n’a pas dévissé assez de pastilles rouges avec des souris sur la tête, ainsi que l’animatrice Patricia Paquin, qui a mal calculé le nombre de bestioles grouillant dans un aquarium où nageaient, entre autres, deux petits caïmans.

L’absence de Seb Toutant, un sportif discret, ne creusera pas de trou béant dans les épisodes. C’est à peine si la caméra montrait l’athlète de 31 ans dans les moments de vie quotidienne, entre deux bols de gruau dorénavant sucrés et avalés autour du feu.

Patricia Paquin, débarquée après une terrifiante épreuve de serpents aquatiques, déplaçait plus d’air (humide) que Toots. Après ces deux départs rapides, vous vous doutez sûrement qu’une dernière célébrité – pas encore annoncée par TVA – se joindra à l’aventure dans la jungle étouffante du Panamá. Indice : on a vu cette personne dans le Gala Les Olivier, dimanche soir, à l’autre poste. Cette vedette hyper populaire a d’ailleurs bossé pour tous les grands réseaux, d’une tour à l’autre.

Le dernier épisode de Sortez-moi d’ici !, vu par 1 379 000 accros, n’a testé les peurs que d’une seule personne, le pauvre Dave Morissette, qui craint les serpents et les espaces restreints comme la peste. Évidemment que la production l’a enseveli dans une fosse, puis recouvert de 31 serpents, qui lui ont sifflé sur le visage pendant 15 minutes. Au. Secours.

Pendant que Dave Morissette hurlait de terreur dans son trou de tombe, Alexandre Barrette lui conseillait de « respirer de façon continue ». Fallait y penser. Si Alexandre Barrette souhaite préserver son rôle de ressort comique aux côtés de Jean-Philippe Dion, il faudra qu’il s’éloigne des gags de buffet d’hôtel, de prostate et de cheveux d’Alex Perron, qui sentent le réchauffé.

Le succès éclatant de Sortez-moi d’ici !, qui dépasse celui de La voix (1 241 000 téléspectateurs), est mérité. L’émission a grimpé d’une grosse coche en comparaison de l’an dernier. Les défis s’avèrent plus stressants, exigeants et horrifiants. Et l’attachement aux participants s’est fait plus rapidement.

J’aime la complicité taquine entre l’humoriste Rosalie Vaillancourt et la comédienne Audrey Roger. Je redécouvre l’animatrice Clodine Desrochers, une de mes préférées de cette édition. Il faudrait quasiment commercialiser son pendule.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Sébastien Toutant, Rosalie Vaillancourt, Alex Perron et Clodine Desrochers dans Sortez-moi d’ici !

Philippe Laprise est tordant, Alex Perron (et ses faces) aussi. Et Sophie Durocher est probablement la joueuse la plus enthousiaste et la plus positive du groupe. Même l’énergie de chef scout de Dave Morissette est contagieuse, c’est bien pour dire.

Toujours dimanche soir, l’avant-dernière soirée d’élimination de Big Brother Célébrités a attiré 690 000 mordus sur les ondes de Noovo. Quant au 25e Gala Les Olivier, copiloté par Eve Côté et Cathy Gauthier, il a conservé exactement la même cote d’écoute que l’an dernier, soit 835 000 fidèles au poste.

À la dernière ronde des qualifications de La voix, les coachs ont pris des décisions douteuses et discutables en recalant deux artistes qui auraient mérité leur place en demi-finale.

Difficile d’expliquer pourquoi Roxane Bruneau a préféré Chadé Losane, 27 ans, à Norah Lapointe, 19 ans, dont la reprise de Repartir à zéro de Joe Bocan a été vibrante et touchante.

Norah Lapointe, accompagnée de sa mère, Caroline Riverin (une des fondatrices de la troupe Québec Issime), et de son beau-père, Marc-André Fortin (gagnant de Star Académie 2005), avait le potentiel de briller comme Sophie Grenier, la championne de l’an dernier.

Chadé Losane dégage beaucoup de confiance sur une scène. Mais sa relecture d’Another Love du chanteur britannique Tom Odell n’a pas provoqué de frissons semblables à ceux ressentis lors de la prestation limpide de la jeune Norah Lapointe. Dommage.

Chez France D’Amour, le candidat le plus original de l’équipe, le métalleux Guillaume Lessard, 24 ans, a été tassé au profit de Lee-Ann Bergevin, 26 ans, une ancienne concurrente de la formation de Corneille.

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR LA PRODUCTION La candidate de La voix Lee-Ann Bergevin

C’est loin d’être évident de pousser des notes hautes comme Meat Loaf sur I’d Do Anything for Love, et Guillaume Lessard l’a réussi. Interprète charismatique à la voix puissante, Lee-Anne Bergevin s’est faufilée devant Guillaume Lessard grâce à la pièce Mamma Knows Best de Jessie J, qu’elle a refaite avec un aplomb frappant.

Déçu pour Guillaume, mais content pour Lee-Anne, ça résume bien la situation.

Du côté de Corneille, Redge Olibrice, 28 ans, a été le plus épatant sur La rose et l’armure d’Antoine Élie. Il a facilement surpassé Wissem, 27 ans, et Anaïs Goulet, 18 ans, celle que Corneille avait gardée pour écarter… Lee-Anne Bergevin. Oupsi !

Quant aux protégés de Mario Pelchat, c’est William Osias, 26 ans, qui s’est le plus démarqué avec Let’s Get It On de Marvin Gaye. Message aux futures candidates de ce type de télé-crochet musical : s’attaquer à du Kelly Clarkson ou à du Mariah Carey, c’est la chose la plus casse-gueule à exécuter. La comparaison avec la version originale ne peut qu’être défavorable et cruelle.