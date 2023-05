Une civilisation de feu

Écrits brûlants

L’Organisation météorologique mondiale vient d’annoncer que les cinq prochaines années seront les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Les pires prédictions des scientifiques se confirment semaine après semaine et je ne trouve rien de mieux à faire que de chercher un rabais pour un climatiseur, qui fait partie du problème, mais je me donne la triste excuse de ne pas avoir pris l’avion depuis plus de trois ans.