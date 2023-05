Au cinéma, à la télévision ou au théâtre, Michel Côté a marqué l’imaginaire des Québécois avec des rôles forts. En voici six, qui témoignent de la carrière bien remplie de l’acteur.

Pointu (et bien d’autres) dans Broue

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

De 1979 à 2017, Michel Côté et ses acolytes Marc Messier et Marcel Gauthier ont donné plus de 3000 représentations de la pièce Broue sur les scènes du Québec. Un record qui n’est pas près d’être égalé. Parmi la panoplie de personnages qui se succédaient dans le décor de taverne, Michel Côté a interprété quelques mémorables figures, dont Pointu (le très attachant pompier à moustache), le sans-abri Verrue, Ti-Mil et Gérard.

Jean-Jacques, Gérard, Patrice et Serge dans Cruising Bar

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Michel Côté a prouvé son statut d’acteur caméléon dans la comédie Cruising Bar, où il incarnait quatre séducteurs tout aussi pathétiques les uns que les autres. Leurs surnoms : le paon, le taureau, le lion et le ver de terre. Le film, sorti en 1989, connaîtra une suite en 2008 ; Michel Côté y endossera de nouveau les habits de ces quatre hommes en mal d’amour !

Jean-Lou dans La petite vie

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Non, Michel Côté n’était pas un membre à part entière de la famille la plus dysfonctionnelle que le Québec ait connue, mais il était sans conteste l’un des invités les plus colorés dans le décor kitsch des Paré. Son attachant personnage de Jean-Lou dans la série télévisée La petite vie (diffusée de 1993 à 1998) aura marqué les esprits, et pas uniquement pour ses costumes flamboyants.

Pierre Gauthier dans Omertà

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La série télévisée, arrivée à Radio-Canada en 1996, s’est étalée sur 38 épisodes. Le public a été conquis dès les premières semaines par l’écriture de Luc Dionne, mais surtout par le tandem d’acteurs composé de Michel Côté et de Luc Picard dans la peau de deux policiers de l’escouade de lutte contre le crime organisé. La série a aussi fait l’objet d’une adaptation au cinéma.

Gervais Beaulieu dans C.R.A.Z.Y.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Michel Côté a brillé dans ce film de Jean-Marc Vallée sorti en 2005. Il y incarnait Gervais Beaulieu, père de cinq garçons, qui peine à accepter l’homosexualité de son fils Zachary, interprété par Marc-André Grondin. Amoureux de la musique de Patsy Cline et de Charles Aznavour, le personnage joué par Michel Côté représentait à lui seul tout le Québec des années 1970.

Jacques Laroche dans De père en flic

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dans le rôle du flic endurci et un brin macho Jacques Laroche, Michel Côté faisait contrepoids à celui qui interprétait son fils hypersensible, Louis-José Houde. Dans cette comédie d’Émile Gaudreault, débarquée dans les cinémas en 2009 (puis suivie d’un second volet sorti en 2017), la relation père-fils un brin toxique était source de tous les gags.