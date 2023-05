Le comédien Michel Côté, qui souffrait d’une maladie de la moelle osseuse, est décédé. Il avait 72 ans.

« C’est avec une infinie tristesse que la famille de Michel Côté annonce son décès survenu le 29 mai, entouré de ses proches. Le mythique acteur, qui aura su marquer tout le Québec par son immense talent et son insatiable passion, restera à jamais présent dans notre mémoire collective », a écrit dans un communiqué Marie Routhier, présidente et associée chez annexe Média.

« Une annonce suivra prochainement concernant les cérémonies entourant cette immense épreuve. Aucune entrevue et aucun commentaire ne seront faits jusqu’à cette prochaine annonce. D’ici là, sa famille et ses proches vous remercient de respecter leur besoin de se retirer de l’espace public. »

L’acteur Michel Côté, qui s’est illustré dans une quarantaine de films et de séries télé – dont Omertà, Cruising Bar, C. R. A. Z. Y. ou encore De père en flic — avait annoncé son retrait de la vie publique pour une période indéterminée en avril 2022.

En février dernier, l’entourage du comédien confirmait à certains médias que ce dernier avait finalement reçu une greffe de la moelle osseuse. Ses proches fondaient alors beaucoup d’espoir sur la réussite de cette intervention. Hélas, ce ne fut pas le cas.

C’est en 1979, avec leur Théâtre des Voyagements du boulevard Saint-Laurent, que les comédiens Marc Messier, Marcel Gauthier et Michel Côté jouent dans la pièce Broue, écrite par Claude Meunier, Louis Saia, Francine Ruel et Jean-Pierre Plante, et mise en scène par Michel Côté lui-même.

Dès sa création, la pièce campée dans la taverne Chez Willy est un succès populaire. Le trio la jouera plus de 3300 fois jusqu’en 2017 avant de passer le flambeau (en 2019). Michel Côté, qui est diplômé de l’École nationale de théâtre, y incarnera les personnages de Verrue, Pointu, Fernand, Gérard et Ti-Mil.

Broue PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Michel Côté dans la dernière représentation de Broue, en 2017

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Marc Messier et Michel Côté dans la dernière représentation de Broue, en 2017.

PHOTO ANDRE PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Marc Messier, Marcel Gauthier et Michel Côté, en 2012, lors de la remise du prix RIDEAU hommage. 1 /3





En 2012, le Réseau indépendant des diffuseurs d’évènements artistiques unis (RIDEAU) remet son prix hommage aux trois acteurs de Broue. Michel Côté avait alors eu cette réponse pour expliquer le succès de la pièce vue par près de 3,5 millions de Québécois, et traduite en anglais sous le nom de Brew.

« C’est un drame humain et social. Ce n’est pas une comédie de tarte à la crème. Ces gars-là sont des aliénés sociaux. Broue, c’est l’éloge du vide. Les personnages ne disent pas grand-chose. Ils sont là, c’est tout. C’est du Ionesco, c’est Pagnol, c’est une fresque sociale québécoise. » Taquin, il avait ajouté : « Le spectacle ayant connu le plus de succès au Québec est une pièce de théâtre et non un show d’humour, c’est phénoménal, ça ! »

Avant d’être happé par le milieu de la télé et du cinéma, le charismatique acteur foule les scènes du TNM, du Quat’Sous et encore de la Compagnie Jean Duceppe. Il joue notamment dans Soudain l’été dernier, de Tennessee Williams et Le médecin malgré lui, de Molière.

De La petite vie à De père en flic

Au petit écran, Michel Côté incarne entre autres les personnages de Jean-Lou dans La petite vie et Pierre Gauthier dans la série Omertà (qui a été portée au grand écran), mais il joue aussi dans plusieurs Bye bye (de 1979 à 1986). Il fera un retour à la télé en 2014 dans la série La théorie du K. O., avec Rémi-Pierre Paquin.

Au cinéma, il joue entre autres dans Cruising Bar 1 et 2, de Robert Ménard, C. R. A. Z. Y., du regretté Jean-Marc Vallée, Piché, entre ciel et terre, de Sylvain Archambault, Le dernier tunnel, d’Érik Canuel, ainsi que dans les deux opus De père en flic, d’Émile Gaudreault. De père en flic 2, sorti en 2017, sera d’ailleurs le dernier film dans lequel il tournera avant de se retirer, pour passer plus de temps en famille.

Quelques films marquants… PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Louis-José Houde et Michel Côté dans le premier film De père en flic, réalisé par Émile Gaudreault en 2009.

PHOTO ANDRE PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Louis-José Houde et Michel Côté lors du tournage du film De père en flic 2, toujours d’Émile Gaudreault.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le commandant Robert Piché, que Michel Côté a incarné dans le film Piché, entre ciel et terre, de Sylvain Archambault.

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Michel Côté et le regretté Jean Lapointe, avec le réalisateur du Dernier tunnel, Érik Canuel, un film sorti en 2004. 1 /4







En entrevue à La Presse, il avait confié : « Je vais continuer à être sélectif, mais, évidemment, j’ai 67 ans, c’est normal qu’on m’offre moins de rôles intéressants. Je vais prendre ma retraite tranquillement. Mais ça ne veut rien dire, parce que si dans quatre ans, on m’offre quelque chose de bon, je vais le faire. Si tout le monde prend sa retraite, qui va jouer les vieux pas de dents ? Ils ne vont pas arracher les dents à un jeune, quand même ! »

Au cours de la pandémie, l’acteur s’installe dans sa maison de campagne en Estrie avec sa femme, la comédienne Véronique Le Flaguais. Le couple vend sa maison d’Outremont en début d’année.

Remué par le décès de Jean-Marc Vallée

Lors du décès tragique du réalisateur Jean-Marc Vallée, le 25 décembre 2021, Michel Côté avait dit à La Presse être resté très proche de Vallée, avec qui il avait tourné les films Liste noire (1995) et bien sûr C. R. A. Z. Y. (2005), auréolé de prix.

PHOTO ANDRÉ TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Les acteurs Michel Côté, Danielle Proulx et Marc-André Grondin, avec le regretté Jean-Marc Vallée lors de la sortie du film C. R. A. Z. Y. en 2005.

« On se voyait quelques fois par année, même s’il était très occupé. On mangeait ensemble, il me racontait ses anecdotes hollywoodiennes, on parlait de nos familles. Je pense qu’il m’aimait comme un grand frère. Je le faisais rire. Il aimait beaucoup rire. Et moi, j’ai l’impression de perdre un petit frère. J’ai ben de la peine. »

Michel Côté a d’ailleurs remporté des prix d’interprétation (Jutra du meilleur acteur de soutien ; Génie du meilleur acteur) pour son personnage de père qui refuse d’accepter l’homosexualité de son fils. « Je l’avais tellement dans les veines, le rôle, que j’avais l’impression de ne pas jouer, mais Jean-Marc me disait tout le temps : “Change rien, c’est formidable, tu vas voir ce que ça va donner.” C’est un film que j’ai senti jusque dans le tréfonds de mon âme » avait-il alors confié à La Presse.

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Michel Côté et sa femme, la comédienne Véronique Le Flaguais lors de la sortie du film Cruising Bar 2 en 2008.

L’acteur, qui a joué dans des pièces, des films et des séries très différentes les unes des autres, prenait soin de ne jamais refaire les mêmes rôles, malgré les deux suites dans lesquelles il a pris part — Cruising Bar et De père en flic.

À la sortie du film De père en flic 2, il avait dit à La Presse : « C’est facile quand on tourne beaucoup de lasser les gens. Il faut choisir des rôles différents chaque fois et essayer de faire oublier ce que tu viens de faire. J’ai géré ma carrière comme ça depuis le début, je n’ai jamais fait plus qu’un film par année. J’ai toujours eu peur de lasser les gens. »

Pendant la période des Fêtes, il a reçu l’insigne d’officier de l’Ordre du Canada « pour sa brillante carrière comme l’un des comédiens les plus prolifiques du Québec, sur scène, à la télévision et au cinéma ».

Michel Côté laisse ainsi dans le deuil sa femme, Véronique Le Flaguais, et ses deux garçons Maxime Le Flaguais et Charles Côté.