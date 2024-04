Mai est à nos portes. En attendant les beaux jours, voici quelques suggestions de sorties.

La Presse

Clay and Friends au MTelus La joyeuse bande de Clay and Friends vient tout juste de lancer un nouvel EP de huit chansons, STUNT, dans lequel on retrouve leur irrésistible mélange de funk, de soul et de hip-hop. Le quintette montréalais apportera certainement beaucoup de chaleur à ce printemps plus que frisquet, alors que son Marathon Popular s’arrêtera ce samedi au MTelus. « Bois de l’eau, appelle ta mom » est un des slogans de Clay and Friends, qui nous feront certainement danser comme s’il n’y avait pas de lendemain. Mais si on reste hydratés, ça devrait bien se passer. Josée Lapointe, La Presse Consultez la page du spectacle

Je viendrai moins souvent PHOTO VALÉRIE REMISE, FOURNIE PAR DUCEPPE Camille Paré-Poirier a tiré une œuvre touchante des conversations qu’elle a eues avec sa grand-mère Pauline. Après un passage remarqué à la salle Jean-Claude-Germain du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, la dramaturge et actrice Camille Paré-Poirier débarque à la Cinquième Salle de la Place des Arts avec la pièce Je viendrai moins souvent. Pendant près de quatre ans, la jeune femme a enregistré les conversations qu’elle a eues avec Pauline, sa grand-mère nonagénaire. Elle en a tiré une œuvre bouleversante sur les limites de la proche aidance, sur la force de l’amour filial et sur ce qui reste quand la mémoire flanche. Tenez-vous-le pour dit : les mouchoirs, nécessaires par moments, sont fournis ! Jusqu’au 27 avril à la Cinquième Salle de la Place des Arts Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page du spectacle

La vengeance et l’oubli, un Hamlet revisité PHOTO FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE QUAT’SOUS Gabriel Lemire livre une prestation époustouflante dans La vengeance et l’oubli. Gros coup de cœur pour La vengeance et l’oubli, pièce du Québécois Olivier Kemeid, qui plonge ses racines dans la célèbre tragédie shakespearienne Hamlet. Ici, le personnage central est un finissant en théâtre (Gabriel Lemire, à couper le souffle) qui se met à douter de tout un chacun après la mort de son père. Quelqu’un aurait-il osé l’assassiner ? Les questions le rongent pendant qu’autour de lui, la vie continue inexorablement. Une sombre tragédie qui brille pourtant comme un bijou, porté par une solide distribution. Au théâtre de Quat ’sous, jusqu’au 11 mai Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page de la pièce

De grosses pointures du rap anglo au Belmont PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @RVLR_MAGZ Rvlr Magz En l’espace d’une semaine, Le Belmont accueillera certains des meilleurs rappeurs anglophones de Montréal, puis Stove God Cooks, un New-Yorkais qui collabore régulièrement avec Westside Gunn, cofondateur de Griselda. Ce jeudi, le spectacle Big Dawgs Only réunira les MC Rvlr Magz, JRed The Doctor, Mori$$ Regal, Borden et Justice McFly ainsi que les DJ et producteurs 80Rock et Pro-V. Les premiers artistes monteront sur scène à 22 h 30. Le jeudi suivant, le 2 mai, le nouveau maître des refrains aussi crus qu’accrocheurs présentera des morceaux de son album Reasonable Drought, produit par Roc Marciano, et des pièces plus récentes. Stove God Cooks sera précédé sur scène par le duo de frères The Yutes, après 20 h. Au Belmont, le 25 avril (Big Dawgs Only) et le 2 mai (Stove God Cooks) Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site du Belmont

L’évènement Fait Maison à Québec PHOTO FOURNIE PAR MAISON POUR LA DANSE La 4e édition de Fait Maison aura lieu les 26 et 27 avril. En amont de la Journée internationale de la danse, célébrée le 29 avril, la Maison pour la danse, à Québec, présente la 4e édition de Fait Maison. Ce rendez-vous gratuit est une invitation à découvrir l’univers de la danse et à l’expérimenter. Deux jours de festivités sont au programme, avec des performances – dont l’immersion dans l’univers de quatre artistes émergents –, des classes de danse en tout genre, une exposition, un spectacle jeunesse, des soirées dansantes et une soirée d’improvisation. Quelque 30 artistes de cet art vivant prendront part à l’évènement qui s’adresse à tous, petits et grands, novices ou expérimentés. Les 26 et 27 avril, à la Maison pour la danse Iris Gagnon-Paradis, La Presse Consultez la page de Fait Maison