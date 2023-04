Chanter ou ne pas chanter ?

La scène s’est déroulée vendredi dernier à Manchester, en Angleterre, lors d’une représentation de la comédie musicale The Bodyguard. Alors que Melody Thornton, vedette féminine du spectacle, entamait a cappella le grand succès I Will Always Love You, une spectatrice assise au balcon s’est mise à chanter aussi fort qu’elle.