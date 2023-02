Vous savez peut-être combien j’aime ce médium qu’est la radio. Je lui consacre plus de temps qu’à la télé ou à l’internet. Ce n’est pas peu dire. Et comme je ne peux m’empêcher de l’écouter sans lui répondre (si ma voiture avait des oreilles…), voici en rafale quelques observations !

ICI Musique

J’ai déjà été dur au sujet d’ICI Musique. J’en avais contre son système de « playlist » qui bâillonnait les animateurs. Mais au cours des dernières saisons, je dois reconnaître que l’on multiplie les émissions qui procurent de formidables patinoires à ceux et celles qui sont derrière les micros. Cela s’entend et cela se fait voir dans les cotes d’écoute qui ne cessent de monter.

Nathalie Normandeau

J’aime beaucoup Nathalie Normandeau, animatrice et analyste au 98,5. Sympathique, pertinente et chaleureuse, elle aborde une variété de sujets sans aucune prétention. Elle arrive préparée, mais sans donner l’impression qu’elle sait tout. Une animatrice qui a envie d’explorer un sujet en même temps que nous, voilà ce qu’elle est.

La journée (est encore jeune)

Ajoutez vite une autre demi-heure à l’émission La journée (est encore jeune) diffusée tous les jours de la semaine, à 13 h, sur ICI Première. On sort des quelques minutes dont Jean-Philippe Wautier et ses collaborateurs disposent pour tout livrer complètement étourdi. Et sonné. Lors d’une émission, j’ai compté sept personnes autour de la table. Des talents extraordinaires débarquent dans cette émission (la dixième la plus écoutée à Montréal). C’est dommage qu’on ne leur donne pas le temps de se déployer. Et de se faire entendre.

OHdio

Si vous aimez les documentaires criminels (true crime), vous devez écouter les balados de Stéphane Berthomet offerts sur OHdio dans le cadre de la série L’ombre du doute. Dix épisodes sont consacrés à l’affaire Marie-Paule Rochette et 11 à celle du policier Louis-Georges Dupont. Berthomet, un ancien policier, ne fait pas que raconter ces histoires. Il relance les enquêtes et les fait avancer. Envoûtant !

Parlant d’OHdio, la chroniqueuse Catherine Richer, avec le réalisateur Laurier Rajotte, présente une excellente émission consacrée à l’histoire des radiothéâtres. Dans Les radiothéâtres : un siècle d’histoires, l’évolution de cet art de l’imaginaire est racontée par des gens passionnés qui l’ont vécue de l’intérieur.

WKND

Pas facile de lancer une nouvelle radio dans un marché saturé comme celui de Montréal. Dernier-né des radios de la métropole, WKND, au 99,5, trouve son créneau dans un choix musical qui n’a d’autre but que de nous remonter le moral. Je m’y adonne quand j’ai besoin d’un petit remontant et je peux vous dire que ça marche à fond. Surtout quand on arrive au gym à reculons.

Isabelle et Édith

Je suis un fan des chroniques qu’Isabelle Brouillette et Édith Cochrane présentent chez Pénélope McQuade. Les deux amies expérimentent (surtout avec des copines) une foule de choses comme « voyager à une heure de la maison ». La semaine dernière, c’était une séance de rigolothérapie. Avant Noël, leur description de deux repas qu’elles ont organisés afin d’approfondir leurs connaissances sur l’art de la table était à se tordre de rire. Le premier repas était inspiré de la « table des moines » où les convives doivent respecter le silence pendant que certaines personnes font des lectures. Le second repas respectait les règles d’un symposium. Si jamais elles font une expérience avec des gars, je suis partant !

La folie des caméras

La présence des caméras dans les studios de radio a pris une grande ampleur. Les images captées servent surtout à nourrir les réseaux sociaux. Les équipes de Rouge (Pierre Hébert et Christine Morency, Véronique Cloutier, etc.) n’hésitent pas à créer des scénarios qui sont abondamment relayés sur Facebook, Twitter et autres plateformes. C’est parfois drôle et accrocheur, mais le hic, c’est qu’on ne sait plus si cela relève du contenu des émissions ou si c’est prétexte à un bon coup de pub.

Ondes brouillées

Une enquête sur le climat de travail au sein de France Culture a été déclenchée, il y a quelques mois. Pas moins de 174 employés ont été entendus. La méthode de gestion jugée « brutale » de la directrice Sandrine Treiner (qui a remis sa démission) était au cœur de cette enquête. « Management très vertical, autoritaire, voire autoritariste, comportements et modes relationnels déviants, parfois violents, de la part de la directrice, manque de reconnaissance, logique de boucs émissaires », certains mots du rapport sont très durs, rapportait il y a quelques jours le journal Libération, dont un reportage fut l’élément déclencheur de cette enquête.

Marie-Louise Arsenault

Tout peut arriver, la nouvelle émission que Marie-Louise Arsenault présente les samedis, de 16 h à 19 h sur ICI Première, a pris quelques semaines pour trouver son ton et son rythme. Mais depuis le retour des Fêtes, on sent que tous les éléments sont bien en place. J’apprécie particulièrement le mélange des genres chez les invités et les collaborateurs. Entendre dans la même émission Jagmeet Singh et Michèle Richard (toujours aussi divertissante), voilà qui résume bien la personnalité de ce happening qui réclame la présence d’un apéro.