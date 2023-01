C'est le début de l'année et la vie culturelle bat déjà son plein. Voici quelques idées de sorties.

Derniers tours de piste pour Les choristes

La comédie musicale dirigée par Serge Denoncourt – et inspirée du film du même nom – en est à ses derniers tours de piste au Monument-National. C’est l’occasion d’entendre les voix d’ange de la distribution, composée en grande partie de Petits chanteurs du Mont-Royal et de Petits chanteurs de Laval. François L’Écuyer excelle dans le rôle de Clément Mathieu, le pion amoureux de la musique, et Gary Boudreault campe un père Maxence truculent à souhait. Un spectacle qui fait du bien, jusqu’au 19 janvier. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de Juste pour rire

Come From Away à la Place des Arts

PHOTO MATTHEW MURPHY, FOURNIE PAR EVENKO La comédie musicale Come From Away est de retour à Montréal pour sept représentations.

Bardée de prix, tant en Amérique du Nord qu’en Europe, la comédie musicale Come From Away est de retour à Montréal pour sept représentations. Le spectacle qui a ébloui Broadway pendant plus de cinq ans raconte l’histoire vraie de résidants de Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui ont accueilli les passagers de 38 avions atterris d’urgence lors des événements du 11 septembre 2001. Un spectacle empreint d’humanité, en anglais seulement. Jusqu’au 15 janvier à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de la Place des Arts

Rose et la machine en tournée

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Maude Laurendeau et Julie Le Breton dans Rose et la machine

La pièce Rose et la machine, mettant en vedette Maude Laurendeau et Julie Le Breton, est présentée le 14 janvier au théâtre Desjardins de l'arrondissement LaSalle. On suit les démarches de Maude Laurendeau qui cherche à venir en aide à sa fille Rose, atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. « Loin du conformisme social, la différence de Rose devient une originalité, non plus un problème. L’auteure propose alors une réflexion sur la place de la neurodiversité dans nos sociétés de performance », mentionnait le journaliste Luc Boulanger dans sa critique publiée en novembre 2021. Consultez le site de Porte Parole

Quills au Diamant de Québec

PHOTO CHRISTOPHE MANQUILLET, FOURNIE PAR LE DIAMANT Robert Lepage est un des interprètes de la pièce Quills.

La pièce Quills sera présentée au Diamant de Québec du 11 au 28 janvier. Robert Lepage se glisse de nouveau dans le costume du marquis de Sade. Lors du passage de Quills à l’Usine C, en 2016, la critique avait salué l’actualité du propos. « La mise en scène du tandem Cloutier-Lepage est splendide, ingénieuse sans jamais prendre le dessus sur l'histoire », écrivait notre journaliste Luc Boulanger, saluant au passage la prestation de Lepage, un interprète « doué, unique et touchant ». La pièce est destinée à un public âgé de 13 ans et plus. Consultez le site du Diamant

Les glaces présentée à La Bordée

PHOTO SUZANE O’NEILL, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE LA BORDÉE Debbie Lynch-White et Christian Michaud font partie de la distribution de la pièce Les glaces.

La pièce Les glaces, présentée à La Licorne l'automne dernier, se transporte à La Bordée, à Québec. Elle raconte l'histoire de Noémie (Debbie Lynch-White), une femme qui décide de confronter ceux qui l’ont agressée alors qu’elle était adolescente, quitte à bousculer la vie bien rangée des deux hommes. Le propos de la dramaturge Rébecca Déraspe, « très nuancé et d’une grande sensibilité, réussit à émouvoir, malgré un certain éparpillement », selon notre critique Stéphanie Morin. Consultez le site de La Bordée

Glitch, nouvelle création de Bouge de là

PHOTO SUZANE O'NEILL, FOURNIE PAR BOUGE DE LÀ La chorégraphe Hélène Langevin nous plonge dans un univers fantastique et surréaliste, où quatre intrépides découvrent le mystérieux sous-sol d’un théâtre déserté.

Glitch, nouvelle création de la compagnie de danse jeune public Bouge de là, entame une tournée qui passera par 12 villes québécoises, avec un total de plus de 40 représentations. La série de spectacles s’amorce à Montréal, à la TOHU, le 14 janvier. La chorégraphe Hélène Langevin nous plonge dans un univers fantastique et surréaliste, où quatre intrépides découvrent le mystérieux sous-sol d’un théâtre déserté. Pour un public de 6 à 12 ans. Iris Gagnon-Paradis, La Presse Consultez le site de la compagnie de danse Bouge de là

Au cinéma : La vie selon Otto et Le sixième enfant

La vie selon Otto, remake américain d'un film suédois En man som heter Ove, a surpassé les attentes de notre critique Luc Boulanger. « Tom Hanks trouve ici un rôle payant, avec lequel il offre une (très) honnête prestation. Son visage est rembruni pratiquement durant tout le film. Alors que celui de Marisol (excellente Marina Treviño) reste aussi radieux que son prénom. » Lisez la critique de Luc Boulanger Consultez l'horaire cinéma

