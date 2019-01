Volatilité boursière: «c'est inquiétant lorsque ça survient»

Nul doute que la volatilité boursière des derniers mois a créé son lot d'inquiétude auprès de nombreux investisseurs. On a beau croire qu'on possède une bonne tolérance au risque, on découvre parfois qu'on l'a surestimée lorsqu'on fait face à une sérieuse correction boursière. Comment alors affronter ces périodes difficiles ? Témoignage.

Geneviève Babin est gestionnaire dans une entreprise de services en ressources humaines. Début quarantaine, avec comme objectif financier de se doter d'un bon pactole en vue de la retraite, elle a choisi d'investir en fonction d'un profil croissance, ce qui implique une pondération relativement élevée de son portefeuille dans des titres boursiers. Elle a vu bien sûr son portefeuille perdre de la valeur au cours des derniers mois. « Bien que l'on s'attende à ce que ce genre de situation se produise, c'est inquiétant lorsque ça survient, avoue-t-elle. On se demande alors si on fait la bonne chose, si on a la bonne stratégie. »

Apprivoiser ses craintes

Devant ces baisses de marchés, Sophie Paquet, conseillère à la Financière Banque Nationale, lui conseille de garder la tête froide et de se méfier de ses émotions, car celles-ci pourraient l'amener à prendre de mauvaises décisions. « Étant donné que l'objectif de Geneviève est d'accumuler des actifs sur une longue période de temps, soit 20 à 25 ans, il importe qu'elle surmonte ses craintes et qu'elle garde le même profil d'investisseur quant à la prise de risque », dit la conseillère. Et l'idée a fait son chemin. « Actuellement, je ne sais pas trop ce qui peut arriver sur les marchés, mais comme mon projet est à long terme, je garde le cap », dit Mme Babin.

Prendre du recul

Pour l'aider à traverser cette période de forte volatilité boursière, Sophie Paquet invite sa cliente à prendre du recul et à examiner ce que l'histoire nous enseigne. Depuis 40 ans, les corrections boursières sont de 13 % en moyenne. Une fois ces corrections terminées, les marchés mettent généralement quatre mois à récupérer les pertes. Par contre, lors des marchés baissiers (bear markets), soit une baisse de 20 % et plus, il faudra en moyenne 22 mois pour retrouver le niveau d'avant la baisse. Le dernier « bear market » remonte à 10 ans. « Pour les investisseurs à long terme, ces chiffres incitent à ne pas verser dans la panique lorsque les marchés reculent », dit la conseillère.