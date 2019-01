REER: Paul à la retraite

« Mais j'étais vraiment prêt à fermer le robinet des dépenses pour ma liberté. Je m'en foutais de manger du spaghetti, d'avoir des appartements poches et de ne pas avoir d'auto. »

Après ses études en graphisme, il a travaillé un an dans un bureau de design avant de s'établir comme pigiste solitaire.

Mais on ne gagne pas sa vie avec la BD, croyait-il...

« Mes premiers bonshommes, c'était des faux Gaston et des faux Spirou. »

Taille moyenne, cheveux et barbe foncés, il émane de lui une douceur et un calme de philosophe - un Diogène qui aurait troqué son tonneau contre une table à dessin.

« Il faut que je me surveille. J'y vais tranquillement, je travaille à peu près quatre heures par jour. »

Seuls les problèmes physiques pourraient le ralentir. Il craint la tendinite du dessinateur et les douleurs lombaires, qu'il tente de prévenir en inclinant fortement sa table à dessin.

« Je ne sais pas où je m'en vais, et de toute façon, j'ai l'impression que je suis déjà à la retraite, prononce-t-il, comme si je faisais de la peinture sur le motif ou des natures mortes en dessous de mon carport. »

Pour la photo, il saisit son crayon et se penche sur une planche en cours, en prévenant que les traits au plomb, non encore encrés, ne ressortiront pas au cliché.

Après tout, Rabagliati gagne sa vie en illustrant l'aventure du quotidien, or rien n'est plus ancré dans le quotidien que les questions d'argent.

Il en parlera pourtant avec générosité, pertinence et sensibilité pendant plus d'une heure.

On en convient.

L'auteur de bandes dessinées Michel Rabagliati est riche de temps, libre de tracas. Très tôt, il a refusé que l'argent ait une emprise sur sa vie et son art.

Le dessinateur veut garder le contrôle sur sa production. Il montre du doigt sa table à dessin - à la fois son bureau et sa porte sur l'univers de Paul : « Ça, c'est le summum du contrôle ! »

Il mentionne les Idées noires de Franquin, ce sombre et grinçant album exutoire où le créateur de Gaston Lagaffe, aux prises avec une dépression sévère, s'est livré sans contraintes.

La parution d'un nouvel album fait grimper le tirage à 40 000 exemplaires et entraîne les anciens albums dans son sillage. « C'est le temps d'accumuler », souligne-t-il.

« Il était entendu dans la maison qu'on ne dépensait pas beaucoup. Je pouvais donc faire un travail pas trop payant, artistique et libre. »

Le nouvel auteur garde quelques clients et réserve ses vendredis au neuvième art.

Il commence tout bonnement à dessiner, et ses 35 ans de fréquentations bédéistes lui font trouver intuitivement la technique narrative et l'art du découpage. Il crée ainsi son premier Paul, dont il relate les vacances scolaires à la campagne.

« Voyons ce qui se passe si c'est moi-même et que ça se passe chez nous », se dit-il.

Mais avec quel héros, et pour raconter quoi ?

En 1998, âgé de 38 ans et père d'une fillette de 4 ans, Michel Rabagliati décide de courir le risque de la bande dessinée.

Michel Rabagliati : « Je n'ai pas de plan, je n'ai pas d'envie d'en avoir plus. [L'argent] est là, et je suis fier, c'est de l'argent propre, qui vient de la vente de mes petits livres, un à un, tous les ans. »

Cabochon de l'argent

Il avait 32 ans quand il a accédé à la propriété.

« J'avais économisé une grosse mise de fonds, 40 000 $, et boum ! [les onomatopées surgissent dans son propos comme dans une BD], j'ai mis ça sur mon premier duplex. »

Sa maison actuelle est payée. « C'est une richesse. Les maisons dans Ahuntsic se vendent 600 000 $. Pour un cabochon de l'argent, ce n'est pas un si mauvais placement », lance-t-il en riant.

Le cabochon autoproclamé a pourtant mis en pratique une série de préceptes fondamentaux d'économie personnelle... « C'était des recettes de grand-mère, rétorque-t-il : endette-toi pas, si tu n'as pas l'argent, ne l'achète pas... »

« Et la question de Pierre-Yves McSween : est-ce que j'en ai besoin, simonak ! » - ce n'est pas tout à fait la formulation du chroniqueur économique.

« Bien avant McSween, dans les années 80, on se posait déjà la question, moi et ma blonde. »

Depuis lors, il n'a rien changé à sa philosophie et il ne déroge toujours pas à ses principes.

« L'accumulation matérielle me donne du souci, indique-t-il. Ça m'a souvent tenté de m'acheter un Westfalia ou un chalet dans le Bas-du-Fleuve. Mais je me disais : je vais me faire du souci avec ça. »

De l'argent repose quiètement dans son compte de banque. « C'est correct, laissez-le dormir là », dit-il aux prévenants conseillers qui lui suggèrent des avenues plus rentables.

« Je n'ai pas de plan, je n'ai pas d'envie d'en avoir plus. C'est là, et je suis fier, c'est de l'argent propre, qui vient de la vente de mes petits livres, un à un, tous les ans. »

Il aime savoir que cet argent est disponible, prêt à servir, si besoin était.

« J'étais comme ça quand j'étais jeune. J'aimais économiser, avoir le sentiment d'avoir de l'argent dans ma banque. C'était un petit coffre en métal vert. Je l'ouvrais : îîîîîî... » On voit l'image, et l'onomatopée s'inscrire en travers de la case...

Pour Noël, sa grand-mère lui donnait un gros billet, raconte-t-il avec une métaphore de circonstance. « J'étais un peu Scrooge : j'allais le mettre dans ma banque. »

Avec les billets accumulés, il s'achetait un vélo, une guitare, un accordéon... « J'aime bien la musique. Ça aussi, pour en faire comme il faut, ça prend du temps. Le matin, avant de m'en venir ici, je fais deux heures de piano. Ça, c'est du temps sur mon bras ! »

Retraite dans un pot d'encre

N'a-t-il jamais pensé à planifier sa retraite ?

« J'ai des REER ! répond-il.

« Ça fait plusieurs années que mon comptable me dit : prends 5000 $. »

Curieusement, il ne trouve aucune satisfaction à ce type d'épargne, « de l'argent qui est comme tabletté ».

Il s'agit d'une réserve, pourtant, disponible, prête à servir, quand besoin sera...

« Je comprends que quand je vais être plus vieux, je vais pouvoir aller chercher cet argent-là parce que je vais avoir arrêté de travailler », observe-t-il.

« Mais je ne pense pas que je vais avoir arrêté de travailler. Parce que moi, je pense bien que je vais crever sur ma table à dessin. Je vais crever la face dans un pot d'encre. »

De l'encre noire. Quoi qu'il arrive, il ne glissera pas dans le rouge.

