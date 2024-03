Sécurité informatique Fraude : réfléchir un peu avant de cliquer

Vol d’identité, hameçonnage, faux sites web : les fraudeurs informatiques rivalisent d’imagination pour attraper leur prochaine victime, et leurs techniques deviennent de plus en plus sophistiquées. Pour éviter de tomber dans le panneau, il faut adopter les bons réflexes, user de prudence et, surtout, prendre du recul avant de cliquer.