Au cœur de l’évolution de l’intelligence artificielle, quatre thèmes émergent, tissant une toile complexe de défis et de perspectives qui captent l’attention. Claude Frasson, expert du secteur et professeur honoraire à l’Université de Montréal, présente les enjeux qui façonnent notre coexistence avec cette technologie.

Mia K. Bellemare Collaboration spéciale

Fausses nouvelles

Au début de 2024 et en vue de la prochaine élection présidentielle américaine, la distinction entre les fausses et les vraies nouvelles devient une grande tâche, plongeant les utilisateurs de l’internet dans une mer d’incertitudes. Démêler le vrai du faux est un défi persistant qui s’accentue, exigeant une vigilance accrue et une compréhension approfondie des origines de nos sources d’information, affirme le professeur Frasson. La facilité avec laquelle l’intelligence artificielle (IA) rédige des phrases et évoque des faits historiques a jusqu’à présent inspiré confiance, malgré la frontière floue entre réalité et fiction qu’elle peut créer, selon l’expert. La capacité grandissante de produire des imitations parfaites augmente la difficulté de distinguer les médias traditionnels et les fausses nouvelles, marquant une ère où le fait de vérifier l’exactitude de l’information devient plus crucial que jamais.

Développement émotionnel

L’année 2024 marque un tournant dans l’évolution de l’IA, notamment par le développement sans précédent de ses capacités émotionnelles, selon M. Frasson. Cette avancée, principalement observée en Asie avec l’émergence de robots capables de simuler des émotions, promet de révolutionner notre interaction avec la technologie. « Nous sommes à l’aube du plus grand développement émotionnel jamais vu dans l’IA », souligne M. Frasson. Cette percée, en bridant le fossé entre intelligence humaine et artificielle, interpelle directement sur la définition même de l’intelligence et sur l’unicité de la composante émotionnelle humaine.

PHOTO FOURNIE PAR CLAUDE FRASSON Claude Frasson, expert du secteur de l’intelligence artificielle et professeur honoraire à l’Université de Montréal

Éthique

Dans un monde dans lequel l’IA franchit des seuils de réalisme autrefois inimaginables, la question éthique s’impose avec une urgence renouvelée.

Cette année, l’impératif de constituer des comités d’éthique spécialisés dans l’IA n’a jamais été aussi pressant, rappelle Claude Frasson. Leur mission ? Assurer une vigilance constante sur les informations générées par ces technologies avancées, garantissant ainsi l’intégrité et la véracité des contenus numériques qui nous entourent.

Ces gardiens de l’éthique numérique ont la tâche capitale de maintenir l’humain au cœur du processus décisionnel, scrutant chaque empreinte digitale laissée par l’IA, estime l’expert. Alors que l’IA générative nous amène à explorer des territoires inédits, flirtant parfois avec les frontières de la science-fiction, elle soulève des défis bien réels. « Il est crucial de garantir que l’IA renforce notre société sans compromettre nos valeurs fondamentales », déclare-t-il, mettant en avant le rôle indispensable de l’humain dans le processus de vérification et de validation des actions de l’IA.

Marché du travail

M. Frasson insiste également sur l’importance cruciale de l’IA dans la redéfinition des occasions professionnelles. En 2024, l’IA devrait engendrer de nouveaux modèles d’affaires, transformant radicalement le marché du travail. « Une vraie bataille de génération d’émotions est à prévoir », prédit-il, anticipant une ère où les compétences émotionnelles de l’IA joueront un rôle déterminant dans de nombreux secteurs, comme celui des communications, de la santé et de la technologie.