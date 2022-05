L’édition 2023 du palmarès des Sociétés les mieux gérées de Deloitte, qui en sera à sa 30e année au Canada, sera lancée l’été prochain.

Les entreprises qui souhaitent participer au processus de sélection devront préparer leur candidature et s’inscrire en ligne à l’automne. Durant la phase II qui commencera en octobre, les entreprises sélectionnées devront s’investir dans un processus d’évaluation plus élaboré et bénéficieront de conseils d’experts provenant de Deloitte et de la CIBC. Les lauréates seront ensuite connues au printemps 2023.

La Presse