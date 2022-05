Passer quelques années dans un grand cabinet pour acquérir une bonne base d’expériences et commencer à bâtir son réseau de contacts, et ensuite faire le saut dans une entreprise jeune et en plein développement.

C’est la route qu’a suivie Louis-Charles Genest, directeur financier de Sharethrough, pour réaliser ses ambitions d’être au cœur des décisions financières d’une entreprise. La formule lui a si bien servi qu’il la recommande à tous ceux qui aspirent à des postes de direction financière en entreprise.

Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un diplôme en comptabilité publique de l’Université du Québec à Montréal, Louis-Charles Genest est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA).

Depuis juin 2021, il occupe le poste de chef des finances et secrétaire de Sharethrough, une entreprise de technologie publicitaire de Montréal, à laquelle il s’était joint en 2015 après quelques années au sein de la firme d’audit publique PricewaterhouseCoopers (PwC), où il a acquis une solide formation.

À l’époque, l’entreprise montréalaise s’appelait District M, et le fait d’armes de Louis-Charles Genest a été de participer à la fusion de celle-ci avec Sharethrough, une firme de San Francisco ayant des activités très complémentaires à celles de District M.

Bien que la direction ait choisi le nom de Sharethrough, le PDG demeure celui de District M, soit Jean-François Côté, qui a cofondé la société en 2013, et le siège social se situe toujours à Montréal.

Ma participation à la réalisation de cette transaction a certainement été ma plus belle réalisation jusqu’à maintenant. Elle a permis de doubler la taille de l’organisation, en changeant drastiquement la grosseur de la plateforme et sa profitabilité. Louis-Charles Genest, directeur financier de Sharethrough

Un écueil

En dépit d’une feuille de route bien remplie, le dirigeant d’à peine 35 ans reconnaît avoir commis quelques erreurs, la principale étant de ne pas avoir engagé rapidement plus de personnel.

Il aurait aimé engager plus de monde en amont, mais la crainte d’agir trop vite l’a quelque peu ralenti. Mais ce fut pour lui une bonne occasion de parfaire son habileté à gérer la croissance. « Quand ça grossit, tout prend de l’ampleur. Il faut alors chasser ses craintes et s’assurer d’engager les bonnes ressources », dit-il.

La Bourse ou pas ?

District M a fait beaucoup de chemin depuis que Louis-Charles Genest s’est joint à elle, il y a maintenant sept ans. Et ce n’est pas terminé. « Le secteur de la technologie publicitaire offre d’excellentes occasions de consolidation et on veut continuer à faire des acquisitions transformatrices », dit-il. Et afin d’en profiter, la firme avait prévu en novembre dernier une entrée en Bourse afin de se donner un outil supplémentaire pour financer les acquisitions futures.

« Tout le travail était fait, mais nous avons préféré remettre le projet, jugeant que ce n’était pas le bon moment, alors que tout le secteur de la technologie semblait amorcer une correction boursière », explique M. Genest. Ce fut une sage décision, car rien n’indique pour l’instant que cette correction soit terminée.

Cela n’empêchera pas la firme de réaliser des acquisitions si de bonnes occasions se présentent, affirme le directeur financier. « Nous avons d’autres avenues, et le financement sur le marché privé demeure abondant », estime-t-il.