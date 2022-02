« Nous voulons combattre la consommation à usage unique et c’est l’objectif de notre site, vendre et acheter un produit reconditionné qui permet de diminuer l’empreinte carbone de 99,1 %, comparativement à l’achat d’un équipement neuf », explique Gautier Poiret, vice-président marketing et produits, accompagné de Julie Laroche, directrice de la science des données.

L’intérêt pour l’intelligence artificielle attire les investisseurs, et la Caisse de dépôt et placement du Québec ne fait pas exception. En février dernier, le bas de laine des Québécois a investi 20 millions de dollars dans la PME Laps, propriétaire de trois commerces en ligne : Golf Avenue, Golfbidder et Cycling Avenue. Explications.

Julie Roy Collaboration spéciale

Vendre et acheter sur une même plateforme des vélos ou de l’équipement de golf à un prix juste, sans tracas, avec une politique de retour efficace, voilà quelques aspects de l’offre que propose Laps. Pour y arriver, la PME a placé l’intelligence artificielle (IA) au centre de sa stratégie. « Chez nous, chaque produit est unique, car tout dépend de ce que les consommateurs souhaitent nous vendre. L’IA est utilisée comme une chaîne de montage [numérique] qui analyse les composantes du modèle afin de les caractériser (année, marque, pièces, etc.) et de s’assurer que le prix est juste pour toutes les parties », explique Julie Laroche, directrice de la science des données.

Laps, qui prévoit doubler ses ventes d’ici 2024, se servira de cet investissement afin d’optimiser sa plateforme technologique et d’améliorer l’intelligence artificielle dont elle se sert pour offrir le meilleur prix et la meilleure expérience à son million de clients répartis dans 11 pays.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Laps compte plus de 150 employés.

L’IA est aussi un outil qui lui sert à mieux comprendre sa clientèle, ses besoins et, surtout, ses futurs comportements.

Cela permet de mieux s’adapter aux différents marchés. Les consommateurs de la Californie n’ont pas les mêmes besoins que ceux du Québec. Cela va plus loin que la simple analyse de marché traditionnel. C’est un peu une façon de prédire ce qui va se passer, comme si on avait une boule de cristal. Gautier Poiret, vice-président marketing et produits et porte-parole chez Laps

Intégrée à son assistant virtuel (chatbot) et outil indispensable à la planification du transport de la marchandise, l’IA élimine les tâches ennuyeuses tout en optimisant l’utilisation des ressources humaines de l’entreprise, selon Julie Laroche. Est-ce que l’IA nuit à la création d’emplois ? Pas du tout. « Laps a été fondée en 2006 par deux passionnés de golf et nous sommes passés d’une trentaine d’employés, il y a trois ans, à plus de 150 en ce moment », affirme Gautier Poiret.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le nombre de rondes de golf jouées est en forte hausse en Amérique du Nord depuis cinq ans.

Non, le golf n’est pas mort

Si Laps est si confiante par rapport à l’avenir, c’est qu’elle se concentre dans des créneaux qui sont toujours populaires. « Le vélo connaît une croissance incroyable en raison de la tendance au transport actif. Pour le golf, non, ce sport ne se meurt pas. On constate même une augmentation de 24 % des rondes jouées en Amérique du Nord en comparaison avec il y a cinq ans. Cependant, il a besoin de se réinventer, et c’est certain que la valeur des terrains met sous pression les propriétaires de golf », selon Gautier Poiret.