Le prudent retour des évènements

Après un virage en ligne forcé par la situation sanitaire, les équipes des grandes fondations sont excitées, plus d’un an et demi plus tard, de replonger dans l’organisation de grands évènements. On est toutefois encore loin de reprendre la vie pré-COVID-19. Elles doivent encore respecter plusieurs règles sanitaires et prendre différentes mesures pour assurer un retour en douceur.