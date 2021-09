Portfolio

Concilier travail, famille et études : « La clé, c’est la gestion de l’horaire »

Une course à obstacles à franchir. Une montagne à gravir. Une épopée à traverser. Voilà différentes façons choisies par des diplômés au MBA pour décrire leur parcours scolaire en conciliant travail, famille et études. Des regrets ? Non. Mais c’est un pensez-y-bien, clament-ils.