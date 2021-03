Grâce à ses tours d’urgence en aluminium, l’entreprise SBB rayonne dans plus de 57 pays. Patrick Gharzani, PDG de la PME, s’apprête de nouveau à se démarquer, mais cette fois-ci par l’entremise de parois anti-inondations, elles aussi en aluminium. Portrait.

De la Suède au Yémen en passant par le Québec, l’Afghanistan et l’Indonésie, le nom de SBB est connu aux quatre coins du monde. Le secret de ce manufacturier de Blainville : la fabrication de tours à haubans, entièrement en aluminium, qui se montent facilement et avec peu de main-d’œuvre.

Pouvant atteindre 70 mètres, ces tours, qui s’assemblent à la manière d’un jeu de mécano, servent avant tout à rétablir le courant sur des lignes électriques endommagées. Même si leur utilisation est temporaire, des tours de SBB ont été en place pendant sept ans à Cuba.

Les tours d’aluminium de SBB servent également au secteur des éoliennes. Dans ce cas-ci, elles culminent jusqu’à 120 mètres. « Nos tours sont installées en amont d’un projet éolien, explique Patrick Gharzani. Elles servent à mesurer le potentiel de vent. »

Jusqu’en 1998, nos tours étaient en acier. On les a allégées en optant pour l’aluminium. C’est un matériau plus propre, hyper facile à utiliser, et c’est une ressource très disponible au Québec. Patrick Gharzani, PDG de SBB

La PME gère annuellement environ 12 projets d’assemblage de tours. La valeur des projets oscille entre 1 et 2 millions de dollars.

À l’instar de plusieurs autres entreprises, la COVID-19 a touché SBB, du moins au début de la pandémie. « Les trois premiers mois [avril, mai et juin] ont été plus difficiles, dit le PDG. On a eu des pertes de revenus d’environ 25 %. Beaucoup de projets ont été reportés, mais on voit qu’il y a une remontée. »

L’aluminium contre l’eau

La PME est sur le point de commercialiser des parois anti-inondations dont le potentiel de vente est illimité. « Ça ressemble à des bandes de patinoire de 1 mètre de haut qui remplacent les sacs de sable. Ça s’installe très facilement et avec une petite équipe », explique Patrick Gharzani, qui a fait ses débuts dans la PME en 2006 comme directeur du développement international avant d’en devenir propriétaire en 2018.

Ce nouveau produit devrait être lancé dès ce printemps au Québec. Il sera notamment offert aux municipalités. « Ensuite, on va entrer dans le marché international. On va utiliser notre réseau de représentants dans 60 pays qu’on a mis en place pour nos tours d’urgence », révèle le chef d’entreprise.

Diversification des activités

Jusqu’à tout récemment, 100 % des revenus de SBB provenaient de ses tours. Mais depuis deux ans, elle a créé une division « sur mesure ». Résultat, elle répond à des commandes ponctuelles pour des clients ayant besoin de produits finis ou de composantes en aluminium.

La PME de 30 employés, dont 8 ingénieurs, a tout d’abord conçu des toits de wagons pour Alstom. Puis, elle a participé à la conception, pour le compte de la PME Off The Grid, de vélos stationnaires produisant de l’énergie pour les bâtiments.

SBB vient par ailleurs d’entreprendre la fabrication de buts de hockey intelligents pour le manufacturier Phaneuf International, lequel a mis au point une surfaceuse à glace (« Zamboni ») intelligente.

« C’est le genre de produits qui nous intéressent, soutient Patrick Gharzani. On ne fait pas juste fabriquer pour nos partenaires. On leur dit : montrez-nous vos plans, et on va voir ce qu’on peut faire. En fin de compte, on les aide à améliorer leurs produits. »

En matière d’innovation, SBB se démarque également par l’utilisation de la soudure par friction-malaxage ou Friction Stir Welding (FSW). « Ça ne nécessite aucune chaleur. Une toupie tourne pour rendre l’aluminium malléable, ce qui permet de fusionner les morceaux ensemble. C’est plus résistant, plus esthétique et très étanche », explique l’homme d’affaires.