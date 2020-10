Aluminium

Sur la voie de la relance

Il fallait s’y attendre, la pandémie de COVID-19 n’a pas épargné le secteur de l’aluminium. L’aéronautique et l’automobile, deux secteurs névralgiques pour l’aluminium, ont été frappées de plein fouet, et la relance va prendre un certain temps. L’engouement pour l’approvisionnement local et le développement durable pourraient toutefois accélérer les choses. Survol.