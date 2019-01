Ingénieurs recherchés

L'ingénierie se spécialise de plus en plus et de nouvelles branches voient le jour. L'avenir se dessine positivement pour le Big Data, l'environnement, la robotique et l'intelligence artificielle, les nouveaux matériaux et le neuroleadership.

Julie Roy

La Presse La Presse S'il ne manque pas d'ingénieurs au Québec et qu'aucun grand chantier n'est ralenti à cause d'une pénurie de main-d'oeuvre, cela ne veut pas dire que tout va rondement. Depuis deux ans, un phénomène de rareté s'est installé dans les grands centres et certaines régions sont aux prises avec une réelle pénurie.

Propriétaire de TechnoGénie depuis 20 ans, une agence de recrutement, Martin Mercier refuse chaque semaine des clients situés en région parce qu'il sait qu'il n'arrivera pas à dénicher la perle recherchée. « Plus difficile qu'auparavant » « Près des grands centres, c'est plus difficile qu'auparavant. Un mandat qui pouvait nous demander six semaines en exige maintenant dix. Dans les régions éloignées, c'est plus critique », estime le spécialiste.

Agrandir Aucun grand chantier n'est ralenti à cause d'un manque de main-d'oeuvre, mais depuis deux ans, les ingénieurs sont plus difficiles à trouver en ville et certaines régions sont en réelle pénurie. Photo Alain Roberge, La Presse