Remorques CFT a pris les remorques Hesse en remorque, en quelque sorte.

Le fabricant de remorques Ă chargement latĂ©ral pour le transport de boissons embouteillĂ©es a fait l’acquisition – et a pris livraison – des actifs et de la propriĂ©tĂ© intellectuelle de son principal concurrent, les remorques Hesse.

Hesse Ă©tait jusqu’alors une division du groupe Cambli, un constructeur de vĂ©hicules de transport blindĂ©s situĂ© Ă Saint-Jean-sur-Richelieu.

« C’est une transaction stratĂ©gique qui fait partie de notre plan de croissance, en place depuis quelques annĂ©es », commente le prĂ©sident de CFT, Daniel Arsenault.

Les nĂ©gociations se sont conclues l’étĂ© dernier. « On avait eu quelques conversations avec eux dans le passĂ©, mais les astres n’étaient pas vraiment alignĂ©s. Cette annĂ©e, les choses sont allĂ©es dans la bonne direction et on a Ă©tĂ© capables de conclure une transaction qui Ă©tait favorable pour Cambli et pour CFT. »

Cambli, qui conserve Ă son service les travailleurs de Hesse Ă Saint-Jean-sur-Richelieu, y trouve l’avantage de concentrer ses ressources dans ses activitĂ©s principales.

« Ils ont gagnĂ© des pieds carrĂ©s et ils ont gardĂ© leur main-d’Ɠuvre », observe François Thouin, associĂ© chez Remorques CFT. « Et nous, en achetant cette division, on crĂ©e de l’emploi. »

CFT, qui conserve les deux marques de commerce, doit embaucher une quinzaine de nouveaux employĂ©s. L’outillage de production a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© en septembre de Saint-Jean-sur-Richelieu Ă ses installations de Sainte-Anne-des-Plaines.

« On a dĂ©jĂ commencĂ© la fabrication des vĂ©hicules et on commence cette semaine Ă livrer les premiers de cette marque, informe M. Arsenault. L’intĂ©gration est faite, la production est entamĂ©e, tout est dĂ©jĂ en place. »

Cette acquisition confirme pour CFT sa position de principal fabricant de remorques à chargement latéral au Canada. Pour une bonne raison : il est désormais le seul.

De réparation à fabrication

Remorques CFT trouve son origine dans le Garage François Thuot – le F et le T de CFT –, fondĂ© il y a une trentaine d’annĂ©es.

« C’est moi qui ai dĂ©marrĂ© l’entreprise et on s’est spĂ©cialisĂ©s dans la rĂ©paration d’accidents de vĂ©hicules lourds », relate François Thuot.

L’atelier s’est rapidement bĂąti une rĂ©putation de qualitĂ©. À telle enseigne que Molson lui a confiĂ© la remise Ă niveau de ses camions de livraison.

« J’ai vite vu le potentiel de ce marchĂ©-lĂ . On a crĂ©Ă© l’entreprise Remorques CFT et on a commencĂ© Ă rĂ©parer, modifier, dĂ©velopper pour Molson. Ensuite, Labatt est arrivĂ©e, puis Sleeman. Et ainsi de suite pour nous emmener jusqu’à aujourd’hui. »

Aujourd’hui, Remorques CFT fabrique entre 80 et 100 vĂ©hicules et remorques par annĂ©e, depuis la petite boĂźte Ă quatre portes enroulables jusqu’aux remorques rĂ©frigĂ©rĂ©es de 22 portes.

L’entreprise, qui compte une centaine d’employĂ©s, a consacrĂ© beaucoup d’efforts Ă l’innovation depuis cinq ans.

« On a beaucoup travaillé le volet ergonomique pour réduire les accidents de travail », indique son président. « Avec Molson, on a mis sur pied une équipe multidisciplinaire qui incluait les gens de la santé et sécurité, les gens de la distribution, les livreurs, les mécaniciens, et ainsi de suite. »

Une des principales amĂ©liorations a trait aux portes latĂ©rales Ă enroulement, dont la frĂ©quente manipulation entraĂźnait des maux de dos et d’épaules. Elles sont dĂ©sormais relevĂ©es et abaissĂ©es Ă l’aide d’un systĂšme Ă©lectrique tĂ©lĂ©commandĂ©.

PlutĂŽt qu’accrochĂ© Ă l’arriĂšre du vĂ©hicule, ce qui le soumettait aux inconfortables intempĂ©ries hivernales, le chariot Ă©lĂ©vateur d’appoint est transportĂ© dans un logement fermĂ© – et chauffĂ© –, d’oĂč il est extrait Ă l’aide d’une plateforme extensible.

« Ça a amenĂ© le produit Ă un autre niveau, ce qui vient apporter Ă©normĂ©ment d’innovations dans une industrie qui n’en a pas vu depuis 40 ans », poursuit Daniel Arsenault.

Ces innovations et améliorations viennent bien sûr avec un surcoût.

« C’est un produit qui est un peu plus dispendieux que les autres, et beaucoup de compagnies sont prĂȘtes Ă payer pour ça. »

D’autres ne sont pas encore disposĂ©es Ă faire le pas. C’est Ă elles que s’adressera la marque Hesse, « qui est un excellent produit en termes de durabilitĂ©, mais qui n’a pas nĂ©cessairement les innovations que nous avons dans la marque CFT », observe Daniel Arsenault.

Cette acquisition « nous permet donc d’arriver chez un client et d’offrir deux gammes de produits pour combler ses besoins et son budget ».

Offensive au sud de la frontiĂšre

ArmĂ© de cette double gamme, CFT est prĂȘt Ă Ă©largir son offensive au sud de la frontiĂšre.

« On s’est prĂ©parĂ©s Ă notre entrĂ©e sur le marchĂ© amĂ©ricain, indique Daniel Arsenault. Il y a deux ans, on a fait l’acquisition d’une compagnie en Pennsylvanie. On commence Ă faire l’intĂ©gration de nos produits sur le marchĂ© amĂ©ricain par l’intermĂ©diaire de cette entreprise et d’un reprĂ©sentant Ă Chicago. »

Remorques CFT a deux principaux concurrents aux États-Unis, oĂč les acheteurs sont plutĂŽt conservateurs.

« Notre produit est tellement loin de la rĂ©alitĂ© amĂ©ricaine qu’il faut les amener lĂ . Pour eux, en grande partie, la distribution se fait comme en 1980. On arrive avec un produit qui est vraiment de 2024 et c’est dĂ©finitivement un wow. Et les gens doivent l’apprivoiser. »

Il ne doute pas que l’initiative dĂ©bouchera sur le succĂšs.

« On est non seulement capables de se défendre, mais de faire changer le marché américain. »

Patio Drummond double sa production de blocs de béton sans ciment

PHOTO FOURNIE PAR CARBICRETE Production de blocs de béton CarbiCrete chez Patio Drummond

Ils y croient dur comme fer. CarbiCrete et le fabricant d’élĂ©ments d’amĂ©nagements paysagers Patio Drummond ont annoncĂ© qu’ils doublaient la production de blocs de bĂ©ton sans ciment et Ă bilan carbone nĂ©gatif, fabriquĂ©s Ă partir de scories d’acier. Partenaire depuis 2018, Patio Drummond avait Ă©tĂ© le premier fabricant Ă commercialiser la technologie de CarbiCrete. SpĂ©cialisĂ©e dans l’élimination du carbone, l’entreprise montrĂ©alaise a mis au point et brevetĂ© un procĂ©dĂ© qui permet de produire du bĂ©ton sans ciment et sans Ă©mission de carbone Ă partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone. Sa technologie remplace le ciment par des scories d’acier, un sous-produit de la fabrication de l’acier. Non seulement le procĂ©dĂ© Ă©vite-t-il les Ă©missions de gaz Ă effet de serre associĂ©es Ă la production de ciment, mais il sĂ©questre en permanence le dioxyde de carbone qui sert Ă durcir le composĂ© de scories d’acier. L’entreprise soutient que pour chaque lot de 2000 blocs CarbiCrete produits, une tonne de carbone est sĂ©questrĂ©e et l’émission de plus de trois tonnes est Ă©vitĂ©e. Comptant plus de 120 employĂ©s, Patio Drummond se spĂ©cialise dans la fabrication de pavĂ©s, dalles de patio, murs de soutĂšnement, marches et bordures. Avec du ciment, pour l’instant.

Taiga propose ses produits aux Émirats arabes unis

PHOTO FOURNIE PAR TAIGA MOTORS Une motomarine Orca en recharge au quai

Le constructeur de motoneiges Ă©lectriques Moteurs Taiga a annoncĂ© que Delma Industrial Supplies and Marine Services Ă©tait dĂ©sormais le distributeur officiel de ses produits aux Émirats arabes unis. C’est toutefois sa gamme de motomarines Ă©lectriques Orca qui sera le fer de lance (et sans doute toute la hampe) de son offensive. L’entreprise quĂ©bĂ©coise se dit « impatiente de faciliter l’exploration et les loisirs nautiques de maniĂšre durable dans la rĂ©gion du Golfe, son premier marchĂ© dans cette rĂ©gion ». Avec une vitesse de pointe de 100 km/h, l’unitĂ© motrice de la motomarine Orca Performance « offre un couple de pointe sur une plage Ă©tendue », sans Ă©gard Ă la qualitĂ© de son sable, peut-on croire. PropriĂ©tĂ© d’Ayoub Alkhajeh, Delma Marine dessert les sept Ă©mirats des Émirats arabes unis Ă partir des succursales « établies stratĂ©giquement » Ă Abou Dabi, DubaĂŻ, FujaĂŻrah et Ras Al KhaĂŻmah. VoilĂ .

Recharge de 3 millions de dollars pour Louélec

Un puissant Ă©lectrochoc financier. LouĂ©lec, spĂ©cialisĂ©e dans la gestion de parcs de vĂ©hicules Ă©lectriques, a reçu une recharge de capital de 3 millions de dollars de la part de Desjardins pour Ă©tendre ses parcs d’autopartage de vĂ©hicules Ă©lectriques aux entreprises. Ce financement permettra Ă l’entreprise montrĂ©alaise de lancer un plan d’acquisition de 400 nouveaux vĂ©hicules Ă©lectriques. LouĂ©lec dĂ©veloppe des solutions de partage de vĂ©hicules Ă©lectriques entre plusieurs chauffeurs ou utilisateurs dans les milieux oĂč ils se concentrent, par exemple dans les rĂ©sidences multilogements, les universitĂ©s ou les hĂŽtels. L’entreprise a Ă©galement mis en service plus de 400 vĂ©hicules Ă©lectriques Ă MontrĂ©al et Ă Toronto pour permettre aux chauffeurs de taxi et aux chauffeurs Uber de monter Ă bord de la mobilitĂ© Ă©lectrique. Avec cet appui Ă©lectrisant de Desjardins. LouĂ©lec s’attaque maintenant aux parcs de vĂ©hicules d’entreprises.

750

Quelque 750 entreprises dirigĂ©es par des femmes seront soutenues par le projet MaĂŻa de Croissance inclusive, lancĂ© par le RĂ©seau des femmes d’affaires du QuĂ©bec. FinancĂ© par l’initiative fĂ©dĂ©rale StratĂ©gie pour les femmes en entrepreneuriat, ce projet veut renforcer leurs capacitĂ©s Ă accĂ©der au marchĂ© des grandes entreprises Ă l’aide de formations et de rĂ©seautage structurĂ©.