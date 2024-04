Ozero Solutions se spécialise dans la lutte contre les envahisseurs.

Son arsenal : des stations de nettoyage d’embarcations de plaisance, afin de les débarrasser de toute trace d’espèces aquatiques envahissantes avant leur mise à l’eau.

La jeune entreprise de Drummondville, dirigée par trois diplômés en génie mécanique, a notamment mis au point un dispositif qui rince les réceptacles d’eau stagnante à bord des embarcations, dans les endroits inaccessibles aux habituels jets d’eau chaude à haute pression.

Sur ce front, les bonnes nouvelles se succèdent pour Ozero.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs vient de lancer un nouveau programme de subvention de stations de nettoyage d’embarcations destiné aux municipalités. Doté d’une enveloppe de 6,4 millions, il s’étire en continu jusqu’en 2028 – une mesure qu’a saluée l’Union des municipalités, le 21 mars dernier.

« Ça fait en sorte que plus de projets peuvent être acceptés chaque année, et il n’y a plus d’enjeu de temps », commente Matys Tessier, directeur financier d’Ozero, qui se réjouit autant pour son entreprise que pour la qualité des plans d’eau.

Un bonheur nautique n’arrivant jamais seul, Ozero a reçu confirmation, il y a quelques jours, d’une première commande de cinq stations de nettoyage au lac Saint-Jean par la CLAP (Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean), dans un programme qui devrait à terme en compter une vingtaine.

Ajoutons aux réjouissances : en décembre dernier, Ozero a obtenu, de concert avec le Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et des bassins versants (RAPPEL), une subvention de Pêches et Océans Canada pour aller porter de l’Ontario à la Nouvelle-Écosse la Bonne Nouvelle de la prévention active – ce que Matys Tessier appelle en rigolant « faire de l’évangélisation ».

« Cette subvention nous permet de nous déplacer sur le terrain et de faire 17 évènements de sensibilisation avec une station mobile », décrit-il.

De jolis succès qui augurent bien de l’avenir pour une entreprise qui a été fondée il y a à peine trois ans.

Plongeons

Ozero Solutions plonge ses racines dans un projet de fin d’études mené par un groupe de 11 étudiants en génie mécanique de l’Université de Sherbrooke.

« On cherchait un projet qui aurait un impact social et on ne voulait pas qu’il finisse sur les tablettes de l’université », relate Matys Tessier.

À la suggestion de résidants des Trois Lacs, près de Val-des-Sources, aux prises avec la myriophylle à épis, ils se sont attaqués au problème de l’arrachage des plantes aquatiques envahissantes, pour se rendre compte bientôt qu’il valait mieux prévenir qu’extirper le mal.

Leurs recherches les ont menés sur la piste des stations de nettoyage.

Dès la fin de leurs études, en décembre 2020, six des diplômés ont fondé Ozero Solutions. Trois ont persisté : Matys Tessier, Olivier Liberge, directeur des opérations, et Maxime Guay, directeur technologique.

« On avait tous les mêmes études, raconte le premier. On a dû se diversifier dans nos spécialisations. Pour faire avancer une entreprise, tu n’as pas besoin de seulement trois diplômés en génie mécanique. »

Ils ont appris en plongeant.

Ils ont réussi à se financer avec leurs maigres fonds propres et avec les ventes, à mesure qu’ils les réalisaient.

« On est allé chercher des subventions non remboursables la première année, ce qui fait qu’on a réussi à n’engendrer aucune dette à travers tout ça et à devenir profitable. »

Mais ils ont sué, au sens propre. Afin de maximiser une subvention d’Investissement Québec pour une station de lavage destinée à la Ville de Magog, les trois directeurs se sont eux-mêmes employés au nettoyage des embarcations.

« Je dois t’avouer qu’après avoir fait du nettoyage les jeudis, vendredis, samedis et dimanches pendant deux étés, on avait hâte qu’elle finisse, cette subvention-là, même si elle a été payante », reconnaît Matys Tessier.

L’entreprise a installé six stations durant sa première année d’existence, 12 en 2022 et 17 en 2023. Une quinzaine ont déjà été vendues en 2024.

« En ce moment, on vit avec l’argent des ventes à 100 % », ajoute-t-il.

L’entreprise a engagé une stagiaire et un employé pour la production, et se prépare à accroître ses minces effectifs.

Elle espère atteindre cette année une production de 25 à 35 stations, puis franchir en 2025 les frontières du Québec.

Solution brevetée

« Là où on se démarque, c’est dans le fait que nos stations ne sont pas seulement des laveuses à pression qui décontaminent l’extérieur du bateau, c’est-à-dire la coque et la remorque, commente Matys Tessier. On a développé des outils et des technologies qui permettent de décontaminer toutes les zones qui accumulent de l’eau à l’intérieur du bateau : viviers de bateaux de pêche, fonds de cale, eau de refroidissement des moteurs hors-bord, turbines des motomarines, ballasts des bateaux de wakeboard… »

Ils ont conçu un dispositif à basse pression qui vient purger ces zones inaccessibles avec de l’eau chaude, à l’aide d’accessoires qui s’adaptent aux diverses configurations.

Ozero Solutions propose des stations de nettoyage mobiles et autonomes sur remorque, ou fixes dans des cabanons ou des édifices existants. L’entreprise a également mis au point un système de borne d’accès au lieu de mise à l’eau, qui oblige le plaisancier à faire l’opération de nettoyage pour obtenir le ticket qui lui donnera le sésame de la barrière.

« C’est exactement comme un stationnement souterrain », exprime Matys Tessier.

À l’attaque

La lutte contre les envahisseurs ne connaît pas de frontières. Ozero a entrepris des démarches pour faire connaître aux États-Unis sa technologie brevetée pour le nettoyage des ballasts et autres recoins.

Des tests ont été conduits au Colorado, au Wyoming et au Montana durant l’été 2023, qui ont mené à des ajustements. Le système devrait être mis en vente au Colorado cette année.

Ozero est passé à l’offensive.

Le Groupe Verdun… se regroupe

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE VERDUN Le directeur général du Groupe Verdun, Pier-Olivier Migneault, et Alain Pion, président du groupe, qui vient de racheter les partenaires affiliés sous les enseignes Portes et Fenêtres Verdun et Cuisines Verdun dans la grande région de Montréal

Un geste qui porte dans le monde des fenêtres. Alain Pion, président du Groupe Verdun et fils du fondateur Michel Pion, a racheté tous les partenaires affiliés sous les enseignes Portes et Fenêtres Verdun et Cuisines Verdun dans la grande région de Montréal pour créer un seul grand groupe. Alain Pion devient ainsi le propriétaire des 10 succursales, de la division Expert Entrepreneur et de l’usine V67 du Groupe Verdun avec ses deux enfants, Philippe et Catherine Pion. Le Groupe Verdun sera dorénavant mené par un comité de gestion composé d’une dizaine de directeurs. « On veut que tout le groupe soit propulsé par une même vision », a expliqué le directeur général Pier-Olivier Migneault, dans un communiqué. Entré en poste en 2021, Pier-Olivier Migneault a rapidement mis en branle un ambitieux plan de croissance quinquennal, axé autour de la capacité de production de la nouvelle usine V67 construite à Saint-Bruno-de-Montarville. Fondée en 1967, l’entreprise compte quelque 400 employés.

NSI acquiert son partenaire français

PHOTO FOURNIE PAR NSI Catherine Coolen, directrice et fondatrice de Zsphere, et Pascal Veilleux, fondateur et chef de la technologie de NSI

La firme montréalaise de consultation NSI a fait l’acquisition de son partenaire français ZSphere, avec lequel elle entretenait une collaboration transatlantique depuis plus de 10 ans. Tous deux étaient respectivement les principaux partenaires de Premium Zoho au Canada et en France. Comme chacun ne sait pas, Zoho est une solution technologique principalement destinée aux PME qui réunit quelque 55 applications intégrées. Elle compte plus de 700 000 entreprises utilisatrices dans le monde. Avec cette acquisition, NSI améliore sa capacité de réalisation de projets d’implantation de logiciels d’envergure et acquiert une expertise ciblée auprès du marché européen. NSI et ZSphere conservent leur identité dans leurs marchés respectifs, a précisé Yves-Laurent Turcotte, président et chef de la stratégie chez NSI. Fondée en 2007, NSI a des bureaux à Montréal, à Québec et à Toronto, ainsi qu’aux États-Unis.

Floravi prend la santé sexuelle des hommes en main

PHOTO FOURNIE PAR FLORAVI Floravi distribue dans les grandes chaînes de pharmacies sa toute première collection de produits masculins, qui compte notamment trois types d’anneaux péniens.

Bien qu’il soit toujours risqué de vanter des prouesses qui peuvent être dégonflées par les faits, Floravi se targue d’être la première entreprise spécialisée en santé sexuelle présente dans toutes les grandes pharmacies du Québec. L’entreprise lavalloise vient de lancer sa toute première collection de produits masculins, qui compte notamment un désensibilisant, trois types d’anneaux péniens et un aphrodisiaque naturel. Ils sont offerts dans plus de 900 points de vente des grandes chaînes de pharmacies, dont Jean Coutu, Familiprix, Pharmaprix (web seulement), Brunet et Accès pharma. L’accessibilité est d’une importance capitale pour les hommes, qui tendent davantage à vouloir régler seuls et sans consultation leurs problèmes de santé sexuelle, fait valoir l’entreprise. Fondée par Edith Arsenault, Floravi se voue au bien-être sexuel depuis 2008.

64

Un nombre record de 64 entreprises ont vu un de leurs employés atteindre la Grande finale de la Dictée P. G. L. de la Francophonie, tenue le vendredi 22 mars à HEC Montréal. L’évènement, qui en était à sa troisième édition, veut sensibiliser le milieu des affaires et les adultes à la valorisation de la langue française.