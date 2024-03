Improbable rencontre : la grenouille et le glaive unissent leurs forces.

Le fabricant de casse-têtes architecturaux en trois dimensions Wrebbit, dont chacun sait que le nom reprend le croassement du batracien, a confié aux Éditions Gladius, symbolisées par la courte épée romaine, la distribution de ses produits au Québec et au Canada.

À coups d’estoc et de taille, le distributeur de jeux de Lévis était mieux placé pour mener l’offensive des puzzles 3D sur le marché canadien.

« On s’est dit : pourquoi être en compétition quand des partenaires au Québec, comme les Éditions Gladius, ont une équipe de vente déjà sur place beaucoup plus importante et mieux organisée que nous ? », raconte le président de Wrebbit, Jean Théberge.

« On a fait une entente : moi je produis, toi tu distribues. »

Wrebbit pourra mieux se concentrer sur ses marchés américains, européens et asiatiques.

Environ 15 % du chiffre d’affaires de l’entreprise montréalaise est fait au Canada, entre 30 et 35 % aux États-Unis, et le reste outre-mer, majoritairement en Europe.

L’idée de ce partenariat est venue à Jean Théberge quand un de ses employés a exprimé son intention de travailler chez Gladius, dont la gamme de produits était plus étendue.

Ciel, un fantôme !

Simultanément, l’entreprise montréalaise lance un nouveau casse-tête sous licence Ghostbusters (SOS Fantômes) : l’ancienne caserne de pompiers où les chasseurs de fantôme ont établi leur quartier général s’ajoute à l’ambulance ECTO-1 mise en marché en 2021.

Le puzzle précède de quelques jours l’arrivée sur les écrans du nouvel opus de la série, SOS Fantômes – L’Empire de glace (Frozen Empire), le 22 mars prochain.

Il a fallu un petit miracle pour que la caserne surgisse du néant en temps opportun.

Jean Théberge avait appris l’automne dernier que Sony lancerait le film à la fin de mars. Or, la création d’un nouveau modèle de casse-tête exige habituellement de quatre à six mois de travail.

« On a commencé le projet le 28 novembre », dit-il.

La production de la caserne a été entreprise à la fin de février. Même en tenant compte du congé des Fêtes, « ça ne nous a pris que 11 semaines ! »

À Nuremberg

Jean Théberge prévoit fabriquer à Montréal quelque 300 000 casse-têtes cette année. Il a participé en février à la fameuse foire du jouet de Nuremberg, où il a pu confirmer que le marché postpandémique se resserrait.

« Dans le contexte de ralentissement important qu’ils ont connu avec la guerre en Ukraine, ça réduit un peu la demande pour nos produits en Europe. »

Les exposants et les visiteurs se sont faits plus rares, a-t-il constaté, mais la qualité des participants a pris le pas sur leur nombre : « Ce sont des gens qui sont là pour faire des affaires. »

À preuve, il a établi contact avec des agents de licence de Warner pour les pays de l’Europe centrale, eux-mêmes en relation avec des distributeurs en Slovaquie, en Tchéquie et en Hongrie, où Wrebbit est peu présent.

« Ça nous ouvre des portes extraordinaires. C’est un dossier qui va cheminer au cours des prochaines semaines », annonce le volubile et enthousiaste président, qui gravite dans l’univers de Wrebbit depuis la création du puzzle 3D par Paul Gallant en 1991.

Contourner l’obstacle

Les casse-têtes Wrebbit3D – sa marque de commerce – sont offerts dans plus de 40 pays. Sa gamme compte 42 modèles, dont 28 sont tirés de licences populaires – Game of Thrones, Harry Potter, Le seigneur des anneaux, etc.

L’ennui, c’est que depuis que les brevets originaux sont échus, de puissants concurrents allemands ou chinois lui disputent les mêmes licences et les mêmes marchés, imposant souvent leur exclusivité dans les grandes chaînes de détaillants.

Mais Jean Théberge en a vu d’autres.

À la tête de sa courte cohorte de 15 employés, il tourne le flanc de la concurrence et attaque le marché en ligne, en offrant une expérience bonifiée aux amateurs de puzzles.

« Je vais contourner le mur en allant chercher le consommateur directement, avec des outils interactifs et une présence vidéo importante », explique-t-il.

Pour la cathédrale Notre-Dame du jeu vidéo Assassin’s Creed, mise en marché à la fin de 2022, Wrebbit a conçu un outil numérique qui donne accès aux instructions d’assemblage détaillées, à des astuces, des données historiques, des informations inédites, des vidéos et des bandes sonores relatives au jeu.

« Tu fais jouer la bande sonore et tu construis ton puzzle dans l’univers d’Assassin’s Creed, décrit le président. C’est une nouveauté qu’on va décliner sur tous nos modèles, dont ceux de Ghostbusters. »

Maison Orphée plonge dans la sauce

PHOTO CLAUDE MATHIEU, FOURNIE PAR MAISON ORPHÉE La maison montréalaise Orphée, d’abord réputée pour ses huiles pressées à froid, lance sa nouvelle collection Sauce Accent.

La maison Orphée, d’abord réputée pour ses huiles pressées à froid, élargit sa gamme avec sa nouvelle collection Sauce Accent, des sauces de finition crémeuses qui « n’ont aucun comparable sur le marché canadien », soutient l’entreprise. Quatre goûts sont proposés : Paprika Ibiza (profil méditerranéen mi-épicé), Citron Marrakech (profil Afrique du Nord), Masala Jakarta (profil indien-indonésien) et Ail Orléans (profil américain classique). Ces sauces sont véganes, sans EDTA ou autres agents de conservation, sans gluten, sans œuf et sans lactose, mais comptent malgré tout quelques ingrédients. Sains, bien sûr. Avec cet arsenal, Elisabeth Bélanger, copropriétaire de Maison Orphée, a l’ambition d’expulser du réfrigérateur tous les condiments traditionnels – ketchup, mayonnaise, relish, sauce barbecue… Elles sont offertes en contenants compressibles de 250 ml au prix de 6,99 $.

Le Fonds de solidarité FTQ investit dans Pultrall

PHOTO FOURNIE PAR PULTRALL Le Fonds de solidarité FTQ devient actionnaire minoritaire de Pultrall. Son directeur général Bernard Drouin se tient devant les barres d’armature en fibre de verre qui font sa spécialité.

C’est un investissement composite qui renforcit son bénéficiaire. Le Fonds de solidarité FTQ devient actionnaire minoritaire de Pultrall, une entreprise de Thetford Mines spécialisée dans la fabrication par pultrusion de produits en matériaux composites. Le Fonds devient ainsi le premier investisseur externe dans la PME de Chaudière-Appalaches. Fondée en 1987, Pultrall a notamment mis au point une innovante barre d’armature en fibre de verre. Sa résistance à la corrosion contribue à la durabilité des infrastructures soumises aux sels de déglaçage, par comparaison aux armatures en acier courantes. C’est une des raisons pour lesquelles l’investissement du Fonds dans Pultrall s’inscrit dans le cadre de son objectif d’atteindre 12 milliards de dollars d’actifs liés au développement durable d’ici 2027. Cet investissement procure à l’entreprise thetfordoise la flexibilité nécessaire pour poursuivre son expansion et accroître sa capacité de production, selon Bernard Drouin, directeur général et propriétaire de Pultrall. L’entreprise emploie près de 200 personnes et commercialise principalement ses produits au Canada et aux États-Unis.

Techni-Air 2000 acquise par Argo MRT Amériques

PHOTO FOURNIE PAR ARGO MRT AMÉRIQUES Gilles Valiquette, président et directeur de la maintenance de Techni-Air 2000, et David Thibes, vice-président et chef de l’exploitation d’Argo MRT Amériques, soulignent l’acquisition de la première par la seconde.

Techni-Air 2000, un fournisseur de services d’entretien d’aéronefs établi à Montréal, a été acquis à 100 % par Argo MRT Amériques. Argo MRT Amériques avait obtenu en février dernier le statut d’organisme de maintenance agréé (AMO) par Transports Canada. Cette acquisition élargit son offre en lui procurant une deuxième ligne de services axée sur la maintenance en ligne. « Après près de 25 ans à la barre de l’entreprise, j’ai le plaisir de confier la main-d’œuvre, l’héritage et l’expertise de Techni-Air 2000 inc. à Argo MRT Amériques », a commenté par communiqué le président et directeur de la maintenance de Techni-Air 2000, Gilles Valiquette, qui laisse l’entreprise sur une bonne note. Argo MRT Amériques est une entreprise de services mobiles de réparation créée conjointement en 2021 par la compagnie montréalaise DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre et par la société allemande Argo Aviation.

278 000 $

ÈST éco-cabines et Camp de Base Coin du Banc, deux entreprises touristiques gaspésiennes à propriété féminine, se partagent 278 000 $ accordés par Développement économique Canada pour bonifier leur offre touristique. L’annonce a été faite l’avant-veille de la Journée internationale des droits des femmes.