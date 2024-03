L’innovation

Un disque menstruel réutilisable de 62 mm de diamètre se différenciant de la coupe – comme celle de marque Diva Cup – par sa forme plus plate et sa texture plus souple, et qui, de surcroît, offre une solution écologique aux tampons et serviettes jetables. Voilà l’objectif que s’était fixé Marielle La Rue, fondatrice de l’entreprise Fornix, dont le produit, homologué par Santé Canada, est offert en ligne partout au pays depuis quelques mois. Un projet personnel qui s’est transformé en « mission sociale », explique la principale intéressée.

L’histoire

Alors qu’elle avait décidé d’utiliser des couches lavables à la naissance de sa première fille, Mme La Rue a eu au même moment l’impression d’être en contradiction avec ses valeurs et éprouvait un malaise à la vue de ses propres serviettes hygiéniques qui s’empilaient dans la poubelle.

Elle s’est donc lancée à la recherche d’une solution écologique en essayant une quarantaine de produits de rechange moins polluants pour finalement réaliser qu’aucun d’entre eux ne lui convenait : le design n’était pas confortable. Et elle a vite compris qu’elle n’était pas la seule à ne pas avoir déniché la perle rare.

« La première fois que j’ai essayé un disque menstruel – il n’y avait alors qu’un seul modèle au Canada –, il était trop grand et trop souple », raconte-t-elle.

C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de passer à l’action. « Je me suis dit, si ce n’est pas moi qui le fais, personne ne va le faire à ma place. J’ai décidé de m’entourer d’une équipe pour concevoir un produit confortable et efficace. »

Et la nouvelle entrepreneure a appris une multitude de choses qu’elle ignorait sur l’anatomie pelvienne, reconnaît-elle en riant.

Comment fonctionne-t-il ? « Le disque menstruel se différencie d’une coupe menstruelle par l’endroit où il se porte. » Il s’installe plus haut que la coupe, dans ce qu’on appelle le fornix vaginal, d’où le nom de l’entreprise. Il peut être utilisé pendant 12 heures et donne vraiment l’impression de ne rien porter, assure Mme La Rue. Il suffit ensuite de le nettoyer avec de l’eau. Le design du disque de Fornix, fabriqué avec du silicone médical, est conçu ici. Le produit est ensuite fabriqué dans une usine en Ontario. Son prix : 54 $.

« Beaucoup de disques menstruels se vendent illégalement au Canada, prévient-elle. Ce n’est pas normal que ça coûte 3 $. C’est vraiment important de choisir un matériel auquel on peut faire confiance. Les muqueuses vaginales sont plus perméables que les muqueuses buccales, donc c’est important de choisir quelque chose de qualité. »

L’objectif

Selon la fondatrice de Fornix, le disque réutilisable a une durée de vie de 10 ans. Résultat : son produit permet à chaque femme d’éviter de jeter 2400 produits à la poubelle, calcule-t-elle.

Offert en ligne sur le site de l’entreprise et dans quelques boutiques spécialisées, le disque n’est pas en vente pour le moment dans les grandes pharmacies. « Mais je pense que ça serait pertinent pour la clientèle d’avoir l’option quand vient le temps de choisir un produit menstruel », soutient Marielle La Rue, qui n’écarte pas l’idée de faire son entrée chez ces détaillants.

Dans les mois à venir, elle veut être à l’écoute des besoins de la clientèle. « J’ai conçu le produit idéal pour moi et pour combler un manque dans l’offre sur le marché », ajoute celle qui a étudié en administration pour ensuite travailler en développement des affaires.

« Je me sens investie d’une mission sociale, a-t-elle martelé à plusieurs reprises. Il faut que je fasse connaître ça. J’ai utilisé des tampons pendant 20 ans. J’ai jugé les disques. Avant de connaître, on juge. »