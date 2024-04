Alexis Marceau et Émilie J. Talbot, les fondateurs de l’entreprise Genie Plein air, ont créé la glacière Pionnière 65L.

L’innovation

Transport difficile, aliments qui ne sont pas suffisamment conservés au froid, rangement peu pratique : les glacières font visiblement l’objet de vives critiques. Après avoir questionné en ligne de nombreux campeurs et pique-niqueurs du dimanche à propos des problèmes vécus avec leur glacière, Émilie J. Talbot et Alexis Marceau ont décidé de mettre au point un produit unique afin de réconcilier les gens avec les repas en nature. Après trois ans d’essais-erreurs, les fondateurs de l’entreprise Genie Plein air ont créé Pionnière 65L. Roues robustes en caoutchouc, lumière qui s’allume à l’intérieur pour mieux voir les sandwichs, les boissons et les plats de crudités, compartiments modulables, espace de rangement pour les assiettes, tablette faisant office de table sont autant d’attributs que la glacière fabriquée au Québec offre aux campeurs. Offerte sur le marché depuis l’automne 2023, Pionnière 65L, qui se vend au prix de 450 $, subira son véritable test à l’été, pendant la saison des vacances.

L’entreprise

Genie Plein Air a été fondée en 2020. Pourquoi se lancer dans les glacières ? « On est partis de problèmes réels, raconte au bout du fil Émilie J. Talbot. Il y a plein de gens qui disent qu’ils n’aiment pas le camping. En fait, ce n’est pas qu’ils n’aiment pas être en nature, c’est plutôt qu’ils n’aiment pas que ça soit compliqué. Ils n’aiment pas le trouble du camping. »

C’est de là qu’est partie l’idée d’interroger des campeurs et des employés de magasins de plein air afin de mettre le doigt sur les différents points irritants liés à l’utilisation d’une glacière.

Nous sommes partis avec un lot de problèmes et on s’est dit qu’il fallait qu’on arrive avec un lot de solutions. Émilie J. Talbot, cofondatrice de Genie Plein air

De « bac à glaces » peu fonctionnel dans lequel les cannettes écrasent les sandwichs, les deux entrepreneurs ont voulu mettre au point une glacière haut de gamme.

Selon Mme J. Talbot, le produit, assemblé dans l’entrepôt de l’entreprise à Brossard, se distingue de tout ce qui est sur le marché. Au-delà d’une rétention du froid exceptionnelle, grâce à des parois épaisses permettant de mettre beaucoup plus de polyuréthane, la glacière de Genie Plein Air répond à un plus large éventail de besoins, souligne Émilie J. Talbot.

On a même réfléchi à son format. « La largeur de la glacière est calculée pour qu’une personne avec des mains de taille régulière puisse passer tout droit dans un cadre de porte. »

Même les poignées de transport sont imbriquées dans la glacière pour éviter qu’elle prenne plus de place.

« On a juste senti qu’il y avait un besoin [pour faciliter la vie des gens] », résume celle qui se définit comme une « campeuse de plaisance ».

L’avenir

En vente dans les magasins SAIL et en ligne sur le site de Genie Plein Air, la glacière est le premier produit de l’entreprise, mais ne sera pas le dernier, assure la cofondatrice âgée de 27 ans.

Les deux entrepreneurs, qui sont les deux seuls employés de l’entreprise pour le moment, ont la ferme intention de continuer à « régler les problèmes » des gens qui s’aventurent en nature. Grâce à un formulaire sur leur site web, les utilisateurs de leur glacière pourront soumettre des points à améliorer. Elle pourrait donc d’être en constante évolution.

Genie Plein Air veut également élaborer de nouveaux produits basés sur des demandes faites par les consommateurs. L’objectif n’est pas de commercialiser de nouveaux gadgets, mais de créer une version améliorée d’articles que les campeurs utilisent souvent mais qui causent une certaine irritation. « On veut connaître les problèmes qu’ils ont avec leurs produits. » Genie Plein Air tentera ensuite de les régler.