Location Brossard ajoute ses dix premiers camions lourds électriques à son parc.

Jean-François Brossard loue leur silence.

« Quand tu rentres un camion électrique, c’est incroyable comme c’est silencieux ! », s’exclame le directeur des technologies et innovations énergétiques du plus important locateur de véhicules lourds au Québec.

Il sait de quoi il parle. Membre de la famille fondatrice, il entend depuis longtemps gronder les moteurs diesel dans le garage de l’entreprise.

« J’imagine comment les mécaniciens vont se sentir lorsque toute notre flotte va être électrique ou hybride ! », anticipe-t-il joyeusement.

Car Location Brossard, qui détient près de 800 camions loués par plus de 850 clients, entre dans l’ère électrique.

L’entreprise de Dorval vient de prendre livraison de cinq camions Freightliner eCascadia de classe 8. De vrais gros tracteurs poids lourds, que rien ne distingue, à l’œil profane, de leurs grands frères à moteur diesel.

Les cinq autres, à peine plus petits, sont des modèles eM2 de classe 7. Le premier sera livré cet automne, les quatre autres au début de 2024.

Un nouveau titre significatif

Il y a quelques mois encore, Jean-François Brossard était directeur des technologies. Les innovations énergétiques viennent de s’ajouter à son titre, ce qui augure bien de la place que les véhicules électriques sont appelés à prendre.

« C’est une transition qui est importante pour nous, constate-t-il. Ça fait longtemps qu’on voulait le faire. On attendait le bon moment, l’opportunité. Et l’opportunité, c’est maintenant. »

Pourtant, plusieurs clients manifestaient de l’intérêt depuis deux ou trois ans.

« Sauf qu’il y a deux ou trois ans, il y avait très peu de véhicules disponibles, explique-t-il. Sachant que c’est nous qui étions responsables de l’entretien, on trouvait extrêmement risqué d’avoir le premier véhicule électrique disponible. »

Depuis 50 ans cette année – « on a fêté ça il y a deux semaines ! » –, Location Brossard se consacre à la location de camions lourds avec des contrats à long terme où l’entretien est inclus.

« On fait de la location sur mesure et clés en main, donc on s’occupe de tout, c’est-à-dire la réparation, les inspections, les garanties, les bris sur la route », décrit-il.

Quand l’important constructeur américain Freightliner a lancé avec fracas une version électrique silencieuse de son poids lourd Cascadia, il a dressé l’oreille.

« On a tout de suite été charmés parce qu’on connaît très bien ce véhicule-là, mais surtout parce qu’on a une excellente relation d’affaires avec le manufacturier et son concessionnaire GLOBOCAM. »

En raison de la jeunesse et des incertitudes de la nouvelle technologie, Location Brossard voulait néanmoins garder un œil attentif sur les précieux et coûteux véhicules.

« Pour ce premier projet, on a sélectionné quelques clients qui ont manifesté de l’intérêt, mais surtout, qui sont des partenaires, dit-il. C’est-à-dire qu’ils comprennent qu’avec une nouvelle technologie, il peut y avoir des embûches et ils acceptent de vivre avec ça. On va travailler ensemble en mode solution. »

Les chauffeurs des entreprises clientes viennent chercher leurs camions électriques le matin au garage de Location Brossard à Dorval, où des places de stationnement leur sont réservées pour leurs véhicules personnels. Ils font les livraisons du jour, puis ramènent les camions en fin de journée.

Les véhicules sont branchés pour la recharge au moment opportun par les employés de Location Brossard.

« L’objectif, c’était que les véhicules dorment chez nous », indique le directeur des technologies et innovations énergétiques.

Les entreprises participantes ne sont pas nécessairement situées à proximité de Location Brossard, mais les déplacements de leurs camions s’effectuent dans un rayon restreint autour du garage.

« Quand on est allés voir nos clients, on leur a demandé de trouver des routes pour être capable de faire 225 kilomètres par jour. Et ça, c’est à longueur d’année. »

La nuance est importante. Le camion électrique a une autonomie qui peut approcher 400 km dans les meilleures conditions estivales, mais l’opérateur doit tenir compte de la perte d’énergie par grand froid.

Des pionniers

Les trois bornes de recharge principales et les deux bornes d’appoint sont fournies et installées par Cléo, une jeune filiale d’Hydro-Québec fondée en 2022, qui a pour mission d’accélérer et soutenir l’électrification des parcs de véhicules commerciaux.

« Leur modèle d’affaires est le même que le nôtre, souligne Jean-François Brossard. Nous, on fait des locations de camions avec entretien, eux font de la location de bornes avec entretien. On s’est tout de suite compris. »

Cléo procure également une plateforme intelligente pour gérer et optimiser la recharge des camions en fonction des besoins opérationnels.

« On en parle peu, mais si on gère mal notre recharge, il peut y avoir un impact assez significatif sur les coûts d’exploitation d’un parc de véhicules électriques, a expliqué Jeff Desruisseaux, président-directeur général de Cléo. La beauté de la plateforme qu’on a déployée et qu’on offre à nos clients, c’est justement d’être capable de planifier les moments de recharge et les gérer de façon optimale. »

