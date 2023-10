Bectrol espère déployer d’ici 2028 plus de 116 000 nouvelles bornes aux quatre coins du Québec.

Une PME qui vise une croissance exponentielle après 45 ans d’existence n’est pas une sinécure. C’est pourtant le défi que s’est fixé André Desroches, nouveau chef de la direction de Bectrol. Pour y parvenir, l’entreprise de Saint-Hyacinthe misera notamment sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mais en offrant une approche différente. Explications.

La révolution électrique sur nos routes dépend en grande partie, oui, des voitures électriques, mais également des bornes de recharge. Dans ce secteur en pleine ébullition, c’est à qui trouvera les meilleures façons de déployer ce type d’équipements rapidement et à moindre coût.

Rappelons que le gouvernement du Québec a promis d’injecter 500 millions afin d’accélérer la transition vers des transports plus propres. D’ici 2028, on espère déployer plus de 116 000 nouvelles bornes aux quatre coins de la province.

C’est ici que Bectrol croit pouvoir tirer son épingle du jeu. Si elle gagne son pari, la PME de 95 employés pourrait voir son chiffre d’affaires passer de 21 millions actuellement (en hausse de 40 % depuis 2021) à 100 millions d’ici cinq ans.

Clés en main

Un peu à la manière d’un constructeur de maisons usinées, Bectrol a développé un produit novateur qui est assemblé (avec ses composants et ceux de fabricants reconnus) à l’intérieur, à l’abri des intempéries : une borne de recharge complète coulée dans une dalle de béton et qui s’installe chez le client en quelques heures.

Il y a plein de vendeurs de bornes, mais ils omettent de parler des panneaux, de l’excavation, des dalles de béton à couler, du génie civil, etc. Nous, ce qu’on propose, c’est un produit clés en main. Et tout se désinstalle facilement si le client déménage et désire apporter ses bornes avec lui. André Desroches, chef de la direction de Bectrol

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE André Desroches

Bectrol, propriété de la famille Benoit depuis deux générations, est avant tout spécialisée dans les panneaux de contrôle pour les opérations automatisées. Elle vend près de 3000 panneaux annuellement dans le cadre de projets sur mesure et standards au Québec, mais aussi au Canada et aux États-Unis. La PME travaille dans les secteurs agroalimentaire, énergétique et minier.

L’entreprise exploite deux usines, dont l’une ne lui appartient pas. À court terme, Bectrol souhaite construire de nouvelles installations à Saint-Hyacinthe et, du coup, donner naissance à un centre (hub) en lien avec l’électrification des transports.

La filière des bornes de recharge électrique a fait son entrée chez Bectrol il y a quelques années. Mandatée par Téo Taxi, l’entreprise a fait ses classes en déployant les infrastructures de recharge pour la PME de taxis électriques.

La PME maskoutaine jouit par ailleurs d’un bel avantage : elle travaille déjà avec un important constructeur nord-américain de véhicules électriques. Elle entrepose et conserve dans ses installations les composants de bornes de recharge de ce constructeur californien qui, pour l’heure, s’occupe d’installer lui-même ses stations de recharge.

L’entreprise californienne est au courant de notre produit clés en main et de notre façon de travailler. On est en pourparlers avec elle pour prendre la relève dans l’installation et l’entretien de ses bornes. André Desroches, chef de la direction de Bectrol

Ce virage de Bectrol et cet objectif de croissance audacieux ne sont pas le fruit du hasard. Il s’agit d’une décision mûrement réfléchie par la famille Benoit, qui a donné carte blanche à André Desroches, un ingénieur qui a fait carrière chez Bombardier aéronautique.

« L’entreprise allait bien, mais elle se cherchait de nouveaux défis, dit-il. On m’a présenté aux Benoit et je leur ai détaillé ma vision des choses. C’est tout à leur honneur d’avoir accepté. Ce n’est pas facile d’ouvrir la porte à un nouvel administrateur. Laisser un étranger brasser la cage, ce n’est pas évident. Ça prend du courage et de l’humilité. »