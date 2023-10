Devant la multiplication de véhicules de plus en plus abordables dotés d’une bonne autonomie et le prix de l’essence qui ne cesse de croître, l’acquisition d’un véhicule électrique n’a jamais été aussi attrayante. Cette démarche doit cependant inclure un questionnement plutôt fondamental sur sa recharge. Tour d’horizon des choses à savoir avant de faire l’achat d’une borne de recharge résidentielle.

Choisir en fonction de son véhicule

« On ne va pas conseiller la même borne à un client qui a une Nissan Leaf ou un Ford F-150 Lightning », nous précise d’emblée Nicolas Dufour-Grégoire, maître électricien et président de Thémis électrique. « Il faut comprendre que la borne résidentielle n’agit qu’à titre de prise », explique-t-il. L’essentiel du travail incombe donc au chargeur intégré au véhicule qui contrôle la puissance de charge, laquelle peut entre autres varier selon le niveau de charge de la batterie ainsi que la température extérieure.

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Le chargeur intégré d’une Nissan Leaf (notre photo) est limité à une puissance de 6,6 kW, alors que celui d’un Ford F-150 Lightning peut grimper à 19,2 kW.

À titre comparatif, le chargeur intégré d’une Nissan Leaf est limité à une puissance de 6,6 kW, alors que celui d’un Ford F-150 Lightning peut grimper à 19,2 kW. Certes, la demande énergétique des deux véhicules est extrêmement différente en raison de leur consommation et de la taille de leur batterie, mais cela influe grandement sur l’ampérage – l’intensité du courant électrique – nécessaire déployé par la borne. La Leaf peut donc se contenter d’une borne à 30 A alors que pour le F-150 nécessite un ampérage nettement plus élevé pour assurer un bon temps de recharge, une variable essentielle pour plusieurs, estime M. Dufour-Grégoire : « Le client va me demander d’abord la vitesse de chargement, il se questionne sur les bénéfices. »

PHOTO FOURNIE PAR FORD Les concessionnaires Ford proposent une borne de 80 A à l’achat d’un F-150 Lightning pour diminuer le temps nécessaire à emmagasiner l’énergie.

Ainsi, les concessionnaires Ford proposent une borne de 80 A à l’achat d’un F-150 Lightning pour diminuer le temps nécessaire à emmagasiner l’énergie. Or, si les huit heures d’attente que fait miroiter le constructeur pour assurer le plein d’énergie sur cette borne sont fort attrayantes, elles peuvent exiger un coût d’installation très élevé, une amère surprise si vous n’avez pas fait vos devoirs.

Au-delà de la borne

Lors de l’installation d’une borne résidentielle, bien des variables peuvent venir influer sur le prix de l’installation qui doit se faire par un électricien certifié. « Le filage qui est utilisé est souvent l’un des plus gros filages d’une maison », affirme M. Dufour-Grégoire. Selon l’emplacement du panneau électrique de la résidence, la longueur du fil peut faire augmenter les coûts de manière appréciable. L’électricien peut également devoir faire des trous dans certains murs et plafonds pour faire passer ce fil, il faut donc prévoir un budget de finition, dans certains cas.

Mais, avant même le passage de ce fil, il faut se questionner sur la charge disponible sur le panneau électrique. « Si la maison a un chauffage au gaz, il arrive que l’on doive changer le panneau au complet, car il est souvent de 100 A », illustre l’électricien, chose qui peut faire gonfler de plusieurs milliers de dollars la facture. On doit donc faire un « calcul de charge » avant même d’installer la borne en tenant compte de la demande existante d’électricité de la maison. « Si le client a une piscine ou un spa, le panneau peut rapidement être maximisé », indique M. Dufour-Grégoire.

Si le calcul satisfait le Code, l’électricien pourra aller de l’avant et installer un disjoncteur supplémentaire sur le panneau pour accommoder la borne. Certaines bornes plus puissantes, dont celle du F-150 Lightning, nécessiteront l’ajout d’un interrupteur à bascule, chose qui est rendue obligatoire depuis la révision du Code canadien de l’électricité en 2018.

Si vous habitez dans un condo, il pourrait être nécessaire d’ajouter un dispositif de contrôle de charge entre la borne et le panneau électrique. « Il va contrôler la charge en fonction de ton utilisation d’électricité », explique M. Dufour-Grégoire, ce qui évite le risque de surcharge du panneau. Cela dit, un problème pointe à l’horizon au fur et à mesure que les véhicules électriques deviendront populaires, prévient-il.

Si plusieurs personnes installent ces dispositifs dans un immeuble de condos, l’entrée principale peut sauter parce que la charge n’a pas été calculée en fonction de l’installation de bornes lors de la construction. Ça va être un problème sur le long terme. Nicolas Dufour-Grégoire, maître électricien et président de Thémis électrique

Prévoyez en moyenne un budget de 4000 $ uniquement pour l’installation de la borne.

Des fonctionnalités incontournables… ou non

Devant l’offre grandissante de bornes résidentielles, il est avisé de se pencher sur l’utilisation que l’on va en faire. C’est un objet à 1000 $ en moyenne, après tout. « Ça vaut vraiment la peine de magasiner sa borne », conseille M. Dufour-Grégoire. En fonction d’où elle sera placée, il pourrait être avantageux d’acheter une borne permettant sa surveillance au moyen d’une application. Cela évitera le vol d’électricité, un phénomène qui a été observé chez certains clients de l’électricien. Une telle fonctionnalité permet aussi de programmer des séances de recharge.

Nul besoin de se procurer une borne à ampérage trop élevé si votre véhicule ne peut en profiter en raison de son chargeur intégré à puissance trop limitée. En contrepartie, si vous prévoyez garder ce véhicule pas trop longtemps et en acheter un plus récent dans un proche avenir, il pourra être avantageux de débourser un peu plus pour avoir une plus grande capacité d’ampérage.

M. Dufour-Grégoire précise installer « beaucoup de bornes offertes par les concessionnaires », qui sont donc intégrées dans le financement du véhicule. Une bonne manière d’assurer son acquisition, mais vous paierez évidemment de l’intérêt sur une longue période.

Comme quoi l’achat d’un véhicule électrique doit se planifier dans les moindres détails.

Appel à tous Avez-vous utilisé au cours de l’été votre véhicule électrique pour tracter une roulotte ? Faites-nous part de votre expérience. Écrivez-nous